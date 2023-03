“ซันนี่-ปลั๊ก” เผยความจิ้นครั้งใหม่ ผ่านปลายปากของ MAME ใน "Wedding Plan The Series แผนการ(รัก)ร้ายของนายเจ้าบ่าว"

บริษัท มี มายด์ วาย จำกัด นำโดยผู้บริหารและนักเขียนชื่อดัง คุณเมย์ – อรวรรณ วิชญวรรณกุล ได้ฤกษ์ดีจัดงานบวงสรวงซีรีส์โปรเจคต้นปีของบริษัทเรื่อง "Wedding Plan The Series แผนการ(รัก)ร้ายของนายเจ้าบ่าว " นิยายวายยอดนิยมของ MAME เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (11 มี.ค.) ในงานนี้มีทั้งนักแสดง ทีมงาน และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานบวงสรวงครั้งนี้อย่างคับคั่ง อาทิ คุณประพาฬรัตน์ ชัยชูพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารายการ ช่อง GMM25, คุณเนติ สุวรรณจินดา ผู้กำกับซีรีส์ , นักแสดงในเรื่อง ซันนี่ - วรรณรัตน์ วัฒดาลิมมา, ปลั๊ก - ณภัทร ลีฬหาทร, เอญ่า - อรพรรณ ผ่องเมฆินทร์, เคท - ศศิศรัณย์ พิบูลรัตพงศ์, โฟร์ท - คเชนทร์ พิเชฐโสภณ, โดนัท - ศุภวิชญ์ ทองยืน, จั๊กจั่น - อคัมย์สิริ สุวรรณศุข ร่วมด้วยนักแสดงรับเชิญ บอส - ชัยกมล เสริมส่งวิทยะ, โนอึล - ณัฐรัชต์ ตังวาย, ฟอร์ด - ฐิติพงศ์ เซ่งง่าย และ พีท - วสุธร ชัยจินดา 4 หนุ่มนักแสดงสุดฮอตจาก บรรยากาศรัก เดอะซีรีส์ (Love in The Air) ณ ศาลพระพิฆเนศ ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์"Wedding Plan The Series แผนการ(รัก)ร้ายของนายเจ้าบ่าว" เป็นเรื่องราวการโคจรมาเจอกันระหว่างเว็ดดิ้งเพลนเนอร์ อย่าง "น้ำเหนือ" กับ "สายลม" นักธุรกิจหนุ่มว่าที่เจ้าบ่าว แต่ความรักครั้งนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิด เพราะสายลมมาพร้อมกับ "ยี่หวา" ว่าที่เจ้าสาวแสนดี โดยน้ำเหนือไม่ได้รู้เลยว่าการแต่งงานของทั้งคู่เป็นเพียงการจัดฉากบังหน้าครอบครัวเท่านั้น และยี่หวาเองก็มีคนรัก อย่าง "มารีน" อยู่แล้ว แม้ว่าน้ำเหนือจะถูกใจสายลมมากแค่ไหน แต่เมื่อหน้าที่สวนทางกับหัวใจ ความรักครั้งนี้จะสับสนอลม่านแค่ไหน เตรียมตัว เตรียมหัวใจ ลุ้นเอาใจช่วยไปกับความรักของทุกคู่ในเรื่องกันได้เร็ว ๆ นี้ทางช่อง GMM25 และ สามารถติดตามข้อมูลอัพเดท รวมถึงความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของซีรีส์เรื่อง "Wedding Plan The Series แผนการ(รัก)ร้ายของนายเจ้าบ่าว" ได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Me Mind Y Official#MeMindYOfficial #WeddingPlanTheSeries #แผนการรักร้ายของนายเจ้าบ่าว