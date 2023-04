เปิดตัวดารา AV 140 IQ สาวผมสั้นหัวดีผู้หมกมุ่นกับเรื่องทางเพศ

"เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเพศ จนเริ่มปิดใจเกี่ยวกับเรื่องเพศ (ถึงขั้นช่วยตัวเองทุกวัน!)"



ทาง Moodyz ถึงกับเรียกเธอว่าเป็น "สาวฉลาดแต่เจอสาวหื่น!" กันเลยทีเดียว

ยังบอกว่าเธอมีทักษะทางภาษาอังกฤษดีพอสมควร และน่าจะดียิ่งกว่าหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่นโดยทั่วไปด้วยซ้ำ เพราะเธอบอกว่าก่อนจะมาทำงานเป็นดารา AV เธอเคยทำงานด้านการแปลหนังสือมาก่อนแน่นอนว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่านี่อาจจะเป็นแค่การสร้างเรื่องราวให้ดาราคนนี้มีอะไรน่าสนใจขึ้นมาเท่านั้นแต่อย่างน้อย มิซูทานิ ริอาสุ ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเธอใช้ภาษาอังกฤษได้ดีจริง ๆ เพราะใน Twitter ที่เธอใช้โต้ตอบกับแฟน ๆ และประกาศข่าวเรื่องผลงานต่าง ๆ ของตัวเอง มิซูทานิ ริอาสุ จะโพสต์ทั้งภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษควบคู่กันไปแน่นอนว่าถ้าเธอดังขึ้นมา มิซูทานิ ริอาสุ ก็น่าจะมีโอกาสในการรับงานที่ต่างประเทศไม่น้อย เพราะเธอน่าจะพูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่าดารา AV ส่วนใหญ่ที่มักจะพูดได้แค่ Yes, No, OK หรือ I Don't Speak English เท่านั้นโดยในข้อมูลจากทางบอกว่า มิซูทานิ ริอาสุ เป็นนักศึกษาหญิงที่กระตือรือร้นกับเรื่องเรียนมาก แต่ยังทำงานเป็นนักแปลโดยใช้ภาษาอังกฤษที่ดีของเธอเธอบอกแต่นอกจากเรื่องเรียนแล้วสาวคนนี้ยังบอกว่าตัวเองยังสนใจเรื่องทางเพศด้วย