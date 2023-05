4MIX ทำเม็กซิโกเดือด! โชว์คอนฯสุดร้อนแรงส่ง T-POP สู่ระดับสากล แฟนเพลงแห่ต้อนรับสร้างปรากฎการณ์ FLASH MOP ใจกลางเมือง

จบเป็นที่เรียบร้อยกับทัวร์คอนเสิร์ตในประเทศเม็กซิโกของ วง 4MIX จากค่าย 411Records (โฟร์ วัน วัน เรคคอร์ด) ที่มีสมาชิก 4 คน ได้แก่ นินจา จารุกิตต์ คำหงษา , แมกก้า ณัฐภัทร ดีเลิศตระกูล, โฟล์คซอง ชนินทร บุญรอด และ จอร์จ ราเมศวร์ เกียรติสุขอุดม จัดขึ้นโดย คณะทูตานุทูตในกรุงเม็กซิโก Friends of Thailand และได้รับความร่วมมือจากสถานาทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย ไปทัวร์ถึง 2 เมืองด้วยกัน ได้แก่ คอนเสิร์ตแบบเต็มรูปแบบของ 4 MIX ชื่องานว่า 4MIX Live in Guanajuato จัดขึ้นในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 ณ เมือง Guanajuato รัฐ Guanajuato (กัวนาฮัวโต) และงานเทศกาลไทย (Thai Festival) จัดขึ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ณ เม็กซิโกซิตี้ งานนี้ทำเอาเม็กซิโกร้อนแรงดุเดือดเป็นไฟเลยทีเดียวเพราะ 4MIX จัดหนักจัดเต็มให้สมกับความคิดถึงของแฟนชาวเม็กซิโกกับโชว์ที่ทำขึ้นมาใหม่พร้อมหน้าผมเสื้อผ้าจัดเต็มแบบเอาให้แฟนๆเก็บเป็นโมเมนต์พิเศษที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยภายในงานเป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆทั้ง 2 เมือง เพราะภายในงานมีแฟนคลับเม็กซิโกไปรอชมคอนเสิร์ตอย่างล้นหลามเกินคาดจนเต็มพื้นที่ แถมยังชูป้ายเชียร์ให้กำลังใจ ที่ปลื้มสุดๆคือทุกคนสามารถร้องเพลง Hi Ya Ya (แค่มีเธอ) ที่พึ่งปล่อยไปได้เสียงดังลั่นคอนเสิร์ต ทำเอา 4MIX ถึงกับน้ำตาคลอด้วยความปลื้มใจที่แฟนๆชาวเม็กซิโกให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเสมอมา นอกจากภาพบรรยากาศในคอนเสิร์ต 2 เมืองสุดประทับใจแล้ว แฟนเพลงเม็กซิโกยังร่วมกันทำ FLASH MOP DANCE ร่วมกับ 4MIX ซึ่งเป็นการรวมตัวได้ยิ่งใหญ่มาก แฟนเพลงรวมตัวมหาศาลร่วมเต้นร่วมร้องทำให้การมาทัวร์คอนเสิร์ตของ 4MIX ครั้งนี้เป็นความทรงจำพิเศษของ 4 MIX ไม่สามารถลืมเลือนไปได้จริงๆ