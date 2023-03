“อะตอม-แต๊ง” พร้อม “เจตน์” รับบทยมฑูตสุดหล่อ ถือฤกษ์บวงสรวงซีรีส์เรื่องแรก “7 Days before Valentine” (7 วันก่อนวาเลนไทน์) เตรียมลงจอออนแอร์ปลายปีนี้

ฤกษ์งามยามดี บริษัท บรรไดร์ บาร์ จำกัด ทำพิธีบวงสรวงซีรีส์ต้อนรับปี 2023 กับ “7 Days before Valentine” (7 วันก่อนวาเลนไทน์) ละครโรแมนติก ดรามาแปลกใหม่ ดัดแปลงจากนวนิยายยอดฮิตของ“รังสิมันต์” หรือ “หมอตุ๊ด” ที่ได้รับการแปลมาแล้วหลายภาษา นำโดย จตุพล ศิริเดช ผู้ร่วมก่อตั้ง (Co-Founder) และภีมพันธ์ ธาราชีพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บรรไดร์ บาร์ จำกัด เป็นประธานในพิธีบวงสรวง ร่วมด้วย ครูตู่ - พรรณศักดิ์ สุขี ผู้กำกับและเขียนบท และ ต้น - ปฐมกฤษณ์ สุดสระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซินเซียร์ บางกอก จำกัด โปรดิวเซอร์ผู้สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ พร้อมด้วยทัพนักแสดงนำโดย เจตน์-สมเจตน์ แซ่จาง, อะตอม-ณฐาภพ เคนจันทึก, แต๊ง-เอกดนัย ใจสะอาด เพื่อเอาฤกษ์เอาชัยและความเป็นสิริมงคล ณ ลานพระพิฆเนศ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์“7 Days before Valentine” (7 วันก่อนวาเลนไทน์) เป็นเรื่องราวของชายหนุ่ม ที่งานก็ไม่รุ่ง รักยังกลับร่วงแบบสุดพลัง แต่ในวันที่เขาต้องตั้งสติเพื่อจะทำอย่างไรกับชีวิตต่อไป โชคชะตากลับเล่นตลกร้ายให้เขาได้เจอใครคนหนึ่ง ซึ่งสามารถให้พรวิเศษบางอย่างเพื่อให้เขาได้ความรักที่สูญเสียไปกลับคืนมาภายใน 7 วัน แต่โลกนี้มันไม่มีอะไรได้มาฟรี! ทุกคนต้องรู้จักที่จะเรียนรู้ และใครคนนั้นกำลังสอนบทเรียนราคาแพงให้กับเขาอยู่ เรื่องราวของ “7 Days before Valentine” (7 วันก่อนวาเลนไทน์) จะเป็นอย่างไรนั้นรอติดตามได้ปลายปีนี้สามารถติดตามภาพและคลิปของนักแสดง เช่น ฟิตติ้ง การซ้อม เบื้องหลังการถ่ายทำ ได้ที่IG : https://www.instagram.com/bandaibarr/FB : https://www.facebook.com/BandaiBarTiktok : https://www.tiktok.com/@bandai_barTwitter : https://twitter.com/Bandai_barYouTube : https://www.youtube.com/@bandaich