เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ ทรูวิชั่นส์ และ ทรูวิชั่นส์ นาว จัดงาน “OSCARS PARTY” ถ่ายสดงานประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่ 95 ให้ชมฟรี!

ร่วมกับและจัดงานมาร่วมลุ้นเวทีแจกรางวัลที่สำคัญที่สุดของวงการภาพยนตร์ สำหรับเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องได้ยกไฮไลท์แฟชั่นพรมแดงของงานออสการ์มาไว้ ที่ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ก่อนที่จะรู้กันว่าใครจะคว้ารางวัลในปีนี้!! ซึ่งจะจัดขึ้นในเช้าวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 น. ตามเวลาประเทศไทย สำหรับในไทยโรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ร่วมถ่ายทอดสดระบบ Live Streaming จากโรงภาพยนตร์ดอลบี เธียร์เตอร์ ฮอลลีวูด สหรัฐอเมริกา ให้เหล่าคอหนังรางวัลได้ชมกันแบบฟรี ๆ อย่างเต็มอรรถรสและเต็มอิ่มทั้งภาพและเสียงที่คมชัดพร้อมกับผู้ชมทั่วโลกงานประกาศผลรางวัลออสการ์ในปีนี้ได้ จิมมี คิมเมล พิธีกรชื่อดังรับหน้าที่ดำเนินรายการ ในคืนวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 หรือช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม เวลา 07.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ณ โรงภาพยนตร์ดอลบี เธียร์เตอร์ ฮอลลีวูด ภาพยนตร์ที่ถูกจับตามองเป็นตัวเต็งเข้าชิงรางวัลมากที่สุด คือ “Everything Everywhere All at Once” ภาพยนตร์ไซไฟสุดตลก นำแสดงโดย มิเชล โหย่ว ที่มีชื่อเข้าชิงมากถึง 11 รางวัล สำหรับงาน “OSCARS PARTY” เป็นหนึ่งในไฮไลท์ซึ่งเป็นการจำลองสีสันของงานประกาศผลรางวัลออสการ์แฟชั่นพรมแดง งานนี้เหล่าเซเลบริตี้นักแสดงชื่อดังของเมืองไทยพร้อมจัดเต็มร่วมเดินพรมแดงกันอย่างคับคั่ง อาทิ เฟิร์ส คณพันธ์ ปุ้ยตระกูล, ข้าวตัง ธนวัฒน์ รัตนกิจไพศาล, แอนโทเนีย โพซิ้ว, ทารีน่า โบเทส, มิลิน ดอกเทียน, เจน กุลจิราณัฐ วรรักษา, จ๋า ณปภัช วรพฤทธานนท์, วิมลลักษณ์ นิลวิไลภร, ธนพล นภาวรรณ, สะคราญกมล อุทัยศร ฯลฯนอกจากนี้ ส่วนของงาน “Oscars Live in Cinema 2023” ที่จะเกิดขึ้น ณ โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ สนใจ...สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ง่าย ๆ บริเวณหน้างาน ในช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป พร้อมจัดกิจกรรมพิเศษ!! ชวนแฟนออสการ์แต่งคอสเพลย์หนังที่เข้าชิงรางวัลออสการ์ที่คุณชื่นชอบ สาขาไหนก็ได้ไม่ว่าจะ Best Picture, Best Actor, Best Actress ได้หมด!! ใครแต่งคอสเพลย์ได้ปังสุดและโดนใจกรรมการ คุณธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ผู้คร่ำหวอดในวงการบันเทิงผู้กำกับภาพยนตร์ และ คุณเอิร์ธ นิโรธ รื่นเจริญ กูรูหนังออสการ์ รับรางวัลสุดพรีเมียมทั้งหมด 3 รางวัลไปครอง!!