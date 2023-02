“ปอนด์-ภูวิน” ต่างเสี่ยงชีวิต!!! ปกป้องกันและกัน

เมื่อจัดการ “หนึ่งเดียว” (ภูวิน-ภูวินทร์) ไม่สำเร็จ “ศุภกิจ” (ณัฐ ศักดาทร) จึงจับตัว “หนึ่งเดียว” บังคับเซ็นพินัยกรรมยกธุรกิจให้ แต่แล้ว “ปาล์ม” (ปอนด์-ณราวิชญ์) ก็เสี่ยงชีวิตเข้าช่วย “หนึ่งเดียว” จนถูกซ้อมสะบักสะบอม ทำเอา “หนึ่งเดียว” ยอมไม่ได้หลังเห็นคนรักเจ็บหนัก จึงเอาตัวเข้าขวาง “ณัฐ” เพื่อช่วย “ปาล์ม” เอาล่ะสิ!!! มาตามลุ้นพร้อมกันว่า “หนึ่งเดียว-ปาล์ม” จะจับมือรอดพ้นจากเงื้อมมือ “ณัฐ” ได้หรือไม่? ห้ามพลาดติดตามชมซีรีส์ “เพื่อนายแค่หนึ่งเดียว Never Let Me Go” ตอนจบ วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 และทาง YouTube : GMMTV พร้อมกันทั่วโลก และอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & Twitter : GMMTV