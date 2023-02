ช็อกวงการเพลง "โต้ง พีโอพี" เสียชีวิตกะทันหัน

สำหรับ "โต้ง มณเฑียร" เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะนักดนตรีมือกีต้าร์ฝีมือดีและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินมากมาย โดยเฉพาะการเป็นหนึ่งในสมาชิกวง POP สังกัดค่ายเบเกอรี่ มิวสิค ร่วมกับ "ก้อ ณฐพล ศรีจอมขวัญ" และ นภ พรชำนิ" ที่มีเพลงฮิตมากมาย อาทิ แค่ได้พบเธอ,รักของเธอมีจริงหรือเปล่า, ไม่มี, คนที่ไม่บอกผ่านนอกจากนี้เจ้าตัวยังได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อเพลงรักคนหนึ่งจากผลงานอัลบั้มเดี่ยว Save da last piece ที่การันตีด้วยรางวัล male Artist of the year จากเวที FAT AWARDS ครั้งที่ 4 ในปี พ.ศ.2549 อีกด้วยโดยหลังจากรู้ข่าวการเสียชีวิตก็ได้มีเพื่อนๆ นักร้อง นักดนตรี ร่วมโพสต์แสดงความไว้อาลัยกับเจ้าตัวมากมาย อาทิ นภ พรชำนิ, ตุลย์ ไวฑูรเกียรติ (อพาร์ตเมนต์คุณป้า), บีม จารุวรรณ ฯลฯ