“ทาทา ยัง” เปิดตัวรักครั้งใหม่ในไอจี อินเลิฟสุดๆ

ทำเอาชาวเน็ตพากันสงสัยหนักทีเดียวเมื่อได้เห็น “ทาทายัง” โพสต์ไอจีคู่กับหนุ่มหล่อ “สิคพัชศ์ เศรษฐพงพัชร” นายแบบ-นักแสดง พร้อมแคปชันว่า “Sunset with you! ?????” พร้อมแท็กไอจีฝ่ายชาย ด้านฝ่ายชายก็ลงไอจีสตอรี่เป็นรูป ทาทา ยัง พร้อมใส่เพลงของนักร้องสาวที่ชื่อว่า My bloody Vakentine ไม่รู้ว่