ทีแอนด์บีฯ เปิดตัว อนันตจักรวาล ทรานส์ลูเซียประกาศตัวเป็นศูนย์รวมแห่งเหล่าจักรวาล “เมตาเวิร์ส” แห่งความสุขที่แรกของโลก!! พร้อมนำธุรกิจบันเทิงเข้าสู่ธุรกิจโลกเสมือนเต็มตัว!!

ในงาน "The Universe of Happiness" ได้รับความสนใจจากบุคคลสำคัญในวงการมากมาย ทั้งผู้บริหาร นักธุรกิจ เซเลบริตี้ นางงาม และศิลปิน-นักแสดงมากมาย อาทิ "นาย ณภัทร เสียงสมบุญ, ชานน สันตินธรกุล, แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์, ก๊อต จิรายุ ตันตระกูล, ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล, จ๊ะจ๋า พิมรตา เดชอุดม, จิ๊บ วสุ แสงสิงแก้ว, เจนนิเฟอร์ คิ้ม, หนึ่ง จักรวาล เสาธงยุติธรรม, ดอม เหตระกูล, วู้ดดี้ วุฒิธร มิลินทจินดา, พีท ทองเจือ, อัญชลี จงคดีกิจ, กลุ่มศิลปิน LAST IDOL, แอนนา เสืองามเอี่ยม, โอปอล สุชาตา ช่วงศรี, อาย กัญญาลักษณ์ หนูแก้ว, มานิตา ดวงคํา ฟาร์เมอร์, มิ้นท์ พรทิวา สาครจันทร์, พีพี พัชญา เพียรเสมอ, จาด้า อินโตร์เร, อนิสา นูกราฮา, หลุยส์ เฮส, บอม พงศกร โตสุวรรณ, แชป วรากร ศวัสกร ฯลฯ" และสำหรับไฮไลท์สำคัญของงานนั่นคือ "แมทธิว ดีน" นักแสดงและพิธีกรมากความสามารถมารับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการกับ แมทธิว ในภาค AVATAR เรียกได้ว่าสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับแขกในงานได้ประทับใจไปตาม ๆ กัน นอกจากนี้แมทธิวยังได้จูง เดมี่ ดีน ลูกสาวตัวน้อยมาร่วมสร้างความน่ารักน่าเอ็นดูบนเวทีให้กับแขกในงานอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นงานใหญ่ที่รวบรวมบรรดาคนดังระดับประเทศจากหลากหลายวงการมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจักรวาลแห่งความสุขไปกับ ทีแอนด์บี อย่างล้นหลาม"ดร.ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์" หรือ "ดร.แตน"ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) และผู้ก่อตั้งทรานส์ลูเซีย กล่าวว่า "ทรานส์ลูเซีย กำลังถูกพัฒนาให้เป็นแพลตฟอร์มที่ไร้รอยต่อและเชื่อมถึงกันได้ระหว่างโลกเสมือนและโลกจริง ซึ่งจะปลอดภัยสำหรับการสร้างโอกาสในการทำธุรกิจที่ไม่มีที่สิ้นสุดบนโลกอินเทอร์เน็ต"การพัฒนาทรานส์ลูเซียจะเป็นก้าวที่สำคัญสำหรับโปรเจ็กต์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ของทีแอนด์บี ซึ่งจะช่วยขยายมูลค่าตลอดชีพของ IP ของทีแอนด์บี ในขณะที่เป็นการสร้างแพลตฟอร์มซึ่งผู้ใช้งานสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับเรื่องราวที่พวกเขาชื่นชอบได้ และยังคงช่วยสร้างโลกที่พวกเราเฝ้าฝันถึง คืออาณาจักรเมตาเวิร์ส ซึ่งพัฒนาขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ อนันตจักรวาลแห่งความสุข หรือ "Infinite Universe of Interconnected Metaverses" ซึ่งหมายถึงแพลตฟอร์มที่ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงระดับโลกมาผสมผสานกันให้สามารถรองรับเมตาเวิร์สหลาย ๆ แห่งเข้ามาอยู่ร่วมกันและเชื่อมต่อถึงกันได้อย่างไร้รอยต่อในอนันตจักรวาล ทรานส์ลูเซียแห่งนี้"คอนเซ็ปต์นี้เกิดจากการที่เราต้องการจะรวบรวมจักรวาลเมตาเวิร์สหลาย ๆ จักรวาลเข้าด้วยกัน โดยเมตาเวิร์สเหล่านี้ต้องมีเป้าหมายและวิธีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเรานั่นคือการทำความดี เพื่อให้โลกเมตาเวิร์สของเราเป็นโลกที่ขับเคลื่อนด้วยกิจกรรมที่มีเป้าหมายสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในทุก ๆ มิติ รวมถึงมิติด้านเศรษฐกิจ เมื่อหลาย ๆ เมตาเวิร์สที่มีเป้าหมายเหมือนกันมาทำงานร่วมกัน เราก็จะสามารถสร้างโลกแห่งความสุข สร้างคุณภาพสังคมที่ดี และกระตุ้นโลกจริงให้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและมาร่วมกันทำความดีไปด้วยกัน