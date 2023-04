ผกก. Little Mermaid เผยเหตุผลทำไม “แฮร์รี สไตล์” บอกปัดไม่รับบทเจ้าชาย

แฮร์รี สไตล์ นักร้องหนุ่มชื่อดังที่เกือบได้โลดแล่นใต้ท้องทะเลกับบทเจ้าชายอีริค ในภาพยนตร์ฉบับคนแสดงเรื่อง The Little Mermaid หลังผู้กำกับ ร็อบ มาร์แชล ได้ติดต่อพูดคุย ก่อนพบว่านักร้องหนุ่มต้องการบทที่แตกต่างจากเดิม“เราได้เจอกับเขา เขาเป็นคนที่น่ารักมาก เป็นผู้ชายที่วิเศษมาก” ร็อบ ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทาง Entertainment Weekly เมื่อวันที่ 4 เม.ย. ที่ผ่านมา“แต่สุดท้ายเราเขารู้สึกว่า เขาอยากจะทำหนังที่มันดูดาร์กขึ้นและลึกขึ้นกว่าเดิม”แฮร์รี เลือกที่จะไปรับบท แจ็ค ในภาพยนตร์สยองขวัญโรคจิตอย่าง Don’t Worry Darling และรับบท ทอม เบอร์เกสส์ ในบทโรแมนติกดรามาสายวาย อย่าง My Policeman ซึ่งทั้งสองเรื่องมีกำหนดฉายไปเมื่อปี 2022 โดยทั้งสองเรื่องไม่ได้เกี่ยวข้องกับการร้องเพลงแต่อย่างใด ซึ่งนับว่าเป็นความตั้งใจที่ชัดเจนของเขา“สำหรับนักดนตรีรุ่นใหม่อย่างแฮร์รี่ พวกเขาต้องพยายามอย่างหนักเพื่อไม่ให้คนติดภาพภาพศิลปินหรือนักร้อง นั่นเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงไม่รับงานที่เกี่ยวข้องกับการร้องเพลงเลย มันเป็นความคิดที่สนุกดีนะ แต่ทุกอย่างเกิดขึ้นแบบมีเหตุและผลของมันเสมอ ซึ่งผมเองก็พอใจที่ได้ 2 นักแสดงหน้าใหม่มาร่วมงานในครั้งนี้”ในที่สุดผู้รับบทเจ้าชายอีริค คือ โจนาห์ ฮาวเออร์-คิง คู่กับ ฮัลลีย์ เบลีย์ ที่รับบท แอเรียล เงือกสาวผิวเข้มที่แตกต่างไปจากเดิมแม้งานนี้จะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากถึงการเปลี่ยนแปลงบท แอเรียล ให้เป็นสาวผิวสีมารับบทแทน เพื่อส่งเสริมความหลากหลายตามชาติพันธุ์ที่ทาง Disney เริ่มหันมาให้ความสำคัญอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ทาง ฮัลลีย์ ผู้รับบทเงือกสาว ก็ยังคงตื่นเต้นที่จะให้ทุกคนได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้และพิสูจน์ความสามารถด้วยตาตนเอง“ ฉันพร้อมมากๆแล้วค่ะที่จะให้ทุกคนได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยตาตนเอง เราทำงานกันมานานมาก แล้วเราก็คุยกันเรื่องนี้มานานมากแล้ว และในที่สุดตอนนี้เรากำลังจะได้ดูมันแล้ว ฉันยินดีมากจริงๆค่ะ”ภาพยนตร์ The Little Mermaid เตรียมเข้าฉายในวันที่ 26 พ.ค. นี้