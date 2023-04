“วิน มาวิน” สายกินฟินเฟ่อร์ รับงานพรีเซนเตอร์สินค้าเพื่อปากท้อง

นักแสดงนายแบบหน้าตี๋หล่อขาวใสสไตล์โอปป้า พระเอกในชีวิตจริงของผู้จัดคนเก่งแห่งอาณาจักรมาลีนนท์ ผู้ชายธรรมดาติดดินกับผู้หญิงคุณหนูไฮโซตระกูลใหญ่ที่เริ่มต้นด้วยอุปสรรคมากมาย ท่ามกลางเสียงไม่สนับสนุนจากคนรอบข้างของฝ่ายหญิง จนใช้เวลาถึง 14 ปีในการพิสูจน์รักแท้จนทุกคนต้องยอมรับวินสายกินที่พาตู่ ภรรยามาร่วมทำรายการด้วยกันชื่อโดยวิน-ตู่จะพากินพาเที่ยวทั้งในประเทศต่างประเทศ พาชิมเมนูต่างๆ ตั้งแต่ร้านริมถนนข้างทางไปจนถึงร้านภัตตาคารหรูหรา ซึ่งมีกระแสตอบรับดีมากโดยปัจจุบันมีผู้ติดตามมากเกือบ 3 ล้านคน และถึงแม้จะเริ่มต้นด้วยความแตกต่าง ไม่ว่าจะทั้งฐานะ ชนชั้น ไลฟ์สไตล์ ไปจนถึงเรื่องการรับประทานอาหาร แต่ชีวิตหลังแต่งงานสวีตหวานกันเพิ่มขึ้นเข้าใจกันมากขึ้น วินถึงขั้นเอ่ยปากขึ้นมาว่าถ้ารู้แบบนี้แต่งงานอยู่ด้วยกันนานแล้ว และวางแผนจะมีทายาทตัวน้อยภายในปีนี้โดยวินกล่าวว่า “ชีวิตหลังแต่งงานมีความสุขทุกวัน ทำงานด้วยกันอยู่ด้วยกันตลอดเวลา 24 ชั่วโมง หลังแต่งสวีตหวานถึงจะมีทะเลาะกันบ้างแต่ก็หายไวขึ้น รู้อย่างนี้อยู่ด้วยกันนานแล้วครับ ตอนนี้ไม่ต้องปรับอะไรเลย ช่วงแรกแค่เรื่องการกินยังต้องปรับเลยครับ คือผมจะเป็นสายกินผมชอบกินอาหารรสจัด ชอบทานเผ็ด ชอบทานปลาร้า ชอบทานร้านข้างทาง ส่วนคุณตู่ก็จะทานแต่ร้านอาหารหรูๆ มื้อละครึ่งหมื่นแต่หลังจากมาเจอผม คุณตู่ก็เปลี่ยนมาทานข้าวร้านข้างทางกับผมกินทุกอย่างตามผม จากที่ไม่ทานเผ็ดไม่ทานปลาร้าก็พยายามทานจนเข้าโรงพยาบาลไปหลายรอบ ส่วนผมเนื่องจากปากชอบกินเผ็ดแต่ลำบากท้อง ระยะหลังก็เริ่มมีอาการแสบท้อง แน่นท้อง กรดไหลย้อน ท้องอืด ท้องเฟ้อ จนกระทั่งผมได้มารู้จักกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อัลฟ่า คลอโรฟิลล์ พลัส(Alfa Chlorophyll Plus) แบรนด์เรียล อิลิคเซอร์ (Real Elixir)หลังทานแล้วชอบมาก รู้สึกเหมือนได้ล้างสารพิษในลำไส้ เพราะเป็นคลอโรฟิลล์สกัดเข้มข้น 100% มีสารสกัดจากต้นอัลฟาฟ่าทั้งต้น ต้นอัลฟาฟ่ามีรากแก้วความลึกเฉลี่ยถึง 130 ฟุต ให้สามารถดูดซึมแร่ธาตุและสารอาหารที่มีประโยชน์มาเก็บไว้ได้มากกว่าพืชทั่วไป มีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยปรับสมดุลร่างกาย พอไม่มีของเสียในร่างกายผิวพรรณก็ดีขึ้นด้วย กินแล้วดีจริงๆ ครับ จึงตัดสินใจรับเป็นพรีเซนเตอร์อาหารเสริมตัวนี้เพื่อปากและท้อง ไม่ผิดหวังครับที่รับเป็นพรีเซ็นเตอร์ อัลฟ่า คลอโรฟิลล์ พลัส(Alfa Chlorophyll Plus) การที่ไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐจริงๆ ครับ ดูคลิปได้ที่ https://youtu.be/kDTss4D22nQอัลฟ่า คลอโรฟิลล์ พลัส (Alfa Chlorophyll Plus) ตัวจริงอันดับ 1 การันตีด้วยยอดขายกว่า 1 ล้านกระปุก จาก เรียล อิลิคเซอร์ (Real Elixir) อาหารเสริมเพื่อสุขภาพภายใต้สโลแกน “เพราะความสุข คือยาอายุวัฒนะ” ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและความงามที่มีความมั่นคงมากว่า 13 ปี มีทีมวิจัยและพัฒนาที่มีประสบการณ์ มั่นใจได้ว่าเป็นแบรนด์อาหารเสริมที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน โรงงานผ่านการรับรอง ISO 22000:2005, HACCP, ฮาลาล และ มาตรฐาน GMPสำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ อัลฟ่า คลอโรฟิลล์ พลัส (Alfa Chlorophyll Plus) สามารถสั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ Facebook Page: REAL Elixir และ Line @realelixir