“อิงฟ้า” เชิญมงกุฎ MGT2023 “Grand Heart หัวใจแห่งแกรนด์” อลังการแฟชั่นชุด Thai Heritage Of Pride ความหลากหลายแห่งเพศเท่าเทียม และสันติภาพ

กระแสแรงเกินต้านนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลประกวด มิสแกรนด์ จังหวัด กระทั่งวันนี้ 77 สาวงามผู้เข้าประกวด พร้อมแล้วที่จะชิงชัยมงกุฎ มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2023 “คนที่ 11” ของประเทศไทย ปีนี้ บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล เปิดทางให้นางงาม “หาแสง” อย่างเต็มที่ ช่วงชิงพื้นที่บนโลกโซเชียลให้ได้มากที่สุด ล่าสุดทุ่มงบจัดงาน Welcome Ceremony & Press Conference : Miss Grand Thailand 2023 อย่างเป็นทางการ เปิดตัวมงกุฎเกียรติยศ MGT2023 พร้อมของรางวัลทุกตำแหน่งมูลค่ารวมกว่า 10 ล้านบาท ว่าที่ลูกสาว บอสณวัฒน์ เตรียมเป็น เศรษฐีนีแห่งแกรนด์คนใหม่ ตามติดรุ่นพี่ อิงฟ้า วราหะ เจ้าของฉายา “นางงาม 100 ล้าน” ได้เลยสำหรับบรรยากาศ Welcome Ceremony & Press Conference : Miss Grand Thailand 2023 ค่ำคืนนี้ที่ MGI Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้า SHOW DC ถ.พระราม 9 เต็มไปด้วยแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน เพจนางงาม และ Influencer รวมถึงแฟนนางงามที่รับชมจากทุกมุมโลกผ่านทาง YouTube : Grand TV แชมป์ สกุล ลิมปภานนท์ รับหน้าที่พิธีกร เปิดเวทีด้วยแฟชั่นโชว์ชุด Thai Heritage Of Pride (ไทย เฮอริเทจ ออฟ ไพรด์) ฝีมือออกแบบตัดเย็บโดย 77 ดีไซน์เนอร์ จากแรงบันดาลใจสีรุ้ง “ความหลากหลายแห่งเพศ” แต่ละชุดแบบไม่ซ้ำ ความหมายดี และ “มีเพียงชุดเดียวในโลก” โดยชุดทั้ง 77 จังหวัด จะได้ร่วมขบวนพาเหรดในงาน Bangkok Naruemit Pride 2023 ซึ่งปีนี้ คุณวาดดาว แต่งเกลี้ยง Founder and Managing Director ผู้ก่อตั้งเตรียมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงเทพมหานครในวันที่ 4 มิถุนายน 2566 เซอร์ไพรซ์สุดเมื่อ อิงฟ้า วราหะ ฟินนาเล่ ออกมาในชุด จันทรคราสลอเรียล พรีเซ็นเตอร์สกินไทยคนล่าสุด พร้อมประกาศข่าวดี ROV คือผู้สนับสนุนหลักเวที มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ อย่างเป็นทางการต่อด้วยแฟชั่นโชว์ ชุดราตรีสีขาว ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจาก นกพิราบ สัญลักษณ์แห่งสันติภาพ นางงามเฉิดฉายมาพร้อมมงกุฏประจำตำแหน่ง ปิดท้ายด้วยโชว์พิเศษจาก “ควีนเบล” อิสเบลล่า เมนิน มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2022 สวย สง่า ไร้ที่ติ เรียกยอดไลท์ถล่มทลายบอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ผู้สนับสนุน และผู้อำนวยการกองประกวดประจำจังหวัด (PD) แค่เริ่มก็สนุกแล้ว ชื่นชมผู้เข้าประกวด มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2023 ที่มีความสวยครบเครื่อง แต่ใครจะเป็นที่สุดแห่งแกรนด์คงต้องลุ้นกันในรอบตัดสิน ค่ำคืนวันที่ 29 เมษายน นี้ โดยปีนี้ผู้ได้รับตำแหน่ง มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2023 จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวด มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2023 ที่ประเทศเวียดนามในเดือน ตุลาคม 2566 แน่นอนว่าทีม มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2023 ยังคงมีทั้งสิ้น 10 คน 10 มงทอง ซึ่ง บอสณวัฒน์ เป็นผู้ออกแบบมงกุฏด้วยตัวเองต่อด้วยซีนเปิดตัวมงกุฎ TOP 10 มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2023 ที่ยังคงความขลังและอลังการ เริ่มด้วยมงกุฏตำแหน่งรองอันดับ 5 โดย มาลัยกะ คาล , มาลี ทิพยาภรณ์ พรมราช , บิวตี้ วรัญชนา ระดมเล็ก , ชาล็อต ออสติน , ไฮดี้ อมันดา อแมนด้า เจนเซ่น ต่อด้วยมงกุฎประจำตำแหน่ง TOP 5 โดย อ๋อ ญาดา เทพนม ,ปลา ปรภัสสร วรสิรินดา ,ฝ้าย สุภาพร มะลิซ้อน , มอส น้ำอ้อย ชนะพาล และผู้เชิญมงกุฎ Grand Heart หัวใจแห่งแกรนด์ โดย อิงฟ้า วราหะ มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2022มงกุฎ Grand Heart หัวใจแห่งแกรนด์ ออกแบบโดย ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เพื่อฉลอง มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ และ มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ปีที่ 11 แรงบันดาลใจมาจากความรักและแทนคำขอบคุณที่ทุกคนได้มอบให้กับ แกรนด์ ด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดเส้นทางของเวทีการประกวดนางงามสัญชาติไทยที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกและพูดได้อย่างภาคภูมิใจว่า มิสแกรนด์ คือเวทีอันดับหนึ่งของประเทศไทยตัวเรือนผลิตจากทองคำ 24 K ประดับเพชรแท้บริสุทธิ์ และ อัญมณีสีเขียวอย่าง Green Sapphire และ Lemon Quartz ซึ่งปีนี้มีความพิเศษตรง เลดี้ทอช สัญลักษณ์แห่งสันติภาพบนมงกุฎ สามารถแกะออกมาเป็นเข็มกลัด ประดับชุดในงานสำคัญได้ทุกโอกาส สำหรับมูลค่า มงกุฎเกียรติยศ Grand Heart หัวใจแห่งแกรนด์ ราว 1,200,000 (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)สำหรับรางวัลผู้ครองตำแหน่ง มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2023 จะได้รับ มงกุฎเกียรติยศ มูลค่า 1,200,000 บาท เงินรางวัล 1,500,000 บาท คอนโดมีเนียม โครงการ BE Condo พหลโยธิน 1 ห้อง จากบริษัท เอ เบสท์ เอสเตท จำกัด มูลค่า 1,800,000 บาท Gift Voucher จาก S45 Clinic มูลค่า 300,000 บาท ผลิตภัณฑ์ Citra ใช้ฟรี 1 ปี ผลิตภัณฑ์ HYA Serum Nong Chat ใช้ฟรี 1 ปี ผลิตภัณฑ์ Lolane ใช้ฟรี 1 ปี Gift Voucher ดูแลผิวพรรณจากธนพรคลินิก มูลค่า 200,000 บาท บินฟรี 1 ปีกับสายการบิน Thai Vietjet มูลค่า 500,000 บาท ผลิตภัณฑ์กันแดด Cathy Doll ใช้ฟรี 1 ปี ผลิตภัณฑ์ Baby Bright Lipstick ใช้ฟรี 1 ปี น้ำแร่ วิวัลก้า ดื่มฟรีตลอดปี สำหรับรองทั้ง 9 ตำแหน่ง จะได้รับมงกุฎเกียรติยศ เงินรางวัล และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย มูลค่ารวมทุกรางวัลกว่า 10 ล้านบาท นี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น ยังไม่นับงานในวงการบันเทิงอีกมากมายสำหรับผู้เข้าประกวด มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2023 จะเดินทางไปเก็บตัวที่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11-19 เมษายน 2566 ก่อนจะกลับมาประกวดในรอบต่างๆดังนี้23 เมษายน 2566 การประกวดรอบชุดประจำชาติ25 เมษายน 2566 การแสดงระเบียบวาทศิลป์ X มิสแกรนด์ ไทยแลนด์26 เมษายน 2566 การประกวดรอบ Preliminary Show29 เมษายน 2566 การประกวดรอบตัดสินโดยทุกรอบจัดขึ้นเวลา 19.00 น. ณ MGI Hall ถ.พระราม 9ติดตามทุกกิจกรรม มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ ได้จากทุกช่องทาง YouTube Chanel : Grand TVFacebook : Miss Grand Thailand ,Instagram : missgrandthailand และ TikTok#นับจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่แกรนด์ #เวทีอันดับ1ของประเทศไทย #WeAreGRANDthe1andOnly