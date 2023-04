‘ฮ่องกง’ นำทัพ ‘Arts in Hong Kong’ ฉลองจิตวิญญาณงานศิลป์ประจำฤดูใบไม้ผลิทั่วเกาะ

โลกศิลปะยังต้องให้ซีนกับความเจิดจรัสของฮ่องกงในฤดูกาลนี้ ที่ประเดิมทัพมหกรรมอีเวนต์ด้วยงานจัดแสดงสเกลยักษ์ Art Basel Hong Kong และ Art Central ไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และยังพร้อมนำเสนองานแสดงศิลป์อีกมากมาย ที่จะมาสร้างปรากฏการณ์งานศิลป์ พร้อมโชว์ความโดดเด่นของภูมิทัศน์สุดสร้างสรรค์ของฮ่องกงให้ได้ประทับใจกันแบบไม่รู้ลืมไปทั่วเมือง เพื่อตอกย้ำจุดยืนในฐานะศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมระดับโลกArt Basel Hong Kong และ Art Central…ทัพหน้าอีเวนต์งานศิลป์ฤดูกาลแห่งงานศิลป์เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เปิดฉากแรกโดย Art Basel Hong Kong (23-25 มีนาคม) ซึ่งเป็นงานแสดงผลงานศิลปะระดับนานาชาติที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา โดยมีผู้เข้าร่วมแสดงผลงานจำนวน 177 ราย จาก 32 ประเทศและเขตแดน และงานศิลปะโลคอลของฮ่องกงเอง อย่าง Art Central (22-25 มีนาคม) ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในเวทีที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคสำหรับศิลปินหน้าใหม่ก็ได้จัดขึ้นพร้อมกันนี้ด้วย งานแสดงศิลปะระดับโลกทั้งสองนี้ได้ช่วยให้ฮ่องกงกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมแนวหน้าของโลกยิ่งไปกว่านั้น การท่องเที่ยวฮ่องกงยังได้ผนึกกำลังกับ Art Central เปิดตัว “Arts in Hong Kong Café” ซึ่งผู้เยี่ยมชมจะได้พบกับคาเฟ่ที่ตกแต่งเหมือนกับหอศิลป์ร่วมสมัย เพื่อเสพผลงานร่วมระหว่างศิลปินทั้งในและต่างประเทศศิลปะจัดวางอลังการจนลืมหายใจ และนิทรรศการต้องห้ามพลาดทั่วเมืองนอกจากผลงานของฮ่องกงบนเวทีศิลปะระดับโลกที่ได้เฉิดฉายและประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องแล้ว ฮ่องกงยังมีชิ้นงานศิลปะรูปแบบอื่นๆ ให้ได้ดื่มด่ำอีกทั่วทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมHarbour City เป็นที่ตั้งของผลงานขนาดใหญ่ 'GIANTS: Rising Up' ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ผลงานชุด GIANTS ของ JR ศิลปินชาวฝรั่งเศส มาปรากฏตัวในเอเชีย โดยศิลปะจัดวางขนาด 12 เมตร x 12 เมตรนี้จัดแสดงภาพนักกระโดดสูงขนาดใหญ่ในท่วงท่าที่สง่างามกลางอากาศ ตัดกับพื้นหลังที่เป็นอ่าววิคตอเรียอันเป็นเอกลักษณ์ และแสดงความเคารพต่องานฝีมือแบบดั้งเดิมของฮ่องกงผ่านการใช้นั่งร้านไม้ไผ่มาเป็นองค์ประกอบ จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม ถึง 23 เมษายน 2566ในเดือนนี้ ArtisTree เปิดตัว ArtisTree Selects: Urban Rocks นิทรรศการเดี่ยวเพื่อนำเสนอผลงานประติมากรรมชิ้นใหม่ล่าสุดของ Polo Bourieau ศิลปินชาวฝรั่งเศสจากฮ่องกง ชิ้นงานประติมากรรมหิน 12 ชิ้น ที่รังสรรค์ขึ้นในเวิร์กช็อปแบบทัสคันของตัวศิลปินเองเมื่อปี 2564 ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหินของนักปราชญ์ชาวจีน และทำการพินิจพิเคราะห์ร่องรอยถาวรแห่งมนุษยชาติบนโลกใบนี้ โดยการแสดงผลงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคมถึง 9 เมษายน 2566Clouds, Power and Ornament – Roving Central Asia กำลังจัดแสดงอยู่ที่ CHAT (Centre for Heritage, Arts and Textile) ที่ The Mills โดยนิทรรศการศิลปะสิ่งทอจากเอเชียกลางแบบครอบคลุมที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกใน Greater China นี้ได้นำผลงานของ 26 ผู้รังสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมมาจากภูมิภาคที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลมาจัดแสดงไว้ เพื่อให้ได้ค้นพบว่าศิลปินและนักออกแบบที่นั่นใช้สิ่งทอเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์ ตอบสนอง และเชื่อมต่อความสัมพันธ์กันอย่างไร โดยจะเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง 21 พฤษภาคม 2566ผลงานสตรีตอาร์ตที่กำลังเป็นที่จับตามองสตรีตอาร์ตจะเป็นอีกหนึ่งตัวเอกในฤดูกาลแห่งงานศิลปะที่หลากหลายครั้งนี้ โดยจะยกกระบวนงานจัดแสดงที่โดดเด่นมาให้ถึงที่ เพื่อให้ได้ชื่นชมและดูความเป็นไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันของผลงานแนวนี้เทศกาลสตรีตอาร์ต HKwalls ได้ย้อนกลับมาจัดที่ฮ่องกงอย่างเฉิดฉายอีเวนต์ยอดนิยมที่จัดเป็นครั้งที่ 8 นี้จะเปลี่ยนย่านเซ็นทรัลและเวสเทิร์น ให้กลายเป็นแกลเลอรีกลางแจ้ง อีกครั้ง แถมยังได้เชิญ 6 ศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะบนกำแพงและสตรีตอาร์ตชื่อดังระดับโลกมาฝากผลงานต่างๆ ไว้ในเมืองแห่งนี้กันเป็นครั้งแรกอีกด้วยอีกหนึ่งไฮไลต์ริมท่าเรือคือ 'VLTRAPHOTONICS' ซึ่งเป็นงานศิลปะดิจิทัลขนาด 4,000 ตารางเมตร จากฝีมือของศิลปินแนวสตรีตชาวสเปน J. Demsky ผู้จะใช้พื้นที่ส่วนหน้าอาคาร (Façade) ของ Tsim Sha Tsui Centre และ Empire Centre เป็นผืนผ้าใบให้ผลงานได้โลดแล่น งานที่จัดเฉพาะพื้นที่นี้นับเป็นการร่วมมือระหว่างเทศกาลสตรีตอาร์ต HKwalls และ Sino Group โดยจะมาทำให้อ่าววิคตอเรียในแต่ละคืนสว่างไสวด้วยหลอดไฟ LED กว่า 82,000 ดวงไปจนถึงวันที่ 12 เมษายนK11 Art Foundation นำเสนอ City As Studio ซึ่งเป็นนิทรรศการกราฟฟิตีและสตรีตอาร์ตที่ใหญ่ที่สุดใน Greater China ชิ้นงานแต่ละชิ้นได้ผ่านการคัดสรรมาโดย Jeffrey Deitch เพื่อมาเปิดประสบการณ์ให้คุณได้ศึกษาถึงความเป็นมาของศิลปะกราฟฟิตี นับตั้งแต่การถือกำเนิดขึ้นในฐานะการแสดงออกที่เป็นการต่อต้านวัฒนธรรมในนิวยอร์กเมื่อช่วงทศวรรษที่ 1970 ไปจนถึงการขึ้นสู่จุดสูงสุดที่เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ระดับโลก และนำเสนอผลงานของศิลปินผู้บุกเบิกอย่าง Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, Fab 5 Freddy, Lady Pink และอีกมากมาย เข้าชมผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคมตลอดทั้งปีนี้ ฮ่องกงจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปะและวัฒนธรรมแบบหลากหลาย ที่จะมาเติมเต็มพลังแห่งความสร้างสรรค์และความโดดเด่นทั่วเมือง โดยกิจกรรมทั้งหมดจะเป็นการประเดิมเวทีให้กับการเฉลิมฉลองทางศิลปะวัฒนธรรมที่จะตามมาอีกมากมาย ตัวอย่างเช่น งาน Le French May ที่กำลังจะจัดขึ้น เพราะฉะนั้นแล้ว...เตรียมหาทริปมาเที่ยวฮ่องกงกันได้เลย!