แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล จัดงาน “Women in Leadership” พร้อมร่วมรณรงค์วันสตรีสากล 2023 ภายใต้แนวคิด #EmbraceEquity

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันสตรีสากลของปีนี้ ซึ่งมีแนวคิดหลัก #EmbraceEquity หรือการโอบกอดความเสมอภาค แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดงานขึ้นที่กรุงเทพฯ โดยมีไฮไลต์อยู่ที่พลังของผู้หญิงที่แข็งแกร่ง พร้อมกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เดินตาม ความฝันของตัวเองงานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ที่โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ โดยเชิญผู้หญิง 6 ท่านดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่แต่เดิมผู้นำองค์กรผู้ชายมีบทบาทหลัก โดยการเสวนาที่น่าประทับใจครั้งนี้มีการแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวให้ผู้ฟังที่เป็นพนักงานของแมริออท รวมทั้งสมาชิกทีมรุ่นเยาว์จากกลุ่มแมริออท บัดดี้ (Marriott Buddies’ Group)กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยเครือข่ายทูตสตรี (Women's Ambassador Network) ภาคส่วนที่มีอิทธิพลสำคัญของ Marriott Thailand Business Council ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้สิทธิสตรีแข็งแกร่งขึ้นผ่านโครงการ Women In Leadership (WIL) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในด้าน ความเสมอภาค ความหลากหลาย และการมีส่วนร่วม (Equity, Diversity and Inclusivity).ในที่ทำงานผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย คุณโสมิกา ภคภาสน์วิวัฒน์ พาทเนอทร์สำนักกฎหมาย Baker & McKenzie ผู้นำกลุ่มธุรกิจบริการด้านกฎหมาย, ดร. สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ หุ้นส่วนและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สลิงชอท กรุ๊ป บริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาภาวะผู้นำให้กับองค์กรต่างๆ, คุณสุภาณี อนุวงศ์วรเวทย์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและปฏิบัติการ แห่งไมโครซอฟท์ บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของโลก, คุณอุทุมภรณ์ วีรานุวัตติ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริการดูแลและรับฝากหลักทรัพย์ ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย, คุณชวนา กีรติยุตอมรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแห่ง บริษัท ซีเจ เวิร์ค จำกัด, คุณชนิษฎา (เดน่า) วอนเดอลูว นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ก่อตั้ง STEM Like Her องค์กรนักศึกษาที่มุ่งสนับสนุนสตรีผู้นำหญิงทั้ง 6 ท่านร่วมอภิปรายถึงความท้าทายที่พวกเธอเคยเผชิญ และเอาชนะได้ในช่วง ชีวิตการทำงาน พร้อมให้คำแนะนำและมอบกำลังใจให้แก่คนรุ่นใหม่ที่กำลังจะก้าว สู่ชีวิตการทำงานไม่ว่าในสาขาใดก็ตาม โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่แต่เดิมผู้นำองค์กรผู้ชายมีบทบาทหลัก โดยมี คุณเพ็ญศศิน ลิ้มธนนันท์ ผู้จัดการอาวุโส L+D Delivery ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และ Alexander Kellermann ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมสุขุมวิทพาร์ค แบงค็อก แมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ทเมนต์ เป็นผู้ดำเนินรายการ“เมื่อโลกให้ความสำคัญกับวันสตรีสากล จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะรับฟังเสียง ของผู้หญิงที่แข็งแกร่ง และเรียนรู้ถึงความท้าทายต่างๆ ที่พวกเธอสามารถก้าวข้ามมาได้จนประสบความสำเร็จ ผู้ร่วมเสวนาของเรา ทั้ง 6 ท่านได้พุ่งทะยานสู่ระดับสูงสุดในอุตสาหกรรมที่โดยปกติแล้วมีแต่ผู้ชายที่นั่งในตำแหน่งเหล่านี้ ดังนั้น การเสวนาครั้งนี้จึง มีสร้างแรงจูงใจและมอบพลังให้กับพนักงานรุ่นเยาว์ของเรา แมริออทภาคภูมิใจที่เราเป็นผู้นำในด้านความเสมอภาคทางเพศ และโครงการ WIL ของเราก็เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างโอกาสให้กับผู้หญิงมากมาย วันนี้ยังมีงานอีกมากมายที่ต้องทำ โดยเราจะยังคงทำงานหนักเพื่อร่วมรณรงค์ภายใต้แนวคิด #EmbraceEquity และสร้างโลกที่ทุกคนมีความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเพศใด” ทีน่า ลิว ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมดับเบิลยู แบงค็อก และผู้หญิงคนแรกที่เป็นประธาน Marriott Thailand Business Council กล่าวแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของความหลากหลาย การมีส่วนร่วม และความเสมอภาคทางเพศ เราได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในนายจ้างที่ก้าวหน้าที่สุดของโลก และได้รับจัดอันดับในรายการ “75 สุดยอดบริษัทสำหรับผู้บริหารหญิง” ในปี 2022 เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล กรุณาเยี่ยมชมที่ https://www.marriott.com