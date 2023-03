น้ำหอม charm ร่วมสร้างความมั่นใจให้สาวๆ คว้าชัยบนเวที The Presenter Idol Thailand

เป็นแบรนด์น้ำหอมน้องใหม่ที่น่าจับตามองเลยทีเดียว สำหรับ Charm ของ ceo คนเก่ง อย่าง คุณแก้ว พิมพ์นิภา เกษมธนานันทิ์ ที่นอกจากจะเป็นเจ้าของแบรนด์น้ำหอมแล้วยังเป็นที่ปรึกษาความสวยความงาม เลขาคุณหมอชลธิศ อีกด้วย โดยแบรนด์ charm ได้เนรมิตความหอมระดับสากลในทุกหยด ด้วยการผสมที่พิถีพิถัน และคัดสรรมาอย่างดี ทำให้มีกลิ่นหอมสุดพิเศษ คุณภาพสูง จึงมั่นใจได้ว่าความหอมสดชื่นติดทนนานไปทั้งวัน แถมยังมีให้เลือกทั้งหมด 4 กลิ่นด้วยกัน-Love of charm ที่จะให้ความหอมหวาน หรูหราแบบลูกคุณหนู บอกเล่าดลิ่นหอมจากกลีบกุหลาบ ให้ความรู้สึกโรแมนติก อ่อนโยน-Scene of sexy richy ที่จะให้ความหอมน่าค้นหา ใช้เพิ่มเสน่ห์ เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย บอกเล่าผ่านกลิ่นผลของ แบล็คเคอแรนท์ กลิ่นที่สร้างแรงดึงดูดสไตล์ unisex-Secret of charm กลิ่นที่จะมาในความหอมสดชื่น หวานละมุนในช่วงปลาย และบกบอกของความ sexy ของสาวๆ-Blue Sky ที่จะทำให้คุณกลายเป็นคนที่เท่ห์ น่าเชื่อถือ ด้วยลุคCEO ใส่ไปทำงานด้วยความมั่นใจตลอดทั้งวันและล่าสุดทางแบรนด์ Charm ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มความมั่นใจให้กับสาวๆ ทั้ง 24 คน ในการประกวดบนเวที The Presenter Idol Thailand 2023 ที่จะเฟ้นหาสาวสวย พร้อมใช้มีสไตล์เป็นของตัวเอง ชิงเงินรางวัลและมงกุฎอันทรงเกียรติ มูลค่ากว่า 100,000 บาทโดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ แบม กัญกนิษฐ์ มั่งมี คว้ามงกุฎ พร้อมสายสะพาย รางวัลเงินสดมูลค่า 100,000 บาท และผลิตภัณฑ์จาก Venita มูลค่า 18,000 บาทรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ มิ้น อมรทิพย์ ทองเจริญศิริกุล ได้รับเงินสดมูลค่า 30,000 บาท พร้อมสายสะพาย และผลิตภัณฑ์จาก Venita มูลค่า 18,000 บาทรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ แก้ม พณิดา ตั้งตระกูลเจริญ รับเงินสดมูลค่า 20,000 บาท พร้อมสายสะพาย และผลิตภัณฑ์จาก Venita มูลค่า 18,000 บาทรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ มีน ปฎมาภรณ์ ชยันชม รับเงินสดมูลค่า 10,000 บาท พร้อมสายสะพาย และผลิตภัณฑ์จาก Venita มูลค่า 18,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ เพลงขวัญ สุกัญญา วงค์ปัญญาดี รับเงินสดมูลค่า 10,000 บาท พร้อมสายสะพาย และผลิตภัณฑ์จาก Venita มูลค่า 18,000 บาทและได้มอบรางวัลพิเศษ 9 รางวัล ให้สาวงาม ถึง 9 รางวัลแบม หมายเลข 8กัญกนิษฐ์ มั่งมีรางวัลขวัญใจ ธีรพรคลีนิคมิ้น หมายเลข 2อมรทิพย์ ทองเจริญศิริกุลรางวัล โหงวเฮ้งดีพิมดาว หมายเลข 1วิภาวิณี ใจบุญMiss social idolอาย หมายเลข 12โศภิษชา อภิชนสันทัดMiss perfect skinมิลิน หมายเลข 23มิลิน โภคินยินกมMiss charm iconnic idol 2023แทมมี่ หมายเลข 16อัญชลิกา ณ พัทลุงMiss star content 2023เมย์ หมายเลข 15วราภรณ์ เมย์ ยาโบรขวัญใจ smile musicแก้ม หมายเลข 19พณิดา ตั้งตระกูลเจริญMiss Charm Perfumeมีน หมายเลข 7ปฏิมาภรณ์ ขยันชมMiss Charm Photo genicและสำหรับสาว ๆ คนไหนที่อยากเพิ่มเสน่ห์ให้น่าหลงใหล มีความมั่นใจได้ตลอดวัน ด้วยน้ำหอม Charm สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/Charm.Perfume.Officials/ หรือ LINE : @charmperfume_thTIKTOK : charmperfumeINSTAGRAM : Charm_Perfume_Official#Charm#CharmPerfume#Createforyourownfragrance#Perfume#perfumebycharm#loveofcharm#sexyrichyofcharm#secretofcharm#blueskyofcharm