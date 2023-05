F.HERO สาดความร้อนแรงแบบไม่พัก! ชวน JARVIS และแร็ปเปอร์อินเตอร์ ShiGGa Shay กับ JP THE WAVY ส่งซิงเกิลสุดแซ่บ GUMMY YUMMY เพลงสนุกเหมาะกับการปาร์ตี้ซัมเมอร์นี้

F.HERO (เอฟฮีโร่) เจ้าพ่อมิวสิคคอลลาโบเรชั่นจากค่าย High Cloud Entertainment ปล่อยซิงเกิลแรกของปี 2023 ด้วยเพลง ‘GUMMY YUMMY’ พร้อมชวน JARVIS (พฤฒพงศ์ ผิวทองงาม) ศิลปินรุ่นใหม่จากไทยที่เก่งกาจในการทำเพลงแนวฮิปฮอปคลับปาร์ตี้ ทั้งยังดึงศิลปินจากอีก 2 ประเทศอย่าง ShiGGa Shay แร็ปเปอร์ชื่อดังจากสิงคโปร์ และ JP THE WAVY แร็ปเปอร์ญี่ปุ่นที่ดังระดับโลก ซึ่งเคยร่วมโชว์กับ F.HERO บนเวทีเดียวกันในงาน Rolling Loud Thailand 2023‘GUMMY YUMMY’ เพลงสนุกๆ ที่รับประกันว่าจะทำให้ซัมเมอร์นี้ร้อนแรงยิ่งกว่าเดิม เป็นเพลงที่ตอบโจทย์ F.HERO ซึ่งอยากลองทำเพลงแนวฮิปฮอปคลับสำหรับปาร์ตี้ในช่วงหน้าร้อน ที่ทำให้เรานึกถึงผู้หญิงที่เซ็กซี่ ใส่บิกินี่บนชายหาด เสริมทัพอีก 3 แร็ปเปอร์อย่าง JARVIS นำเสน่ห์สไตล์การเขียนไรม์ (RHYME) ที่มันส์ มีวิธีการเว้นจังหวะ ใส่ทำนองหรือมุขที่เรานึกไม่ถึงในเพลงนี้เช่น “ก็ผมอะชัดเจน ติ๊ก ชิโร่” ผสมผสานเข้ากับ ShiGGa Shay รุ่นเก๋าแนว Old school ที่มีความเท่ห์เอาภาษาจีนและอังกฤษเข้ามาในเนื้อเพลง มาเขย่ารวมกันกับ JP THE WAVY แร็ปเปอร์ที่มีวิธีการทำเพลงที่ทันสมัย ทั้งยังนำภาษาญี่ปุ่นเข้ามาร้องผสมในเนื้อเพลงทำให้เกิดความหลากหลายในเรื่องภาษาโดยเป็นส่วนผสมที่ลงตัวกันอย่างมาก F.HERO เล่าว่า “การได้ร่วมงานกับทั้ง 3 ศิลปินมีความสนุกสนานมาก ๆ มีความจริงจังและตั้งใจทำงาน ในห้องอัดไม่มีใครกลับบ้านพร้อมที่จะเรียนรู้การทำงานของกันและกันเอง โดยผมให้คำจำกัดความเพลงนี้ว่าเป็นแนว “Hip Hop Clubbing” ท่อนฮุคติดหูเรียกว่าทุกคนจะเอียเวิร์มไปด้วยกันอย่างแน่นอน ฝากเพลง ‘GUMMY YUMMY’ หวังว่าทุกคลับ ทุกปาร์ตี้จะเปิดเพลงนี้ ฤดูร้อนบ้านเรากลับมาคึกคักกันอีกครั้ง หวังว่าทุกคนจะไม่เหงาอีกต่อไป มาสนุกกับเพลงนี้กันนะครับ”ส่วนมิวสิควิดีโอก็ร้อนแรงไม่แพ้กัน ยกทัพเหล่าศิลปินทั้ง F.HERO, JARVIS ส่วน ShiGGa Shay ที่บินลัดฟ้าจากสิงคโปร์ และ JP THE WAVY บินตรงมาจากญี่ปุ่น เสริมทีมด้วย M-PEE วง Bear Knuckle, RAMASUON และ NEWBLOOD แร็ปเปอร์รุ่นน้องร่วมค่าย High Cloud Entertainment พร้อมเหล่านางแบบใส่บิกินี่สีสันสดใส เต้นท้าลมร้อนริมทะเลเมืองไทย เรียกว่าทำให้ทะเลเดือดกันเลยทีเดียว!