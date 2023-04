“กรีน อัษฎาพร” พร้อม “โอบนิธิ” ท้าพิสูจน์โรงพยาบาลร้างสุดหลอน บนพื้นที่กว่า 1,200 ตาม. ในงาน “Grand Opening Horror Hospital” ณ รอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา

ริบลีส์ บีลีฟ อิท ออร์ น็อท และ ศูนย์การค้า รอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา ภายใต้การบริหารงานของ ไมเนอร์ กรุ๊ป นำโดย คุณไมคา ตามไท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ ร่วมด้วย คุณลลิตา วิมลพันธุ์ ผู้จัดการใหญ่ศูนย์ฯ พร้อมเปิดเครื่องเล่นใหม่สุดสยองในรอบ 28 ปี ลำดับที่ 8 โดยเนรมิตพื้นที่กว่า 1,200 ตรม. ทุ่มทุนสร้างกว่า 20 ล้านบาท ให้เป็นโรงพยาบาลร้างสุดหลอน กับงาน “Grand Opening the Horror Hospital” วันที่ 31 มี.ค. 2566ภายในงานพบกับโชว์พิเศษ “Scariest B-Boy Dance Show” จากทีมนักแสดงของ Ripley’s Believe It or Not! Pattaya ที่จะสร้างความตื่นตาตื่นใจและความขนหัวลุกไปพร้อมกัน พิเศษ! ร่วมหลอนกับ “โอบนิธิ” ศิลปินที่กำลังมีผลงานเพลง “ต่อให้เธออยู่ไกล” และนักแสดงสาว “กรีน อัษฏาพร” ที่จะมากระตุ้นความหลอนให้หัวใจคุณระทึกคูณสอง พร้อมกันนี้เราขอท้าคุณมาพิสูจน์กับกิจกรรม “Horror Hospital World’s Scariest Social Contest” รีวิวหลอน กับ โรงพยาบาลสุดเฮี้ยน 1 ใน 5 ของโลก ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 1 แสนบาท!!! คุณจะเป็นนักรีวิวมืออาชีพหรือมือสมัครเล่น เพียงมีผู้ติดตาม Follower 50,000 ขึ้นไป ไม่ว่า Platform ใด อาทิ Facebook / TikTok และ Youtube มาสมัครและเข้ารีวิว ฟรี! รับสมัครตั้งแต่ 15 มีนาคม – 20 เมษายน 2566 และประกาศผลผู้ชนะในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566พิสูจน์ความกล้าของคุณกับเราที่ชั้น 2 ศูนย์การค้า รอยัล การ์เด้น พลาซ่า ตั้งแต่วันนี้ เวลา 11:30 – 22:30 น. อย่าคิดว่าแน่จนกว่าคุณจะได้มาลอง!!!Ripley’s Believe It or Not! Pattayaริบลีส์ บีลีฟ อิท ออร์ น็อท และ ศูนย์การค้า รอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา ภายใต้การบริหารงานของ ไมเนอร์ กรุ๊ป นำโดย คุณไมคา ตามไท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ ร่วมด้วย คุณลลิตา วิมลพันธุ์ ผู้จัดการใหญ่ศูนย์ฯ กว่า 28 ปีที่ Ripley’s เป็นผู้นำด้านกิจกรรมสันทนาการ เครื่องเล่นและพิพิธภัณฑ์ของแปลกที่มีชื่อเสียงระดับโลก ยังพัฒนาการให้บริการและนำเข้าเครื่องเล่นยอดนิยมจากประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่อง มาให้ชาวไทยและนักท่องเที่ยวได้มีประสบการณ์แปลกใหม่เหนือจิตนาการ อาทิ Ripley’s Haunted Adventure โกดังผีสิงสุดสยองที่สร้างมากจากเรื่องจริงของโรงงานเก็บโรงศพของพี่น้องตระกูล GRIMSBY & STREAPER หรือจะเป็นห้องกระจกเขาวงกต Infinity Maze Challenge ที่จะนำคุณเข้าสู่โลกของสีสันและห้องกระจกสุดมหัศจรรย์กว่า 16 ห้องที่คุณต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเอง และเครื่องเล่นอีกมากมายรวม 8 โซน ในปัจจุบันบนพื้นที่กว่า 9,300 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็น 2 พิพิธภัณฑ์ 6 เครื่องเล่นในชื่อ1. Ripley’s Believe It or Not! Odditorium.2. Ripley’s Haunted Adventure.3. Louis Tussauds Waxworks.4. Ripley’s Moving Theater 9DX.5. Infinity Maze Challenge.6. Laser Maze Challenge.7. Scream and Scary in the Dark.8. Horror Hospitalและในปี 2566 Ripley’s Believe It or Not! Pattaya ได้เปิดตัว “Horror Hospital” ถือเป็นโซนใหม่ล่าสุดลำดับที่ 8 ซึ่งทุ่มงบประมาณกว่า 20 ล้านบาทเพื่อเนรมิตรให้เป็นโรงพยาบาลหลอนแห่งแรกในประเทศไทย ติด 1 ใน 5 โรงพยาบาลหลอนสุดเฮี้ยนของโลกถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของเมืองพัทยา และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง ด้วยการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 มีนาคม 2566 พร้อม Campaign “Horror Hospital World’s Scariest Social Contest” รีวิวหลอน กับ โรงพยาบาลสุดเฮี้ยน 1 ใน 5 ของโลก ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 1 แสนบาท!!! ต่อให้คุณจะเป็นนักรีวิวมืออาชีพหรือมือสมัครเล่น เพียงมีผู้ติดตาม Follower 50,000 ขึ้นไป ไม่ว่า Platform ใด อาทิ Facebook / TikTok และ Youtube มาสมัครและเข้ารีวิว ฟรี! เริ่ม 15 มี.ค. 2566 ที่ Ripley’s Believe It or Not! Pattaya รีวิวให้สุดเกินคำว่าหลอน จนคนดูต้องกรี๊ด!