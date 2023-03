“Beloved Festival 53 ปี ดีต่อใจ” ช่อง 3 ชวนฟาดแข้งฟุตบอลซุปตาร์ เหลือง-ม่วง สะท้านเมือง

จัดหนักจัดใหญ่ กิจกรรมพาแฟนคลับแฟนละครร่วมลุ้นความมันส์และความบันเทิง ไปกับศึกปะทะเดือดฟุตบอลซุปตาร์นัดสำคัญ พร้อมฟาดแข้งแล้ววันนี้ ระหว่าง สีเหลือง และ สีม่วง สืบสานตำนานความยิ่งใหญ่ของกีฬาคนบันเทิงวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 เปิดสนามฟุตบอล ศูนย์กีฬาธรรมศาสตร์ รังสิต รวมพลเชียร์ศึกฟุตบอล ซุปตาร์ โดย เวลา 12.00 น. ชิมลางไปกับบูธกิจกรรมและเกมจากสปอนเซอร์ก่อนเข้างาน เมื่อถึง เวลา 16.00 น. ประตูสนามเปิดอย่างเป็นทางการด้วยเพลง We will love you ที่จะดังกระหึ่มกันอีกครั้งในรอบหลายปีที่ห่างหายกันไป และยิ่งใหญ่ไปกับ Opening Show เริ่มด้วยการปรากฏตัวของเหล่านักแสดงชายตัวพ่อ ที่จะเดินลงจากอัฒจันทร์สู่สนามเป็นการเริ่มต้นโชว์พิเศษสุดอลังการ นำโดย บอย ปกรณ์, เกรท วรินทร, ณเดชน์, มาริโอ้ และหมาก ปริญ ที่จะพาเดอะแก๊งซุปตาร์หนุ่ม ๆ ขวัญใจมหาชนร่วม 13 ชีวิต ออกมาร้องเพลงต้อนรับกันสด ๆ ถึงที่นั่ง หลังจากนั้นนักแสดงชาย-หญิงอีกมากมายจะค่อย ๆ ทยอยออกมาร่วมโชว์ชุดใหญ่ที่จะหาดูจากที่อื่นไม่ได้แน่นอน ใครเป็นใครส่องกันให้ดี ๆ เพราะทุกคนน่ารักเกินห้ามใจ และตามมาติด ๆ แบบไม่ต้องรอด้วยซุปตาร์สายหวาน นำโดย เบลล่า ราณี, โบว์ เมลดา, ญาญ่า อุรัสยา, มิ้นต์ ชาลิดา, คิมเบอร์ลี่ รวมเดอะแก๊งตัวแม่ขึ้น BUDDY CAR เคลื่อนขบวนออกมาทักทายแฟน ๆ ตามติดมาด้วยขบวนรถจักยานยนต์ Yamaha Fazzio กับเด็กแว้นสุดหล่อขับวนไปรอบสนาม ทั้งหมดจะหล่อกันขนาดไหนสองพิธีกรสายฮา “ดีเจนุ้ย” และ “แพท ณปภา” พร้อมการันตีสำหรับกิจกรรมฟุตบอลซุปตาร์ครั้งนี้ แฟน ๆ ช่อง 3 ที่เข้าร่วมเชียร์ในสนาม ยังมีสิทธิ์รับรางวัลพิเศษ เป็นรถยนตร์โตโยต้า New yaris รุ่น premium S 1 รางวัล โดย คุณณัทธร ศรีนิเวศน์ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นผู้มอบกุญแจรถยนตร์ และรางวัลรถจักรยานยนต์ Yamaha Fazzio Hybrid 2 รางวัล โดย คุณจิรภัทร สายเพชร ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดกลุ่มรถออโตเมติก และสนับสนุนการตลาด บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เป็นผู้มอบกุญแจรถจักรยานยนต์ ซึ่งผู้บริหาร ช่อง 3 โดย คุณสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการ สายธุรกิจโทรทัศน์ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จํากัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบกุญแจ เพื่อนำส่งต่อให้ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ในวันนั้น หลังจากนั้นมาร่วมเปิดตัว 2 Queen ตัวแม่ ผู้จัดการทีม สีเหลือง และ สีม่วง แอน-เจนี่ ซึ่งทั้งคู่จะมาแบบง่าย ๆ เป็นไปไม่ได้ งานนี้ต้องได้เห็นการปะทะพลังเดือด บลัฟกันแบบตัวแม่เจอตัวแม่ สับกันหนัก ๆ ตั้งแต่ก่อนแข่งฟุตบอลเลยทีเดียว ส่วนลูกทีมก็ใช่เล่นซุ่มซ้อมกันมาอย่างดีภายใต้การดูแลของ 2 กัปตันทีมเพื่อนซี้ ที่งานนี้ “บอย ปกรณ์” กัปตันทีมสีเหลือง ประกาศว่าไม่มีทางยอมให้ “เกรท วรินทร” กัปตันทีมสีม่วง แน่นอน ส่วนลูกทีมนักเตะแข้งทอง นำโดย โป๊ป ธนวรรธน์, ณเดชน์ คูกิมิยะ, หมาก ปริญ, นาย ณภัทร, เจมส์ มาร์, กลัฟ คณาวุฒิ, ภณ ณวัสน์, เจมส์ จิรายุ, อาเล็ก ธีรเดช, หลุยส์ สก๊อตต์, อเล็กซ์ เรนเดลล์, เพื่อน คณิน, เด่นคุณ งามเนตร, เป๊ก เปรมณัช, กระทิง ขุนณรงค์, ริว วชิรวิชญ์, ไอซ์ ภาณุวัฒน์, กองทัพ พีค, ป๊อบ ฐากูร, จ็อบ ธัชพล, เก้า นพเก้า, มีน พีรวิชญ์, โบ๊ท ธารา, แชมป์ ชนาธิป, บอล กัมมัญญ์, ปีเตอร์แพน, สมิธ ภาสวิชญ์, จูเนียร์ กาจบัญฑิต และผู้ประกาศข่าวคนดัง “กิตติ สิงหาปัด” กับผู้จัดละคร “เอิน นิธิภัทร์” พร้อมลุย ! ซึ่งแมชต์พิเศษนี้ “บิ๊กจ๊ะ สาธิต กรีกุล” ประกบคู่ “บูม สุภาพร” บรรยายเกมฟุตบอลด้วยตัวเอง ทีมไหนจะคว้าถ้วยรางวัล และตำแหน่ง แมน ออฟ เดอะแมตช์ เตรียมลุ้นให้ดี ๆ ที่สำคัญผู้ชมในสนามคนใดจะได้รถยนตร์ และรถจักรยานยนต์กลับบ้าน เดี๋ยวรู้กันในสนามรับชมความบันเทิง “Beloved Festival 53 ปี ดีต่อใจ” และฟุตบอลซุปตาร์ วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 ผ่าน Facebook, YouTube, TikTok : Ch3Thailand ตั้งแต่ เวลา 16.00-20.00 น. #53ปีช่อง3ดีต่อใจ