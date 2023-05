“ไอซ์ ปรีชญา” ร่ายยาวฟาดจุกๆ เสียดายหน้าเก่า แต่ใครไม่ชอบหน้าใหม่ ให้โอนเงินมาเลย

ตกเป็นนางเอกที่โดนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องหน้าตาตลอดสำหรับ “ไอซ์ ปรีชญา พงษ์ธนานิกร” ที่ล่าสุดเจ้าตัวขอระบายความในใจ ร่ายยาวตอกกลับชาวเน็ต หากไม่พอใจอย่าส่งแค่เรฟเฟอร์เร้นซ์สำหรับทำหน้าใหม่ แต่ให้โอนเงินมาด้วย ย้ำชัดเสียดายหน้าเก่าแต่หน้าใหม่ก็แพงมากเช่นกัน“ If u dont like my Looks ???! 🥹😅😊It's your Problem NOT MINE !!I rather be HAPPY with MYSELF !Than SAD trying to Please EVERYONE ELSE '!!!!!!!!!!!!!( ถ้าคุณไม่ชอบรูปร่างหน้าตาของฉัน นั่นมันปัญหาของคุณ ไม่ใช่ปัญหาของฉัน ฉันขอมีความสุขกับตัวเองมากกว่าที่จะมานั่งเศร้าเพื่อคอยเอาใจทุกคน )ขอโทษนะคะ ตั้งแต่แรกเลยไอซ์ไม่ได้มีชื่อเสียงจาก หน้าที่สวยคะ เคยโดนบูลลี่ว่า หน้าตาแบบนี้เอามาเป็นนางเอกได้ยังไง สรุปยังไงดีละคะ มีชื่อเสียงจากฝีมือการแสดงและผลงานคะใครคิดว่าเล่นบทไหนไม่ได้ กรุณาติดต่อผู้จัดให้หน่อยคะ !! 🤣🫶🏻ไหนคอมเม้นสิ ชอบกันมั้ยคะ ???!เวลาที่มีคนชอบมาจับผิดบูลลี่หน้าตาคนอื่นรูปร่างคนอื่น ฐานะคนอื่น แต่งตัวยังไง ผมจริงผมต่อ ทำหน้าตรงไหนใหม่ ตรงไหนเก่า แต่งหน้าลุคนี้ไม่สวย ทำผมแบบนี้ไม่รอด แบบอื่นดูดีกว่า เรียบร้อยน่ารักกว่า แต่งตัวโป๊ไปดูไม่แพง แต่เรียบร้อยไป นางเอกไปก็ดูป้านะ ติดดินไปนะ หยิ่งจัง คนนี้พูดตรงดี แต่ว่าพูดตรงแต่แรงไป สร้างภาพ หาแสงใช้ของbrandnameรึเปล่า ของจริงหรือของปลอม คนที่เราจะคบหรือจะแต่งงานด้วย เป็นใคร หล่อ รวย จน ไฮโซมั้ย รักกันอยู่ หรือเลิกกันแล้ว ตัวเราจะรวยจะจนแค่ไหน แล้วยังไงคะใครมีสิทธิ์ ตัดสินเราได้บ้างหรอ ???! แสดงความคิดเห็นได้นะคะ ไม่ผิด แบบมีวิจารณญาณ์ ละก็หน้าเก่าสวยกว่าทำเยอะไปจำไม่ได้ เลิกพิมพ์เถอะคะคุณ มันเก่าละ หลายปีละ ถ้าแสดงไม่ดีตรงไหนอันนี้เต็มที่เลยคะ เพราะนั้นคืออาชีพของไอซ์ ไอซ์ เกิดมาจากการเล่นหนัง ฉนั้น หน้าตาเปลื่ยนไปใช่ แต่ฝีมือการแสดงก็เปลื่ยนไปด้วย ดีขึ้นกว่าตอนที่เล่น ATM errak error อีกค่า !!!! คุณๆ รู้จัก ไอซ์ ปรีชญา จากไหนคะ ATM ERRAK ERROR หรือ I FINE THANK YOU LOVE YOUแต่จริงๆ จะว่าไป ไอซ์ก็เสียดายหน้าเก่าตัวเองนะคะ แต่หน้าใหม่แพงกว่า จำเป็นต้องอยู่กับหน้านี้ ต้องขออภัยถ้าหน้านี้ไม่ถูกใจท่านผู้ชมนะคะ เรฟถูกส่งเข้ามาให้ทำหน้านานาชาติ เลยคะแต่รบกวนส่งเงินมาด้วยนะคะ พอดีไม่มีงบ 🤣 เลขบัญชี Line หรือใน bio 082-2226889(เอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างงงงคะ !!!!! 🙏🏻🫶🏻❤️😊😌)”