เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เดินหน้ารักษ์โลกอย่างยั่งยืนกับ “โครงการ Green Cinema” เปลี่ยนจอหนังที่ไม่ใช้งานแล้วเป็น กระเป๋าเทรนด์รักษ์โลก

ตระหนักและใส่ใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญมาโดยตลอด เน้นการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างจริงจัง ผ่านโครงการ “Green Cinema” ซึ่งให้ความสำคัญกับปัญหาขยะ การคัดแยก และการแปรรูปเพิ่มมูลค่าขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ลดการเกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคตล่าสุด เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ใช้แนวคิดการดำเนินการจัดการปัญหาขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy นำทรัพยากรกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ โดยนำ “จอภาพยนตร์ หรือ จอหนัง” ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว นำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลัก Upcycling เนื่องจากนวัตกรรมการฉายภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ได้เปลี่ยนจากเครื่องฉายระบบดิจิทัลเป็นเครื่องฉายระบบเลเซอร์ จึงต้องเปลี่ยนจอฉายภาพยนตร์ใหม่เป็นจอ Silver Screen จากจอหนังธรรมดาซึ่งเป็นพื้นผ้าพลาสติกมาพัฒนาออกแบบและตัดเย็บผลิตเป็นกระเป๋าดีไซน์เก๋เพื่อใช้ประโยชน์ที่เป็นแฟชั่นนำเทรนด์สายรักษ์โลก ด้วยคอนเซ็ปท์ที่ผลิตจากวัสดุจอหนังสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่หาซื้อจากช้อปแบรนด์ดังที่ไหนไม่ได้ มีจำหน่ายเฉพาะที่โรงหนังรักษ์โลก Green Cinema ของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เท่านั้นกระเป๋าเทรนด์รักษ์โลกสายกรีน “I am Reborn from Major Cineplex Screen” รุ่นแรก Limited Edition ผลิตเพียงแบบละ 200 ใบ ซึ่งออกแบบมาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ 3 แบบ 3 สไตล์ ทั้งแนวสปอร์ต, หนุ่มสาวออฟฟิศ และนักเรียนนักศึกษา มีให้เลือกทั้ง กระเป๋าใหญ่แบบมีซิป ราคาใบละ 890 บาท และ กระเป๋าขนาดกลาง 2 ดีไซน์ ราคาใบละ 690 บาท มีจำหน่ายเฉพาะที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน, ไอคอน ซีเนคอนิค และ ทาง Major Mall Official Store ผ่านออนไลน์ Shopee และ Lazada เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป รีบซื้อเก็บสะสมด่วนก่อนหมด เพราะด้วยวัสดุที่นำมาผลิตกระเป๋าได้ผ่านเรื่องราวการฉายหนังมาหลายร้อยเรื่อง เป็นภาพความทรงจำและเรื่องราวสุดประทับใจที่อยู่ในกระเป๋า I am Reborn from Screen ใบนี้