การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของเกิร์ลกรุ๊ป “bXd” บนการเดินทางในเส้นทางแห่งความฝัน สมชื่อ “Born Never Die”

หลังผ่านการฝึกซ้อมมาอย่างยาวนาน กว่า 3 ปี ของ 5 สาว bXd (บี-เอ็กซ์-ดี) ทั้ง MIU2 (มิวมิว), CHARI (ชาริ), PRIMY (พริมมี่) S.NY (ซันนี่) และ AMY (เอมี่) จากค่าย 4NOLOGUE (โฟร์โนล็อค) ที่เดินทางตามหาฝันพร้อมกับความตั้งใจเกินร้อยที่เต็มไปด้วยความเข้มแข็ง ไม่ย่อท้อ บวกกับความมุ่งมั่นและเสน่ห์เฉพาะตัวที่น่าค้นหา ทำให้ทั้ง 5 สาว bXd (บี-เอ็กซ์-ดี) ฝ่าฝันจนได้เดบิวต์ ภายใต้งานครีเอทีฟไอเดีย Flowers & Danger ดอกไม้ 5 ชนิดที่ล้วนมีความสวยงาม แต่แอบซ่อนพิษไว้ เพื่อรักษาตัวรอดจากอันตรายที่จะเกิดขึ้น โดยกว่าจะเป็น 5 สาวสุดสตรอง ทั้งหมดต้องผ่านด่านวัดใจและวัดศักยภาพต่างๆ มากมาย กว่าที่จะเกิดเป็นซิงเกิลเดบิวต์ “JUST DANCE” ที่สร้างความเซอร์ไพร์สบนเวทีที่นับได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ทางดนตรีอย่างงาน OCTOPOP (อ็อก-โท-ป๊อป) เทศกาลดนตรีฝีมือคนไทยมาตรฐานระดับโลกท่ามกลางคนดูกว่า 50,000 คน ณ ราชมังคลากีฬาสถาน ให้ได้เห็นศักยภาพไปเมื่อเดือนตุลาคมปี 2565และสำหรับ EPISODE 2 : Growth แฟนๆ จะได้ย้อนไปเห็นภาพตั้งแต่วันแรกที่ทั้ง 5 สาว ก้าวเข้ามาออดิชั่น เห็นพัฒนาการในการเรียนรู้ การฝึกฝน รวมถึงเรื่องราวของการ “เติบโต” ที่ต้องผ่านเหตุการณ์ต่างๆ ในช่วงของการเป็นเด็กฝึกไปจนถึงวันที่ได้เดบิวต์ นอกจากนี้ทั้ง 5 สาว ยังได้มีการช่วยนำเสนอไอเดียในการตั้งชื่อวงที่สื่อความหมายและสะท้อนตัวตนของทั้ง 5 คนจนได้มาเป็น bXd (บี-เอ็กซ์-ดี) ที่มาของคำว่า Born Never Die ที่ตอกย้ำความหมายของ “การอย่ายอมแพ้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น อย่าตายต้องไปต่อ” พร้อมทั้งบอกเล่าความรู้สึกถึงซิงเกิลแรก “JUST DANCE” ที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้น สิ้นสุดการรอคอยกว่า 3 ปี และความทุ่มเทเพื่อให้ผลงานเดบิวต์นี้สมบูรณ์ที่สุดมาประทับใจไปกับเส้นทางการเติบโตของ 5 สาว bXd (บี-เอ็กซ์-ดี) ได้ใน Documentary : HOW WE BLOOMS Ep.2 “Growth” ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม เวลา 20.00 น. ทางช่องยูทูป bXd - YouTube และติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของทั้ง 5 สาว ได้ทางโซเชี่ยลมีเดียของ 4NOLOGUE และวง bXd (บี-เอ็กซ์-ดี) ทุกช่องทาง