สวย เซ็กซี่ สมมง เซียน ปิยพร สังข์สุวรรณ มิสเซ็กซี่ไทยแลนด์ Miss Sexy Thailand คนแรกของโลก

ฮอตปรอทแตก สำหรับเวทีประกวดสาวเซ็กซี่อันดับ 1 ของไทย มิสเซ็กซี่ไทยแลนด์ Miss Sexy Thailand 2023 เพราะเสน่ห์ของคุณคือความเซ็กซี่ นำโดยผู้อำนวยการกองประกวด น็อต กฤติน จิกิตศิลปิน ตัวแม่ตัวจริงเรื่องเซ็กซี่ของประเทศไทย ร่วมกับ คุณมงคล จาวงษ์วดี ผู้บริหารแอปดัง Call Play ประธานจัดงาน และผู้ถือลิขสิทธิ์ ซึ่งจัดจบไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่มาก ๆ กับรอบชิงมง ที่สเปซพลัส Space Plus ชั้น 3 อาร์ซีเอ กรุงเทพโดยมี 2 พิธีกรเก่ง เก๋ ชลลดา เมฆราตรี และ พระเอก ธนพล เขียวอ่อน รับหน้าที่ดำเนินงาน สำหรับบรรยากาศในงานมีโชว์สุดพิเศษ จากนักร้องพันล้านวิว เก่ง ธชย ประทุมวรรณ และโชว์จากหนุ่มหล่อ MISTER ME INTERNATIONAL พร้อมทีมคณะกรรมการ นำโดย น็อต กฤติน จิกิตศิลปิน ,ลูกหมี รัศมี ทองสิริไพรศรี ,เต๋าทีวีพูล ภูมิพัฒน์ ธรรมพันธ์ ,คุณนุ้ย สุวิมล ธนินกุลนาถ CEO ME Energy Drink ,คุณเอฟ นนทพัฒน์ ศรีวิชัย CEO บริษัทโกลเด้น อายส์ วิว จำกัด ,คุณเอ๊ะ ณัฐวุธฒ์ สุทธิประเสริฐ ผู้กำกับภาพยนตร์215 day นรกข้ามแดน ,คุณกุ้ง ศรุดา นิ่มพิทักษ์พงศ์ President&CEO IDX ENTERTIANMENR CO.,LTD ,คุณเก่ง สุวัฒน์ เทศน์สาลี กรรมการผู้จัดการว้าว CLMV ,คุณป๋อง ซีเบท เดชาธร นรธีร์ CEO R'S ดีไซเนอร์ ห้องเสื้อ Zibeth และคุณดาว ลภัสรดา เลิศภานุโรจ รอง CEO โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช ทีมโค้ช นำโดย อามมี่ แม็กซิม ,กระต่าย แม็กซิม ,เอมี่ แม็กซิม และ อีฟ แม็กซิม และ 2 Mom มะลิ มาลินี โคทส์ ,ปาย สิตางศุ์ ปุณภพนอกจากนี้ยังเสริมทัพกับ Special Guests คิณ ภาคิณ เกษเพชร ,มีน ณัฐกฤต หามนตรีและก้อง ธเนศ คนเพียร พร้อมด้วย อ๊อฟฟี่ แม็กซิม ,แตงโม เน็ตไอดอลมาแรง และปลา บลา บลา ที่ควงแฟนหนุ่มหล่อล่ำมาด้วยรอบตัดสิน มิสเซ็กซี่ไทยแลนด์ Miss Sexy Thailand 2023 ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก คุณนุ้ย สุวิมล ธนินกุลนาถ ผู้บริหารสาวสตรองจาก มาร์เชลล่า Marcella และเครื่องดื่ม ME Energy Drink ที่มาพร้อมทีมหนุ่มหล่อน่ากิน มิสเตอร์มี อินเตอร์เนชั่นแนล Mister ME International นำโดย ก้อง ธเนศ คนเพียร ,พ็อตเตอร์ ชยพล บุญรักษา ,บอล มนต์วิทย์ พิสิฐบุตร ,ฟร้อง ฐากูร ประยูรโต ส่วนทีมมิสเตอร์มี ลาว ก็หล่อเด่นอย่างแรงนำโดย อาสุน สมแพง ลาวเซิ้ง ,เวียง เวียงคำ จันทะวงสา ,กิโต้ พรหมมาสิทธิ์ สีสัน ,กอล์ฟ พนทะวะดี จุนละมะนี และยังมี Dubble Max โดยผู้บริหารทนานิษฐ์ วัฒนะโกมลวัชร์สิ้นสุดการรอคอย มิสเซ็กซี่ไทยแลนด์ Miss Sexy Thailand 2023 คนแรกของประเทศไทย และเป็นคนแรกของโลก ได้แก่ เซียน ปิยพร สังข์สุวรรณรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ จาน่า จาน่า แคมรอนรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ พิม พัณณิตา วิกันทะและผู้ที่เข้ารอบ Top 10 จะได้เงินและของรางวัลรวม 30,000 บาทสำหรับรางวัลพิเศษต่าง ๆ มีดังนี้- Popular Vote ได้แก่ ของขวัญ บงกช อินต๊ะเสน- Best Swimsuit ได้แก่ เฟิร์น วรินนภัส กิติภัทรอนันต์- Best Photogenic ได้แก่ เซียน ปิยพร สังข์สุวรรณ- Best Multimedia ได้แก่ พิม พัณณิตา วิกันทะ- Best Performance ได้แก่ มี่มี่ ปารมี จิตตรัตนโชคในทุก ๆ ตำแหน่งพิเศษนี้ จะได้เงินและของรางวัลรวม 70,000 บาทน็อต กฤติน จิกิตศิลปิน ผู้อำนวยการกอง มิสเซ็กซี่ไทยแลนด์ Miss Sexy Thailand 2023 เปิดใจดัง ๆ "สมมง โดนใจกันมั้ยคะ เราจะต่อยอดความดังให้น้อง ๆ เพื่อยกระดับคำว่าเซ็กซี่ให้มากกว่าที่คนคิด ให้เป็นมาตรฐานใหม่ของสาวเซ็กซี่อย่างมีระดับ เพื่อให้สมกับคำว่าเป็นเวทีมิสเซ็กซี่อันดับ 1 ของประเทศไทย ส่วนสาวสวยเตรียมให้พร้อมแต่เนิ่น ๆ กันเลย มิสเซ็กซี่ไทยแลนด์ Miss Sexy Thailand 2024 มาแน่แล้วเจอกันค่ะ"มิสเซ็กซี่ไทยแลนด์ Miss Sexy Thailand 2023 เวทีประกวดสาวเซ็กซี่ อันดับ 1 ของประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก คุณมงคล จาวงษ์วดี ผู้บริหารแอปดัง Call Play คอลเพลย์ ประธานจัดงานและผู้ถือลิขสิทธิ์ และยังมี ME Energy Drink มี เอนเนจี้ดริงก์ พลังที่เราเลือกได้ ,โรงพยาบาลคุณภาพ มาสเตอร์พีช Master Piece ,มิรินน์ อาร์ซีเอ Mirinn RCA ,สเปรซพลัส RCAพร้อมชมเทปรอบตัดสิน มิสเซ็กซี่ไทยแลนด์ Miss Sexy Thailand 2023 ได้ทางทีวีช่อง พีพีทีวี PPTV วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 23.20-00.00 น.