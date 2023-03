40 ปีที่รอคอย! GMMxRS จับมือเปิดโปรเจค “GRAMMY RS CONCERTS” จัดเต็ม 3 คอนเสิร์ตใหญ่ปีนี้!!

สิ้นสุดการรอคอย แถลงข่าวเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กับปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ระดับประเทศของเมืองไทยเมื่อ ‘GMM MUSIC’ (จีเอ็มเอ็มมิวสิค) และ ‘RS MUSIC’ (อาร์เอส มิวสิค) ผนึกความร่วมมืออย่างเป็นทางการครั้งแรก ภายใต้ความร่วมมือในการจัดตั้งกิจการร่วมค้า อะครอส เดอะ ยูนิเวิร์ส (ACROSS THE UNIVERSE JOINT VENTURE) เพื่อร่วมสร้างปรากฏการณ์ทางดนตรีครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน GRAMMY RS CONCERTS #ปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ ที่รวบรวมศิลปินตั้งแต่ยุค 90 และยุค 2000 ของทั้ง 2 ค่ายมารวมตัวกัน ภายในงานมี โอปอล์ ปณิสรา อารยะสกุล และ แนน กัญดา ศรีธรรมูปถัมป์ รับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการงานแถลงข่าวที่เป็น Talk of the town ในวันนี้ ณ โรงละครอักษรา KING POWER (ซอยรางน้ำ)บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นไปอย่างคึกคัก โดยพี่ๆ สื่อมวลชนให้ความสนใจเดินทางมาร่วมเก็บภาพบรรยากาศและรายงานข่าวเป็นจำนวนมาก เริ่มต้นวินาทีประวัติศาสตร์นำโดย 2 แม่ทัพใหญ่ คุณเจ๋อ ภาวิต จิตรกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และ คุณตั้ม วิทวัส เวชชบุษกร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ในฐานะกรรมการกิจการร่วมค้า อะครอส เดอะ ยูนิเวิร์ส เล่าถึงจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์ และปรากฎการณ์ความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ถือเป็นงานวาระแห่งชาติร่วมมืออันยิ่งใหญ่ ทีมงานผู้จัดเตรียมงานนี้ก็ต้องไม่ธรรมดาแน่นอน เพราะได้ทีมผู้จัดจาก GMM SHOW ซึ่งเป็นครีเอทีฟผู้สร้างสรรค์โปรเจกต์ GRAMMY RS CONCERTS นำโดย ป๋าเต็ด ยุทธนา บุญอ้อม รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส-หน่วยงาน Showbiz GMM SHOW พร้อมด้วย คุณศักดิ์สกุล แก้วมาตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส-ผลิตและสร้างสรรค์งาน SHOWBIZ BRAND CREATIVE – IDEAFACT และ คุณป่านแก้ว สัตยาวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่าย-ผลิตและสร้างสรรค์งาน SHOWBIZ BRAND CREATIVE - GAYRAY ภายใต้หน่วยงาน GMM SHOW ขึ้นมาเล่าถึงโปรเจกต์ที่ทุกคนรอคอย “GRAMMY RS CONCERTS” ความสนุกที่จะเกิดขึ้นรวมทุกความทรงจำที่คิดถึง ทุกเพลงฮิตซาบซึ้งน้ำตาไหล ใส่ครบทุกแนวเพลง ฮิปฮอป ป๊อป