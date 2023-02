“ทาทา ยัง” เปิดตัวรักครั้งใหม่ในไอจี อินเลิฟสุดๆ

ทำเอาชาวเน็ตพากันสงสัยหนักทีเดียวเมื่อได้เห็น “ทาทายัง” โพสต์ข้อความหวาน “together is my favourite place to be” ( อยู่ด้วยกันคือที่ที่ฉันชอบ ) พร้อมกับตามมาด้วยลงไอจีนั่งดูพระอาทิตย์ตกดินคู่กับหนุ่มหล่อ “บุ๊ค สิคพัชศ์ เศรษฐพงพัชร” นายแบบ-นักแสดง พร้อมแคปชันว่า “Sunset with you! 🌅☺️🤍” ใส่ทั้งอีโมจิหน้าเขิน และหัวใจ พร้อมแท็กไอจีฝ่ายชาย ด้านฝ่ายชายก็ลงไอจีสตอรี่เป็นรูป ทาทา ยัง พร้อมใส่เพลงของนักร้องสาวที่ชื่อว่า My bloody Valentine ไม่รู้ว่างานนี้เป็นการเปิดตัวรักครั้งใหม่ หรือคอนเทนท์โปรโมทหนุ่มหล่อ สงสัยต้องรอจ่อไมค์ถามคุณแม่ตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันไปเลย