รอทีเด็ด Mister Thailand 2023 รวมหนุ่มหล่อ แซบนัวสุดของประเทศไทย

รุ่นใหญ่ไฟยังแรงมากๆประธานกองประกวด Mister Thailand 2023 ให้สัมภาษณ์ตรงๆ ไว้ว่า มีเสียงเรียกร้องตลอดว่าเมื่อไหร่จะจัดประกวด ปีนี้เรากลับมาแล้ว อย่างยิ่งใหญ่อลังการกว่าทุกปีเราไม่ใช่แค่ประกวดหนุ่มหล่อหุ่นดีอย่างเดียว เพราะเราต้องการหาหนุ่มหล่อที่มีความสามารถครบ เก่งรอบด้าน จิตใจดี พร้อมที่จะทำงานไปกับเรา หลังจบการประกวด เราก็จะหาโอกาสดีๆ ในวงการบันเทิงให้ต่อด้วย ไม่ว่าจะไปเล่นหนัง เล่นซีรีส์ หรืออะไรก็แล้วแต่ ตามความสามารถที่เด็กๆ เรามีอยู่Mister Star Thailand 2022 มิสเตอร์สตาร์สตาร์ 2022 บอกดังๆ เลยว่า ปีนี้สนุกม่วนจอยๆ แน่นอนครับ เห็นหนุ่มๆ จาก 77 จังหวัด ไปบางส่วนแล้ว หล่อเด่นคนละแบบ มีดีหลายจุด ส่วนกิจกรรมเก็บตัวมีทีเด็ดเยอะ ไม่อยากให้พลาดดูทุกๆ รอบนะครับปีนี้จะเริ่มเก็บตัวอย่างเข้มข้นเร้าใจยิ่ง ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 19- อาทิตย์ 21 พฤษภาคม ที่นครราชสีมา พักเก็บตัวที่โรงแรมสุดชิล สตาร์เวลล์บาหลี นครราชสีมา โดยมีกรรมการร่วมด้วยคือ ผู้กำกับซีรีส์วายดัง ณ๊อบ ศฐาณพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง ผู้บริหารบริษัท ณ๊อบโปรดักชั่นส์ Nob Productionsเตือนแล้วนะ! ต้องห้ามพลาด! รอบชุดว่ายน้ำสุดเซ็กซี่นัวคักๆ จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคมนี้ เริ่มตั้งแต่ 16.00 เป็นต้นไปรอบตัดสิน! รอระทึกพร้อมกันทั่วไทย จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่เซ็นทรัลนครราชสีมา ฮอลล์ชั้น 4 เสาร์ที่ 8 กรกฎาคมนี้ พร้อมโชว์เต็มวงตื่นตาตื่นใจกับวง ระเบียบวาทศิลป์ โดยจะไลฟ์ Live สดผ่านทางเพจ Mister Star Thailandทีม Mister Start Thailand มิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์ ที่ 1 - 5 จะได้รับเงินและของรางวัลเยอะมากๆ และปีนี้มีรางวัลพิเศษมากมายรอแจก เช่นMisster Star Social Media ThailandMisster Star Choice ThailandMisster Star Voice ThailandMisster Star Popular ThailandMisster Star On Stage ThailandMisster Star ชุดประจำจังหวัดยอดเยี่ยม 1-3มิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์ Mister Star Thailand 2022 เวทีหนุ่มหล่อที่ 1 ของไทย การประกวดปีนี้ ได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจากแบรนด์ดัง เช่น* สินค้าในเครือ สตาร์เวลล์StarWell* ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สตาร์เวลล์StarWell* ผลิตภัณฑ์สไมล์ Smile* บ้านคนละคร 365* ชุดว่ายน้ำ RYU Swimwear* ชุดว่ายน้ำ X Rock Swimwear* โรงแรมสตาร์เวลล์บาหลี นครราชสีมา* หมู่บ้านดิไอคอน The icon* ผลิตภัณฑ์คุณภาพในเครือ ดีคัก D Kag* ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ด็อกเตอร์ดี Dr.Dee* นครชัยทัวร์* เซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา* ตลาดเซฟวัน Save ONE* Bunruan Creations Art Design* ปูนหอม หลานย่า* ดี มันนี่ กู้ง่าย ดอกต่ำ อนุมัติไว