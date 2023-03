Harbour.Space University เปิดตัวทุน ป.ตรี และ ป.โท Women in Tech เพื่อส่งเสริมความหลากหลาย ความเสมอภาค ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

แคมเปญนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเนื่องในวันสตรีสากล ซึ่งเป็นวันสากลเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมืองของผู้หญิง และการเรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศทุนการศึกษา Women in Tech เป็นการมอบโอกาสพิเศษสำหรับผู้หญิงในการเข้าถึงการศึกษาระดับโลกในสาขาเทคโนโลยี การเป็นผู้ประกอบการ และการออกแบบ สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สาขา Computer Science, Data Science, Cyber Security และ Front-end Development โดยผู้สมัครมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา 50% สำหรับหลักสูตรด้านธุรกิจสร้างสรรค์ ได้แก่ Interaction Design, High-tech Entrepreneurship, Digital Marketing, Product Management และ Fintech ผู้สมัคร สามารถรับทุนการศึกษาสูงถึง 50% นอกจากนี้ ผู้สมัครที่สมัครภายในวันที่ 31 มีนาคม จะได้รับส่วนลดค่าสมัครและสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนที่วิทยาเขตกรุงเทพหรือบาร์เซโลนา ประเทศสเปนคุณ สเวทลานา เวลิคาโนวา (Svetlana Velikanova) ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Harbour.Space University กล่าวว่า "เราก่อตั้ง Women in Tech Scholarship เพื่อทำหน้าที่ของเราในการสร้างโลกที่มีความหลากหลาย เท่าเทียม และทำให้โลกนี้มีความแตกต่างอย่างมีคุณค่าและน่ายกย่อง เราทราบดีว่าแต่ละคนมีสถานการณ์ที่แตกต่างกัน และเราต้องการให้ผู้หญิงมีทรัพยากรและโอกาสที่จำเป็นในการเข้าถึงการศึกษาด้านเทคโนโลยี นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่เท่าเทียมกัน"ด้าน รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ President of Harbour.Space@UTCC กล่าวว่า “ปีที่แล้ว ผู้รับทุนนี้มาจากหลากหลายประเทศและเลือกเรียนในสาขาวิชาที่แตกต่างกัน ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายของทุนการศึกษาดังกล่าว เช่น Tamara จากโคลอมเบีย, Nawal จากโอมาน, Sofia จากไอร์แลนด์, Chaymaa จากโมร็อกโก และSuchanun จากไทย ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับทุนในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและโทด้าน Interaction Design, Digital Marketing และ Cyber securityHarbour.Space และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เชื่อในพลังของการศึกษาที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตและชุมชน เรามุ่งมั่นที่จะสร้างอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่หลากหลาย เท่าเทียม และเราหวังว่า Women in Tech Scholarship จะช่วยให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว”