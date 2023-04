"ฮัลลี เบย์ลีย์" ร่วมงานที่ทำเนียบขาว ไม่พลาดอ่านหนังสือ The Little Mermaid

โดยงานนี้เจ้าตัวก็ไม่พลาดที่จะทำหน้าที่อ่านหนังสือให้เด็กๆ ฟัง ตามประเพณี ซึ่งเจ้าตัวได้หยิบหนังสืออย่าง Hair Love โดย Matthew A. Cherry และ The Little Mermaid: Make a Splash โดย Ashley Franklin ขึ้นมาอ่านสำหรับหนังสือเรื่อง Hair Love นั้นสอนให้เด็กๆ ยอมรับในตัวตนของตนเองและคนอื่น ผ่านการรักเส้นผมของตนเองที่แม้อาจจะแตกต่างกันตามธรรมชาติจากเด็กคนอื่นๆขณะที่ The Little Mermaid: Make a Splash นั้นก็เป็นเรื่องราวการผจญภัยของเงือกน้อยที่ตอนนี้ถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์และมีเธอรับบทดังกล่าวนั่นเอง“The Little Mermaid” กำกับโดยร็อบ มาร์แชล ผู้เข้าชิงรางวัลออสการ์ (“Chicago,” “Mary Poppins Returns”) และเขียนบทโดยผู้เข้าชิงรางวัลออสการ์ 2 สมัย เดวิด มากี (“Life of Pi,” “Finding Neverland”) มีกำหนดเข้าฉายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2023 ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ปล่อยภาพและคลิปเพื่อโปรโมตหนังออกมาดูเหมือนว่าแฟนการ์ตูนดิสนีย์ดูจะรู้สึกไม่พอใจไม่น้อยกับการรับบทเงือกน้อยของนักแสดงหญิงคนดัง ขณะที่บางส่วนก็พยายามมองว่าคนดูหนังเองน่าจะเปิดใจลองดูก่อน