“อาหนิง นิรุตติ์” พลิกบทนักแสดงสู่ผู้ก่อตั้งแบรนด์ BioSyn ชูนวัตกรรมระดับโลก เจาะเทรนด์สุขภาพ

บริษัท กรุงเทพ เฮลแคร์ อินโนเวชั่น จำกัด (BHI) ผู้นำด้านการคิดค้นและพัฒนาธุรกิจสุขภาพ ภายใต้สโลแกน "INNOVATION for your HEALTH นวัตกรรมเพื่อสุขภาพของคุณ" นำโดย อาหนิง นิรุตติ์ ศิริจรรยา ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้ง ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร BioSyn (ไบโอซิน) ชูนวัตกรรม SYNTEK™ ที่ได้รับรองจากสถาบันวิจัยระดับโลก เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าดูแลสุขภาพนายนิรุตติ์ ศิริจรรยา ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้ง กล่าวว่า ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาที่ผมคว่ำหวอดอยู่ในวงการบันเทิง การแสดงของไทยมาอย่างยาวนาน ไม่เคยเปิดตัวแบรนด์สินค้าของตนเองมาก่อน อย่างมากก็ไปรับเงินเป็นพรีเซนเตอร์บางผลิตภัณฑ์ โดยการตัดสินใจมาเป็นเจ้าของแบรนด์เองในครั้งนี้ มีจุดเริ่มต้นมาจากการได้รู้จักกับการดูแลสุขภาพตนเอง ในแบบเวชศาสตร์ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยแพทย์ประจำตัวของผมมักจะแนะนำการดูแลร่างกายว่า "คุณกินอะไรได้หมด ยกเว้น 30 อย่างที่ไม่อนุญาต" ทำให้ผมตระหนักรู้ว่า สิ่งที่ทำร้ายตัวเรามากที่สุดในวันนี้ คือ อาหาร โดยผมเชื่อมาตลอดว่า นม ไข่ เบเกอรี่ มีประโยชน์กับร่างกาย แต่เมื่อเข้าสู่การฟื้นฟูร่างกายตัวเองกลับพบว่า มีปัญหาด้านตับอ่อน เกิดอาการล้า ทำให้การหลั่งอินซูลิน และเอนไซม์ ออกมาน้อย จุลินทรีย์ในลำไส้ก็น้อยลงด้วย ส่งผลให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้น้อยลง หากยังคงปล่อยไว้นานเข้าอาจก็มีโอกาสป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ได้จากจุดนี้ทำให้ผมเริ่มรู้ตัวเองว่าไม่ควรมองข้าม และละเลยปัญหาสุขภาพนี้ไป จึงเริ่มต้นกินอาหารเสริมที่เป็นประเภทเพิ่มจุลินทรีย์ในลำไส้เพื่อการรักษาสมดุลลำไส้ให้แข็งแรง เมื่อส่วนนี้แข็งแรงก็ช่วยสนับสนุนการซ่อมแซม บำรุงส่วนอื่นๆของร่างกายได้ง่าย จากการประสบการณ์นี้เองทำให้ผมเห็นถึงผลลัพธ์จากการกินวิตามินเพื่อฟื้นฟูการสมดุลของลำไส้ สรุปง่ายๆ ก็คือ สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ ผมจึงอยากเป็นตัวแทน หรือกระบอกเสียง ที่จะบอกต่อเคล็ดลับสุขภาพที่ดีแบบผมในวัย 70+ เพราะผมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีด้วยเช่นกัน และนี่ก็เป็นที่มาของการตัดสินใจร่วมก่อตั้ง Bangkok Healthcare Innovation หรือ BHI เพื่อให้เป็นที่รู้จักกับกลุ่มผู้สูงวัย และคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจดูแลสุขภาพ ตอกย้ำภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์วิตามินและอาหารเสริมเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จากผู้ที่ใช้และศึกษาอย่างแท้จริงBioSyn ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตรา BHI ภายใต้สโลแกน "INNOVATION for your HEALTH นวัตกรรมเพื่อสุขภาพของคุณ" เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้นวัตกรรม SYNTEK™ ที่ได้รับรองจากสถาบันวิจัยระดับโลก ทำให้ได้จุลินทรีย์ที่มีคุณภาพ สามารถทนต่อสภาวะกรด ไม่ถูกทำลายในกระเพาะอาหารก่อนไปถึงลำไส้ ทนความเป็นด่าง ไม่ถูกทำลายโดยน้ำดี มีจำนวนจุลินทรีย์คงเหลือ ปริมาณมาก และสามารถยึดเกาะผนังลำไส้ได้ดีซินไบโอติก (Synbiotic) ประกอบด้วย โพรไบโอติก 15 สายพันธุ์ที่สกัดจากพืช รวมกับพรีไบโอติกที่สกัดจากผลไม้(ไฟเบอร์) มีจำนวนเซลล์ของโพรไบโอติกรวมไม่ต่ำกว่า 20 Billion CFU ทำให้เป็นโพรไบโอติกที่เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพ ในการสร้างสมดุลในลำไส้มากขึ้น จำนวนชนิดและปริมาณของโพรไบโอติกหลายชนิดจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพครอบคลุม ได้หลายด้านมากกว่าผลิตภัณฑ์ BioSyn ได้รับการตรวจสอบการอนุญาตเลขที่ อย. 13-1-12363-5-0019 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และได้รับมาตรฐานโรงงานการผลิตไม่ว่าจะเป็น GHPs, HACCP, ISO22000:2018 เพื่อการันตีคุณภาพและมาตรฐานของปลอดภัยของผลิตภัณฑ์