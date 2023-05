สลัดความดุดัน! วง 4MIX มาลุคส์สดใสรับเพลงใหม่ Hi Ya Ya (แค่มีเธอ)

กลับมาแล้วพร้อมความสดใสที่มีสมาชิกได้แก่ นินจา จารุกิตต์ คำหงษา, แมกก้า ณัฐภัทร ดีเลิศตระกูล, โฟล์คซอง ชนินทร บุญรอด และ จอร์จ ราเมศวร์ เกียรติสุขอุดม ศิลปินกลุ่มแรกภายใต้สังกัด 411Records ของเจ้าพ่อเอ็นเตอร์เทนเม้นท์พร้อมเสิร์ฟเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าเพลงแนว POP ที่สลัดความดุดัน เสียดสี เข้มแข็งของ 4Mix ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน และเพิ่มความปังเพลงนี้กระโดดร่วมงานโปรดิวเซอร์ชื่อดัง Real-Fantasy ,KINDA ,Gabby,ZELO จากประเทศเกาหลีใต้เพลง Hi Ya Ya (แค่มีเธอ) เพลงแนว POP ที่ทาง 411Records ตั้งใจให้แฟนๆ ชาว UNIX (ชื่อกลุ่มแฟนคลับ) ได้เห็นความหลากหลายและอีกมุมของ 4MIX เพลงนี้สลัดลุคส์ร้อนแรง ไม่เสียดสีเหมือนทุกๆเพลงที่ผ่านมา เพลงนี้อยากให้สัมผัสถึงความอบอุ่นอย่างเต็มเปี่ยม แต่ยังไม่ลืมใส่ใจดีเทลชั้นเชิงของท่วงทำนองดนตรีพร้อมกับวิธีร้องที่ไม่ธรรมดา เพลงนี้เมื่อฟังจนจบเพลงจะเข้าถึง 4MIX ง่ายขึ้น เพลง Hi Ya Ya (แค่มีเธอ) พูดถึงความรักซึ่งมีกันและกัน ช่วงเวลาดีๆที่มีอีกคนมอบความรักให้ มอบความหวังดี ทำให้อยากดูแล อยากมีช่วงเวลาดีๆร่วมกัน ความรู้สึกที่มีกับคนนี้เป็นเรื่องที่ดีทำให้ชีวิตสดใส เหมือนความรู้สึกที่ 4MIX ทำอะไรก็มีแฟนๆ UNIX คอยสนับสนุนส่วนมิวสิควิดีโอ เพลง Hi Ya Ya (แค่มีเธอ) ร้อยเรียงเรื่องราวพูดถึงเด็กคนหนึ่งที่มีชีวิตเปลี่ยนไปเพราะได้ฟังเพลง 4MIX การเป็น UNIX เป็นเรื่องราวดีๆ ไม่ว่าจะทุกข์จะสุข 4MIX ก็จะอยู่เคียงข้าง และเขาคนนี้ก็จะเป็นกำลังใจ สนับสนุน ดูแลให้ 4MIX สร้างผลงานดี สร้างความสุขให้ชาว UNIX แบบนี้เสมอไปโดยนินจาเป็นตัวแทนของวงพูดถึงเพลงนี้ว่า “เพลง Hi Ya Ya (แค่มีเธอ)เป็นเพลงที่ไม่เคยเห็นพวกเราใช้ดนตรีหรือเนื้อหาแบบนี้มาก่อนค่ะ นี่เป็นครั้งแรกที่เป็นเพลง POP สดใส ทางค่าย 411Records อยากให้เราเผยอีกมุมไม่ใช่แค่เต้นดุเดือดอย่างเดียว แต่ยังไงเราก็ไม่ทิ้งการเต้นนะครับ เพลงนี้ทุกคนยังโยกตามได้เหมือนเดิม”#4MIX #4MIXHiYaYa #4MIXNewSine #411recordsYouTube : 411Records🔗 https://youtu.be/LN2xrwvuuFoติดตามความเคลื่อนไหวของศิลปินค่ายเพลง 411 Record ได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็น YouTube / Facebook / Twitter : 411Records และ Instagram : 411Record.Official