"Fairmont Bangkok Sukhumvit" โรงแรมแฟร์มอนท์แห่งแรกในไทย จากความร่วมมือของ AWC และ Accor ที่จะเปิดในปี 2567

(แฟร์มอนท์ โฮเทล & รีสอร์ท) หนึ่งในแบรนด์โรงแรมระดับลักซ์ชัวรี่ภายใต้ Accor (แอคคอร์) เครือข่ายโรงแรมชั้นนำระดับโลก และ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร ร่วมลงนามข้อตกลงในการพัฒนาและเปิดตัวโรงแรม Fairmont (แฟร์มอนท์) แห่งแรกในประเทศไทยโรงแรม Fairmont Bangkok Sukhumvit (แฟร์มอนท์ แบงคอก สุขุมวิท) มีกำหนดเปิดให้บริการในปี 2567 และจะเป็นโรงแรมแห่งแรกภายใต้กรอบความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่าง AWC และ Accor เพื่อยกระดับกรุงเทพ ฯ ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและ MICE ระดับลักซ์ชัวรี่ในระดับโลก โดยภายใต้ความร่วมมือนี้ AWC และ Accor จะร่วมพัฒนาโรงแรมในจุดหมายสำคัญด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ ในประเทศไทยรวมกว่า 1,000 ห้อง เพื่อมอบการบริการและประสบการณ์สุดพิเศษแก่ผู้มาเยือน พร้อมส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยั่งยืนต่อไปFairmont คือ หนึ่งในแบรนด์โรงแรมระดับลักซ์ชัวรี่ของ Accor ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าศตวรรษ มีโรงแรมระดับไอคอนนิกที่ตั้งอยู่ในจุดหมายปลายทางชั้นนำอันโดดเด่นของโลก เช่น The Plaza ในมหานครนิวยอร์ก The Savoy ในกรุงลอนดอน Fairmont Peace Hotel ในมหานครเซี่ยงไฮ้ ไปกระทั่งถึง Fairmont The Palm ในดูไบ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ AWC ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับคุณภาพบนทำเลที่ยอดเยี่ยม โรงแรม Fairmont เป็นที่รู้จักทั่วโลกด้วยห้องพักสุดหรู สิ่งอำนวยความสะดวกและห้องอาหารระดับเวิล์ดคลาสและทำเลชั้นนำที่จะมอบความทรงจำที่ไม่รู้ลืมแก่ผู้เข้าพัก เฉกเช่นเดียวกับ Fairmont Bangkok Sukhumvitตั้งอยู่ใจกลางย่านสุขุมวิท การออกแบบของโรงแรมได้รับแรงบันดาลใจจากความงามเหนือกาลเวลาของที่เปี่ยมไปด้วยสัมผัสแห่งความสง่างามและเรียบง่ายอย่างมีรสนิยม (A Tasteful Touch of Elegance and Simplicity) ผสานเข้ากับการบริการระดับตำนานของแบรนด์ สิ่งอำนวยความสะดวกที่โดดเด่น รวมถึงประสบการณ์การรับประทานอาหารที่น่าจดจำ โรงแรมจะนำเสนอประสบการณ์แห่งความประทับใจผ่านเรื่องราวของการออกแบบภายใต้แนวคิด “The Fantastic Journey of Travel to the Bygone Era” ผ่านการตกแต่งอย่างมีระดับจากเฟอร์นิเจอร์คลาสสิกทำมือที่ได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดี เปรียบโรงแรมเสมือนกับบ้านอีกหลังของผู้เข้าพักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Fairmont Hotels & Resorts กล่าวว่า “เรามีความเชื่อมั่นและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ AWC เพื่อนำแบรนด์ระดับลักซ์ซัวรี่ของกลุ่ม Accor อย่าง Fairmont มาสู่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยแบรนด์ Fairmont ถือเป็นแบรนด์ระดับตำนานอย่างแท้จริง ที่มอบการบริการในระดับเวิร์ลคลาสและสร้างประสบการณ์อันน่าจดจำสำหรับแขกที่เข้าพัก เราเชื่อมั่นว่าการร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง AWC ซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่ตรงกัน จะช่วยสร้างมาตรฐานใหม่ของการบริการระดับหรูหราให้กับกรุงเทพ ฯ สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย ตลอดจนช่วยขยายตลาดแบรนด์แฟร์มอนท์ อย่างต่อเนื่องทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”โรงแรมจะเปิดตัวด้วยห้องพัก 419 ห้อง ห้องอาหารและบาร์ที่พร้อมเสริ์ฟทั้งอาหารนานาชาติและอาหารเอเชีย รูฟท็อปบาร์ที่สามารถเพลิดเพลินกับวิวตึกระฟ้าใจกลางย่านธุรกิจสำคัญของกรุงเทพ ฯ รวมถึงสระว่ายน้ำ ฟิตเนส สปา ศูนย์สุขภาพ นอกจากนี้โรงแรมจะกลายเป็นโรงแรมที่รองรับกลุ่มการประชุม MICE สุดหรูแบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย ตัวเลือกห้องประชุมที่หลากหลาย ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทันสมัยที่สามารถรองรับการประชุมทุกรูปแบบ มีขนาดของห้องประชุมให้เลือกหลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมยกระดับกรุงเทพ ฯ ให้กลายเป็นศูนย์กลาง MICE ระดับลักซ์ชัวรี่ของโลกประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC เปิดเผยว่า “AWC มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับ Accor ซึ่งเป็นเครือโรงแรมชั้นนำระดับโลก เปิดตัวโรงแรมแฟร์มอนท์แห่งแรกในประเทศไทย ผ่านข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาโรงแรมหลายแห่งภายใต้แบรนด์ชั้นนำจากกลุ่ม Accor เมื่อเดือนธันวาคม 2565 โดยการเปิดตัวโรงแรม Fairmont Bangkok Sukhumvit ซึ่งเป็นแบรนด์ลักซ์ซัวรี่ระดับตำนานที่มีการบริการที่เป็นเอกลักษณ์ จะช่วยเสริมพอร์ตโฟลิโอของ AWC ในกลุ่ม MICE ในทำเลศักยภาพในกรุงเทพฯ และยังเป็นโรงแรมแห่งแรกในเครือ AWC ที่บริหารงานโดย Accor อีกด้วย นอกจากนี้ โรงแรม Fairmont Bangkok Sukhumvit จะเป็นโรงแรมหรูสำหรับกลุ่ม MICE แบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อมุ่งยกระดับประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางตลาด MICE ลักซ์ซัวรี่ระดับโลก พร้อมเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย และสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนในระยะยาวให้กับชุมชมและสังคมโดยรอบ”“ทั้งนี้ ตลาด MICE ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่เติบโตเร็วที่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุดการแพร่ระบาด โดยอัตราการเข้าพักของโรงแรมกลุ่ม MICE ในเครือ AWC เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในช่วงระหว่างปี 2564 ถึง 2565 นอกจากนี้ กรุงเทพฯ ยังเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางชั้นนำที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่มาเพื่อการพักผ่อนและการทำงาน และมีชื่อเสียงในเรื่องอาหาร วัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นจุดหมายปลายทางด้านไลฟ์สไตล์ที่มีโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการเดินทางที่สะดวกสบาย ส่งผลให้โรงแรม Fairmont Bangkok Sukhumvit ที่ตั้งอยู่ในทำเลศักยภาพ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของงานประชุมหรืองานอีเวนต์ระดับลักซ์ซัวรี่ในยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี” นางวัลลภากล่าวเสริมนอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนของ Fairmont และ AWC ทางโรงแรมมุ่งพัฒนาอาคารตามมาตรฐานอาคารสีเขียว อาทิ LEED และ WELL โดยให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดดเด่นด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางย่านสุขุวิทและแยกอโศก เดินทางได้สะดวกสบายใกล้รถไฟฟ้า BTS และ MRT รายล้อมด้วยอาคารสำนักงานของบริษัทชั้นนำมากมาย ใกล้กับศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ และห้างสรรพสินค้าชั้นนำอย่าง The EM Districtปัจจุบันแบรนด์ Fairmont มีโรงแรมอยู่กว่า 90 แห่งทั่วโลก ตัวอย่างโรงแรมแบรนด์ Fairmont ในเอเชียได้แก่ Fairmont Singapore, Fairmont Makati ซึ่งเพิ่งฉลองวันครบรอบปีที่ 10 และ Fairmont Ambassador Seoul โรงแรมหรูใหม่ล่าสุดใจกลางเมืองหลวงของเกาหลีใต้แบรนด์ Fairmont เป็นส่วนหนึ่งของ Accor ผู้บริหารโรงแรมระดับลักซ์ชัวรี่รายใหญ่อันดับสองของโลก แบรนด์ระดับลักซ์ชัวรี่ของ Accor เช่น Raffles, Orient Express, Sofitel และอื่น ๆ โดย Fairmont Bangkok Sukhumvit จะเข้าร่วมกับ ALL - Accor Live Limitless โปรแกรมสมาชิกไลฟ์สไตล์ ที่สมาชิกสามารถสะสมคะแนนและเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์ที่ไม่เหมือนใคร รวมถึงประสบการณ์อันยอดเยี่ยม