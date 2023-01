คอแจ๊สห้ามพลาด! TIJC ปีที่ 14 Jazzlover ตบเท้าเช็คอิน ชมฟรีที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหิดล

“เทศกาลดนตรีแจ๊สนานาชาติปี 2566” (Thailand International Jazz Conference 2023 - TIJC 2023) ครั้งที่ 14 ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้ว โดยมี รศ.ดร.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี ม.มหิดล เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มาสนุกกับแจ๊สอย่างเต็มอิ่มได้ตั้งแต่วันที่ 27-29 ม.ค.2566 ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา“เทศกาลดนตรีแจ๊สนานาชาติ ไม่ใช่แค่ให้ความบันเทิงแต่ให้ในด้านการเรียนรู้ด้วย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สามารถทำในเรื่องนี้ได้ดีสมกับที่ได้รับรางวัล Top 50 จากการจัดอันดับ QS World University Rankings by Subject 2022 ดิฉันเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จะทำให้งานเทศกาลนี้ขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่อง เป็นทั้ง soft power และกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นอย่างครบวงจร” รศ.ดร.จุฑามณี กล่าวทางด้าน ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ กล่าวว่า TIJC เดินทางมาถึงปีที่ 14 เพราะความร่วมแรง ร่วมใจกัน ของนักดนตรีแจ๊สทั่วประเทศทั้งในและนอกสถาบันการศึกษา ตลอดจนความร่วมมือจากศิลปินต่างชาติที่ทำให้ได้ต่อยอดเชื่อมความสัมพันธ์ไปถึงนักดนตรีระดับโลก เป็นเวทีที่ไร้รอยต่อจริงๆทั้งนี้ในพิธีเปิดงาน ยังมีการมอบรางวัล Thailand International Jazz Conference Lifetime Achievement Award ปีพ.ศ.2566 ให้แก่ผู้ที่มีคุณูปการกับวงการดนตรีแจ๊สของประเทศไทย ซึ่งได้แก่ พัฒน์ฑริก โรจนุตมะ มีสายญาติ ผู้บุกเบิกการจัดงานเทศกาลดนตรีแจ๊ส ของไทยเพื่อชุมชนคนรักแจ๊สอย่างแท้จริงโดยไม่มุ่งหวังผลกำไรด้านธุรกิจTIJC 2023 เป็นเวทีแจ๊สสุดยิ่งใหญ่ที่รวมศิลปินชื่อเสียงระดับโลกมากมาย อาทิ Javon Jackson & Delfeayo Marsalis, Emmet Cohen Trio, Laurent de Wilde Trio, Sketchbook Quartet และห้ามพลาดกับ Jazz with Thailand Phil Feat. Javon Jackson & Delfeayo Marsalis, Pomelo Town รวมถึงการแสดงนิทรรศการเพื่อเชิดชูเกียติให้กับ Sonny Rollins-ซันนี โรลลินส์ นักแซกโซโฟนอัจฉริยะชาวอเมริกันรวมทั้งศิลปินไทย อาทิ นภ พรชำนิ & วง The Groovetomatix Band กับแขกพิเศษ,วง ASIA 7, เพียว-เอกพันธ์ วรรณสุทธิ์ ส่วนเวทีวงรี (Over Stage) ซึ่งเปิดให้ชมฟรีทั้ง 3 วัน ในช่วงกลางวัน มีทั้งฺวง Big Band และ Small Band กว่า 40 วง และวงจากสถาบันการศึกษาดนตรี ทั้ง มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซียติดตามรายละเอียดงานTIJC 2023 ทางเว็บไซต์ www.tijc.netfacebook.com/tijc.netติดต่อสำรองบัตรได้ที่ www.ticketmelon.comสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-849-6565 ต่อ 6609