“แบม กัญกนิษฐ์” สวย เก่ง ชนะใจกรรมการ คว้าตำแหน่ง The Presenter IDOL Thailand 2023

จบลงไปแล้ว สำหรับประกวด The Presenter IDOL Thailand 2023 ที่จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาสาวงามที่เพียบพร้อมไปด้วยความสามารถ ชิงรางวัลมากมายมูลค่ากว่า 1 แสนบาท พร้อมมงกุฎ และสายสะพาย ประจำตำแหน่ง ซึ่งได้จัดงานไปเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ชั้น 2 GRAND BALLROOM MILLENIUM HILLTON BANGKOKโดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ แบม กัญกนิษฐ์ มั่งมี คว้ามงกุฎพร้อมสายสะพาย และรับรางวัลมูลค่า 100,000 บาท รวมถึงผลิตภัณฑ์จาก Venita มูลค่า 18,000 บาทรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ มิ้น อมรทิพย์ ทองเจริญศิริกุล ได้รับเงินสดมูลค่า 30,000 บาท พร้อมสายสะพาย และผลิตภัณฑ์จาก Venita มูลค่า 18,000 บาทรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ แก้ม พณิดา ตั้งตระกูลเจริญ รับเงินสดมูลค่า 20,000 บาท พร้อมสายสะพาย และผลิตภัณฑ์จาก Venita มูลค่า 18,000 บาทรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ เพลงขวัญ สุกัญญา วงค์ปัญญาดี รับเงินสดมูลค่า 10,000 บาท พร้อมสายสะพาย และผลิตภัณฑ์จาก Venita มูลค่า 18,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ เพลงขวัญ สุกัญญา วงค์ปัญญาดี รับเงินสดมูลค่า 10,000 บาท พร้อมสายสะพาย และผลิตภัณฑ์จาก Venita มูลค่า 18,000 บาทซึ่งมีบุคคลสำคัญให้เกียรติมาร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ คุณแก้ว พิมพ์นิภา เกษมธนานันท์ CEO แบรนด์ Charm Perfume และที่ปรึกษาความสวยความงาม เลขาคุณหมอชลธิศ, คุณก้อง ปรีดิยุช รัตนงาม บ.อาร์เอส มัลติมีเดีย จำกัด สถานีโทรทัศน์ช่อง8, ครูปลา ปรภัสสร วริสินดา miss grand thailand 2014, มาดามเพี้ยช กนกลดา Miss body Perfect จากเวที นางสาวไทย 2552, สายเอี้ยม กีรติกา จารุรัตน์จามร Miss International Thailand2018, ควีน ทิพภาวีร์ ศุภนคร อดีตผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์พระนครศรีอยุธยา2016, เมย์ ณัฐพัชร พงษ์ประพันธ์ นางสาวไทย ประจำปี 2563 และ นักแสดงสังกัด ช่อง 8 และคุณเจนจินดา เจ้าของช่อง Tiktok ถกข่าวสาวประเด็น by เจนจินดาเรียกว่าปีนี้ได้สาวสวย เหมาะสมกับตำแหน่งไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนปีหน้าสาวๆ คนไหนสนใจคอยติดตามได้เลย ไม่แน่ตำแหน่ง The Presenter IDOL Thailand คนต่อไปอาจเป็นคุณก็ได้