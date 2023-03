“พีพี กฤษฏ์” และ “ยอร์ช ยงศิลป์” ไอดอล Gen-Z แห่งยุค ชวนเปิดประสบการณ์ผ่านเพลง ‘Aim High (พุ่งยิ่งกว่า)’

Maybelline New York ประเทศไทย เเบรนด์เมคอัพอันดับ 1 ของโลก* เปิดตัวแคมเปญใหม่สะเทือนวงการเมคอัพด้วยการปล่อย Sky High M-F-D (Music-Film-Design), A Multi-Hyphenate ที่เป็นมากกว่า MV และวิดีโอแคมเปญทั่วไป ด้วยความล้ำสมัยของการเล่าเรื่องราวผ่านภาพยนตร์เพลง เป็นครั้งแรกของโลก นำโดย 2 ไอดอลตัวแทนวัยรุ่น Gen-Z แห่งยุค พีพี กฤษฏ์ Eyes of Maybelline เจ้าของแผงขนตาสุดพุ่ง และพลังเสียงสุดเซอร์ไพร์สของ ยอร์ช ยงศิลป์ กับฉายาลูกชายของประเทศที่ใครๆ ก็ต้องพูดถึงในนาทีนี้ มาร่วมเป็น Special Guest Star ถ่ายทอดแอตติจูดการล่าท้าฝัน ในเพลง ‘Aim High (พุ่งยิ่งกว่า)’ ฝันให้ไกลไปให้ถึง ให้ชีวิตพุ่งไปให้สุด ให้เหมือนกับ ปัดมาสคาร่า Sky High ที่ยิ่งปัด ยิ่งพุ่งแคมเปญวิดีโอเล่าเรื่องราวการเดินทางของเหล่านักล่าฝัน ด้วยเป้าหมายเดียวกันที่จะพุ่งไปให้ไกลสุดฝัน (Aim High) ต้องอาศัยความเชื่อมั่นและมั่นใจ เพื่อฝ่าฟันอุปสรรคนานา ถ่ายทอดผ่านการเดินทางบนเส้นขนตาสุดพุ่ง บนตึกสูงท่ามกลางมหานครนิวยอร์ก โดยมีมาสคาร่า Sky High ตัวช่วยให้ขนตาสุดพุ่งสูงเสียดฟ้า ช่วยเพิ่มความมั่นใจพาไปสู่ฝันชม Sky High M-F-D เพลง ‘Aim High (พุ่งยิ่งกว่า)’ เวอร์ชั่นเต็มได้ที่ https://youtu.be/kCkXSKfiy60ครั้งแรก* ของมาสคาร่ากันน้ำ^ ที่ให้ความงอนยาวที่สุด^^ เมย์เบลลีน นิวยอร์ก แลช เซนเซชั่นแนล สกาย ไฮน์ สูตรกันน้ำ สุดยอดมาสคาร่าขายดีของโลก สร้างขนตาให้ดูยาวขั้นสุด ดูมีวอลลุ่ม พร้อมบำรุงขนตาด้วยสารสกัดจากไผ่และไฟเบอร์ที่ช่วยบำรุงขนตาให้แลดูแข็งแรง และยาวขึ้นทุกครั้งที่ปัด ไม่ตกระหว่างวัน และยังช่วยเพิ่มวอลลุ่มให้ขนตาดูหนาขึ้น มาพร้อมหัวแปรงแบบพิเศษ Flex Tower Brush ที่มีความยืดหยุ่นสูง โค้งรับเข้ากับทุกส่วนของดวงตา ทำให้เข้าถึงขนตาเส้นต่อเส้นกันน้ำ ทนเหงื่อ 24 ชม. ไม่มีเลอะระหว่างวัน ผ่านการทดสอบโดยจักษุแพทย์ ปลอดภัยสำหรับผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ ล้างออกได้ง่ายและเตรียมพบกับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของแคมเปญ Sky High ในงาน Aim High to the Sky with Maybelline Sky High “พุ่งไปให้สุด กับ Exclusive Event in the Sky” ของ พีพี กฤษฏ์ และ ยอร์ช ยงศิลป์ เป็นครั้งแรก* 29 เมษาฯ นี้