ร็อค ลูกทุ่ง ทุกท่าเต้นที่เคยคัฟเวอร์รุ่นบุกเบิก จัดเต็มทุกแฟชั่น เสื้อผ้า หน้าผม ประกบกันตัวต่อตัว เพลงต่อเพลง เมดเล่ย์ต่อเมดเล่ย์ พร้อมเซอร์ไพรส์การรวมตัวข้ามค่าย ข้ามวง ข้ามทุกขีดจำกัด และซีนไฮไลท์ ที่จะทุกคนจะสนุกและประทับใจ ให้สมการรอคอยมากว่า 40 ปี ที่กำลังจะเกิดขึ้นทั้ง 3 คอนเสิร์ตใหญ่ ในวันที่ 29-30 กรกฎาคม / 9-10 กันยายน และ 28-29 ตุลาคม ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี กระซิบว่านับจากนี้ เริ่มซ้อมร้อง ซ้อมเต้น ฟัง Playlist วนๆกันได้เลยด้านศิลปินก็ตื่นเต้นไม่แพ้คนดูเหมือนกัน งานนี้กองทัพศิลปินตัวแทนศิลปินจาก ‘GRAMMY’ และ ‘RS’ ต่างตบเท้ามาร่วมงานอย่างคับคั่งบนเวทีเดียวกัน นำทีมโดย ‘ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง, มอส ปฏิภาณ, เต๋า สมชาย, ทาทา ยัง, นุ๊ก สุทธิดา, 2002 ราตรี - แคท, ญาญ่าญิ๋ง, เบลล์, หว่าหวา, Girly Berry - กิ๊บซี่, กิ๊ฟท์ซ่า, เบลล์, แนนนี่ เป๊ก ผลิตโชค, ไอซ์ ศรัณยู, แดน, บีม, แอม เสาวลักษณ์, แหม่ม พัชริดา, โบ สุนิตา, ปาน ธนพร, นิว - จิ๋ว, ลิเดีย, อ๊อฟ ปองศักดิ์, ดัง พันกร, โจ๊ก โซคูล และ ฟลุ๊ค ไอน้ำ’ พร้อมร่วมพูดคุย และมีตัวอย่างความสนุกมาให้แฟนเพลงได้ย้อนวันวานกลับไป เป็นการเรียกน้ำย่อยก่อนถึงวันคอนเสิร์ตจริงความสนุกที่จะเกิดขึ้นจาก 3 คอนเสิร์ตใหญ่ จากศิลปินกว่า 100 ชีวิต นำโดย เจ เจตริน, ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง, คริสติน่า อากีล่าร์, แร็พเตอร์, ใหม่ เจริญปุระ, โดม ปกรณ์ ลัม,มอส ปฏิภาณ, ลิฟท์-ออย, ทาทา ยัง, เต๋า สมชาย, นิโคล เทริโอ, เจมส์ เรืองศักดิ์, มาช่า วัฒนพานิช, นุ๊ก สุทธิดา, นัท มีเรีย, เกิร์ลลี่ เบอร์รี่, ซาซ่า, โฟร์ ศกลรัตน์, กอล์ฟ พิชญะ, หวาย, 2002 ราตรี, ไชน่าดอลส์, แคทรียา อิงลิช, เนโกะจัมพ์, ญาญ่าญิ๋ง, เฟย์ ฟาง แก้ว, เป๊ก ผลิตโชค, แดน-บีม, ลิเดีย ศรัณย์รัชต์, ชิน ชินวุฒ, บาซู, ไอซ์ ศรัณยู, ดัง พันกร, แบงค์ ปรีติ, ปาน ธนพร, หนุ่ม กะลา, แหม่ม พัชริดา, โบ สุนิตา, ฟลุ๊ค ไอน้ำ, อ๊อฟ ปองศักดิ์, ศรราม, จั๊ก ชวิน, นิว-จิ๋ว, โจ๊ก โซคูล, อู๋ ธรรพ์ณธร, แอม เสาวลักษณ์, หญิงลี, ไท ธนาวุฒิ, ปีเตอร์ คอร์ป, อี๊ด ฟลาย, ป๊อป ปองกูล, อนัน อันวา และศิลปินอีกมากมาย ปรากฏการณ์ระดับประเทศในครั้งนี้ เชื่อว่าเป็นสิ่งที่แฟนๆ ทุกคน ตั้งตารอคอยมากกว่า 40 ปี จะมีความพิเศษอะไร สำหรับใครที่อยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้น สามารถติดตามรายละเอียดของทุกคอนเสิร์ตจาก ‘GMM MUSIC’ (จีเอ็มเอ็มมิวสิค) และ RS MUSIC’ (อาร์เอสมิวสิค)เพิ่มเติมได้ที่ OFFICIAL FACEBOOK: GRAMMYRSCONCERTS / INSTAGRAM: GRAMMYRSCONCERTS และ TWITTER: @GRAMMYRS