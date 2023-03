ชาวฮ่องกงสวดยับ "ดอนนี เยน" จะได้ประกาศผลรางวัล "ออสการ์"! สร้างกระแสกดดัน "อคาเดมี่" ยกเลิกคำเชิญ

"มิเชล โหย่ว" นำทีม Everything Everywhere All At Once กวาด SAG Awards เกือบทุกสาขา! ใกล้ "ออสการ์" ไปอีกก้าว

หนังตลก-แอ็กชั่น-ไซไฟ Everything Everywhere All At Once ยังคงเป็นดาวเด่นของฤดูประกาศรางวัลฮอลลีวูดประจำปีนี้ ด้วยการคว้ารางวัลเกียรติยศสูงสุดจากสมาคมนักแสดง เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา