การกลับมาแบบร้อนแรงของ อะตอม ชนกันต์ กับซิงเกิ้ลใหม่ Medium Rare ความสัมพันธ์แบบสุกพอดี ภายใต้สังกัดใหม่ LOVEiS ENTERTAINMENT

อะตอม (atom) ชนกันต์ รัตนอุดม นักร้องนักแต่งเพลงที่มีผลงานเพลงฮิตมากมาย หลังจากได้ย้ายเข้ามาอยู่บ้านใหม่กับสังกัด เลิฟอิส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ก็พร้อมส่งซิงเกิ้ลใหม่ “Medium Rare” กับความเร่าร้อนในสไตล์ atom chanakanMedium Rare ความสัมพันธ์ร้อนแรงเหมือนไฟที่ไม่ควรเข้าไปใกล้ เพราะอาจทำให้ใจเกรียม เมื่อเปรียบความสัมพันธ์เหมือนการปรุง Steak ที่ควรอยู่ในระดับสุกพอดีเหมือน Medium Rare น้อยเกินไปก็ไม่ดี มากเกินไปก็ไม่ควร ถ้าอันตรายยิ่งไม่ควรเข้าไปใกล้ แต่มันเกินห้ามใจทุกครั้งที่ได้ใกล้ชิดกัน เพลงนี้จึงเหมือนให้เราถามตัวเองว่ามันคุ้มไหมที่จะเอาใจเข้าไปเล่นกับไฟสำหรับเอ็มวีนี้อะตอมได้ลงมาเล่นเองเป็นครั้งแรก โดยคอนเซ็ปอยากจะสื่อว่าหัวใจเราเหมือนก้อนเนื้ออ่อนๆ ที่ถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ที่เร่าร้อนแต่ฉาบฉวยเหมือนไฟที่แรงเกินไป ก็อาจจะทำให้ใจไหม้เกรียมได้ง่ายๆ ถือว่าเป็นการกลับมาในลุคใหม่ที่ดูมีเสน่ห์ น่าค้นหา และมีชั้นเชิงในแบบของอะตอมเมื่อวันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมาได้มีการเปิดตัวการกลับมาครั้งใหม่ของอะตอมกับบ้านหลังใหม่ เลิฟอิส เอนเตอร์เทนเมนท์ อย่างร้อนแรงในงาน Exclusive launch of atom new's single "A Medium rare heart is ready to be served" โดยภายในงานจะเปิดเอ็มวี "Medium Rare" ให้ได้รับชมกันเป็นครั้งแรกพร้อมโชว์สุดพิเศษจากอะตอม รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ อย่าง Interactive art ที่ช่วยมาเติมสีสันใหักับงานในครั้งนี้ ซึ่งมีทั้งสื่อและศิลปินในวงการมาร่วมงานกันมากมายอย่าง แชมป์ Maiyarap แอมมี่ The Bottom Blues วง Getsunova บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกและอบอุ่นในพื้นที่สุคชิคใจกลางทองหล่ออย่าง Paperplan Projectสามารถเข้าไปรับชมและรับฟังกันได้แล้วทุกช่องทาง “Medium Rare”Facebook: Atom, Instagram : atomoatom, Twitter : atomoatom, TikTok : ATOM OATOMFacebook : LOVEiS /Twitter/Instagram : @LOVEiS_ent