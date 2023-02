"โดนัท ศุภวิชญ์" แท็คทีมเดอะแก๊งค์ ในงาน “PLAYBOY CHARITY” ปีที่ 5 ระดมพลคนรัก PLAYBOY ร่วมทำความดี “บริจาคเลือด” ป้องกันวิกฤตขาดแคลนเลือด

เชิญชวนลูกค้าและพนักงานร่วมทำความดีบริจาคเลือดกับสภากาชาดไทย ผ่านกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 5 โดยมอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายเสื้อผ้าคอลเลกชันวาเลนไทน์ให้สภากาชาดไทย หวังช่วยผลักดันให้คนไทยบริจาคเลือดเพิ่มขึ้นป้องกันวิกฤตขาดแคลนเลือดผู้อำนวยการสายงานทั่วไป บริษัท ล้ำยุค (มิลเลนเนี่ยม 2002) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้า Fashion & Accessories ภายใต้แบรนด์เพลย์บอย (PLAYBOY) กล่าวว่า PLAYBOY ได้ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดงาน “PLAYBOY CHARITY 2023 เติมความรัก เติมโลหิตด้วยหัวใจ” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 5 อย่างต่อเนื่อง โดย PLAYBOY ได้เชิญชวนลูกค้าและพนักงาน PLAYBOY มาร่วมบริจาคเลือดพร้อมรับของที่ระลึกจาก PLAYBOYนอกจากนี้ ยังได้นำเสื้อคอลเลกชันวาเลนไทน์ แคมเปญ “Dare to Love, Share to Love กล้าที่จะรักและกล้าที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรัก” มาจำหน่าย โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับสภากาชาดไทย สำหรับลูกค้าที่แชร์คำบอกรักจะได้รับส่วนลด 20% สำหรับการซื้อเสื้อคอลเลกชันดังกล่าว โดยสามารถซื้อได้ที่ชอป PLAYBOY ทั้ง 35 สาขาและเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้า 120 แห่ง หรือช่องทางออนไลน์ของ PLAYBOY ทุกช่องทางตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2566โดยงานนี้ ได้หนุ่มฮอทจากซีรี่ส์ดังเอาใจสายวาย แท็คทีมมากับเดอะแก๊งค์ เอ็ดดี้ -โอ๊ต " มาเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ "หัวใจเป็นผู้ให้ "ในกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมครั้งนีอีกด้วย“ ปัจจุบันเลือดในสภากาชาดไทยมีปริมาณคงเหลือที่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารเลือดกำหนดในทุกกรุ๊ปเลือด เราไม่อยากให้วิกฤตขาดแคลนเลือดเกิดขึ้น คนไทยผ่านวิกฤตมามากแล้ว ชั่วโมงนี้อยากให้ช่วยเหลือกัน ทำอะไรได้ก็ทำและปีนี้นับเป็นปีที่ดี เพราะเป็นปีกระต่ายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ PLAYBOY จึงอยากให้มาทำความดีร่วมกัน เราคาดหวังว่ากิจกรรมครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้มีผู้บริจาคเลือดเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะแฟนคลับของ PLAYBOY หลายท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทุกปี”​สำหรับตลาดเสื้อผ้าแฟชั่นในปี 2566 มีแนวโน้มเติบโตและดีขึ้นเรื่อยๆ โดยปี 2566 PLAYBOY มีรายได้ 600 กว่าล้านบาท คาดว่าปี 2567 จะมีรายได้ 700 ล้านบาท ผ่านการทำกิจกรรมครบรอบ 70 ปี PLAYBOY เช่น การออกเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่ การจัดแฟชั่นโชว์ที่ห้างจังซีลอน ภูเก็ต เนื่องจากมีฐานลูกค้าภาคใต้และการจัดแฟชั่นโชว์ใหญ่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว กทม. นอกจากนี้ ลูกค้าที่ซื้อสินค้าครบตามยอดที่กำหนดจะได้รับของที่ระลึก 70 ปีซึ่งไม่มีจำหน่าย พร้อมกันนี้จะบุกตลาดออนไลน์มากขึ้น เช่น จำหน่ายสินค้าผ่าน Line My Shop ด้านตลาดออฟไลน์ก็ไม่ทิ้ง ปีที่ผ่านมามีการรีโนเวทชอปและจุดขายเพิ่มเติม รวมทั้งตลาดลูกค้าชาวจีนซึ่งเป็นฐานใหญ่ บริษัทฯ ก็ให้ความสำคัญ หลังจากนักท่องเที่ยวจีนกลับมาเที่ยวไทยแล้วยอดจำหน่ายก็เพิ่มขึ้น​“แบรนด์ PLAYBOY ถือเป็นแบรนด์ที่มีเสน่ห์ เราเป็นแบรนด์ที่ส่งต่อจากรุ่นพ่อแม่ถึงรุ่นลูก ตอนนี้ลูกที่เริ่มใส่แบรนด์เนม เขาจะเริ่มใส่แบรนด์เรา บางคนพ่อลูกใส่เสื้อเหมือนกันเลย เป็นภาพที่น่ารักมาก โดยลูกค้ากลุ่มหลักเราจะเป็นคน Gen-Y อายุ 24 – 39 ปี” คุณพรภัทร กล่าวทิ้งท้าย