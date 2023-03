“เห็ดโคนน้อย” พืชเศรษฐกิจน้องใหม่ ซอฟท์พาวเวอร์ผลิตผลจากประเทศไทย

มาแรงแซงทางโค้งทุกเห็ด กับ เห็ดโคนน้อย พระเอกพืชเศรษฐกิจน้องใหม่ของประเทศไทย ที่กำลังจะกลายเป็นพลังซอฟท์พาวเวอร์ให้กับเกษตรกรไทย กับสรรพคุณที่ได้เหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวเยอะ หรือใครที่กำลังมองหาวิธีลดน้ำหนัก แต่ก็ยังไม่สามารถหยุดกินได้ เห็ดโคนน้อย สามารถช่วยคุณได้แน่นอน เพราะเห็ดโคนน้อย เป็นเห็ดที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมาก และยังสรรพคุณทางสมุนไพร ทั้งต่อต้านอนุมูลอิสระ ที่สามารถเป็นตัวต้านทานมะเร็ง ต้านแอนโดรเจน ช่วยยับยั้งอะซิทิลโคลินเอสเตอเรส ต้านการเกิดการอักเส ต้านเบาหวาน ต้านแบคทีเรีย ต้านเชื้อรา ต้านไวรัส ด้วยคุณประโยชน์ที่มากมาย จึงทำให้ เห็ดโคนน้อย มีการนำไปทำเป็นยาในต่างประเทศแถบโซนยุโรปอีกด้วยเห็ดโคนน้อย เกิดจากเชื้อราชั้นสูง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า โคไพรนัส ไฟมิทาเรียส (Coprinus fimetarrius) อยู่ใน ตระกูลเห็ด (Basidiomycetes) ในประเทศไทยมีเรียกหลายชื่ อาทิ เห็ดถั่ว เห็ดถั่วเหลือง ตามวัสดุที่นำมาเพาะปลูก หรือตามพื้นที่ของแต่ละภาค เป็นเห็ดที่มีความพิเศษ จึงต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ และเลี้ยงปริมาณมากได้ยากมาก ต้องใช้แรงงานในการเก็บเกี่ยวค่อนข้างมาก มีลักษณะคล้ายเห็ดโคน สีขาวสี ปีกหมวกสวยงาม ลักษณะสมส่วน ก้านดอกขนาดคล้ายคลึงกับดินสอดํา ความยาวของต้นเห็ดโคนน้อยอยู่ที่ประมาณ 2-3 นิ้วเห็ดโคนน้อย มีปริมาณไขมันที่ต่ำมาก หรืออาจจะไม่มีเลย มีปริมาณน้ำตาลและโซเดียมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่อุดมไปด้วยโปรตีนที่ดีต่อสุขภาพร่างกาย โดยปริมาณเห็ด 2 กรัม เทียบเท่ากับเนื้อสัตว์ 1 กรัม ในปริมาณเห็ดแห้ง 100 กรัม มีโปรตีน 27 กรัม ให้พลังงาน 330 กิโลแคลอรี ทั้งยังช่วยควบคุมความหิวโดยมีสารที่ปรับสมดุลของระดับน้ำตาลในเลือดทำให้ความหิวลดลง หากใครต้องการลดน้ำหนัก หรือ ลดความอ้วน การทานเห็ดโคนน้อย เป็นประจำจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่ได้คุณประโยชน์ครบ นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งเต้านม มะเร็งเม็ดเลือดขาว ป้องกันเบาหวาน ฟื้นฟูการทำงานของตับ และเพิ่มประสิทธิภาพของสมองช่วยในเรื่องความจำด้วยแต่คุณรู้หรือไม่!!! ปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของการเพาะเห็ดโคนน้อย คือการสลายตัวง่ายของดอกเห็ด เนื่องจากเป็นเห็ดที่มีวงจรชีวิตสั้นมากไม่เกิน 36 ชั่วโมง แต่ส่วนใหญ่ที่พบคือประมาณ 24 ชั่วโมงเท่านั้น โดยตอนเช้าจะมีขนาดเล็กและจะโตขึ้นในช่วงบ่าย ซึ่งจะต้องรีบเก็บ ทั้งนี้เนื่องจากเห็ดโคนน้อยมีการเจริญเติบโตเร็ว ส่วนของครีบจะสลายกลายเป็นของเหลวสีดำคล้ายหมึก เป็นผลมาจากการย่อยสลายตัวเอง (autolysis) เป็นที่มาของชื่อเห็ดหมึก ซึ่งไม่สามารถนำมาบริโภคได้ ด้วยความยุ่งยากนี้ทำให้ต้องใช้ความเอาใจใส่ และต้องการความละเอียดอ่อนเป็นพิเศษเพื่อให้ได้เห็ดที่มีคุณภาพ ทำให้หากินได้ค่อนข้างยาก เพราะไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน จึงต้องทำการลวกให้สุกเสียก่อน หรือแปรรูปเป็นของว่างอย่างอื่นที่สามารถเก็บได้นานขึ้น โดยเฉพาะการแปรรูปเป็นของทานเล่น ที่สามารถทานได้ปริมาณแบบมากๆ และไม่รู้สึกผิดต่อรูปร่างของตัวเองอย่าง “เห็ดโคนน้อยเทมปุระ by Welbel House” เห็ดโคนน้อยทอดกรอบรสบาร์บีคิว ที่เกิดมาจากการที่เจ้าของแบรนด์ชอบทาน เห็ดโคนน้อย จึงได้ทดลองนำเห็ดโคนน้อย ไปคลุกเคล้ากับแป้งทอดกรอบ แล้วนำไปทอด กลาเป็นของว่าง ที่ทุกๆ คนในครอบครัว และคนรอบข้าง ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อย จึงกลายเมนูทานเล่นขบเคี้ยวที่ตอนนี้กำลังครองใจใครหลาย ๆ คน ด้วยกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของเห็ดชนิดนี้ ผสานกับสัมผัสกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน รวมถึงให้สัมผัสที่พิเศษและกลิ่นหอมเฉพาะตัวของเห็ดโคนน้อย เมื่อนำมาผ่านกรรมวิธีการทอดไขมันต่ำ ทำให้ได้เนื้อสัมผัสที่กรุบกรอบ และอร่อยยิ่งขึ้น เป็นของว่างที่มีไขมันต่ำ และยังเป็นตัวช่วยในควบคุมความหิว นอกจากนี้การทานเห็ดโคนน้อยเทมปุระ เราสามารถทานแบบเดี่ยวๆ หรือนำมาทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู๊ด และยังรังสรรเป็นเมนูต่างๆ ได้อีกมากมาย ทั้ง ยำ สลัด ฯลฯห้ามพลาด! “เห็ดโคนน้อยเทมปุระ by Welbel House” ของว่างทานเล่นที่ทั้งมีประโยชน์มากมายและอิ่มท้อง อีกทั้งยังแคลลอรี่ต่ำ ใครได้ลองทาน แล้วต้องติดใจ เพราะมีโปรตีนสูง ไขมันต่ำ เด็กทานได้ ผู้ใหญ่ทานดี ถูกใจทุกเพศทุกวัยแน่นอน ตัวเลือกที่ดีสำหรับคนชอบของอร่อย และรักสุขภาพFacebook : เห็ดโคนน้อยเทมปุระ by Welbel House