"นพ.สมรส" เผยความน่ากลัว ซีเซียม-137 ไปไกลถึงพันกิโลฯ ใช้เวลาย่อยสลายเกิน 100 ปี

หลังจากพบ "ซีเซียม-137" (Cesium-137, Cs-137) ที่โรงหลอมเหล็กบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สภาพถูกบีบอัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมกองซ้อนกันเป็นชั้นสูง จากการตรวจสอบอย่างละเอียดของเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ยืนยันว่าสารที่พบในโรงหลอมเหล็ก บริษัทเชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เป็นวัสดุกัมมันตรังสี "ซีเซียม-137" เบื้องต้นจังหวัดปราจีนบุรีจึงได้ออกประกาศปิดโรงงานและกันพื้นที่ไม่ให้พนักงานทั้งหมดออกจากโรงงานเพื่อความปลอดภัยล่าสุด เมื่อวันที่ 19 มี.ค. เฟซบุ๊ก "Somros MD Phonglamai" หรือ นพ.สมรส พงศ์ละไม แพทย์ประจำศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ได้โพสต์ถึงผลกระทบอันตรายของ ซีเซียม-137 โดยระบุว่า "ถ้า Cesium-137 ถูกหลอมเผาไหม้และกลายเป็นไอสามารถออกไปได้เป็นหลักร้อยถึงพันกิโลเมตรขึ้นกับลม (เหตุการณ์ที่ Chernobyl พบว่า Cesium-137 ปลิวไปถึงสวีเดน 1,000 กิโลเมตร) และทำร้ายสิ่งมีชีวิตได้ทั้งการสัมผัสโดยตรง การกิน และการหายใจCesium-137 จะสะสมในดิน น้ำ อาหาร ทำให้เกิดผลเสียต่อสัตว์และมนุษย์ ปลา นก ไก่ หมู หมา แมว วัว ฯลฯ อนุภาคบีตาและรังสีแกมมาจะทำลาย DNA, ทำให้เกิด mutation ถ้าไม่ตายก็เกิดมะเร็งต่อ โดยเฉพาะมะเร็งเม็ดเลือดขาวและไทรอยด์ Cesium-137 มีค่าครึ่งชีวิต 30 ปี ดังนั้นจะใช้เวลาในธรรมชาติไม่ต่ำกว่า 100 ปีจึงจะสลายหมด คนที่จะได้รับผลกระทบน่าจะหลายแสนและเป็น 100 ปี จะมีคนเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวและไทรอยด์เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในพื้นที่เสี่ยง คนที่คิดว่าเสี่ยงต่อการสัมผัส Cesium-137 ควรเฝ้าระวังเร่งด่วน เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ผิวหนังไหม้โดยไม่ทราบสาเหตุรัฐควรเก็บบันทึกข้อมูลอย่างโปร่งใส มีโอกาสที่คนจะสัมผัสปริมาณมาก ยิ่งคนที่อยู่ใกล้ในระยะ 5-10 เมตร น่าจะอันตรายมาก (ไม่รู้ว่าระยะจริงที่ปลอดภัยเท่าไหร่ เพราะขึ้นกับความเข้มข้นที่เหลืออยู่และ shield ที่ป้องกัน) รอการประกาศเร่งด่วนอย่างเป็นทางการและโปร่งใสจากหน่วยงานของรัฐอีกทีพรุ่งนี้นะครับ หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้นที่ค้นเอง และไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านปรมาณูนะครับPicture: The Dynamics of Radio-Cesium in Soils and Mechanism of Cesium Uptake Into Higher Plants: Newly Elucidated Mechanism of Cesium Uptake Into Rice Plants"