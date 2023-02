Powerful Love เครื่องรางนำโชคแห่งความรัก จาก KIKO Milano

เริ่มต้นเตรียมผิวซึ่งถือเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญและยังช่วยให้เมคอัพทุกส่วนดูสวยยาวนานตลอดทั้งวัน ด้วย Hydrating Face Primer (ราคา 849 บาท ) ทาทั่วใบหน้า เพื่อผิวที่นุ่มชุ่มชื้น สดชื่นและช่วยเบลอผิวให้ดูเรียบเนียนเนียน มาพร้อมกลิ่นหอมจากดอกไวโอเล็ต ช่วยให้ผ่อนคลาย มอบเนื้อสัมผัสแบบน้ำและความชุ่มชื้นให้กับผิวถึงกว่า 18% เมื่อใช้ต่อเนื่อง 14 วัน หลังจากนั้นก็แต่งแต้มสีสันให้ผิวหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่ผสานกลิ่นหอมละมุนของดอกไม้ถึง 3 ชนิด โดยใช้แปรง

Double Side Ended Precision Face Brush (ราคา 899 บาท) คู่กับ Duo Compact Blush & Highlighter (ราคา 999 บาท) โดยเริ่มที่บลัชเนื้อแมทท์ปัดลงไปที่พวงแก้มก่อนจะเติมไฮไลต์ลงบนจุดสูงสุดของโหนกแก้มให้ผิวดูฉ่ำแวววาว โดยเลือกเฉดสีที่ชื่นชอบไม่ว่าจะเป็น Falling In Mauve หรือ Coral Seduction มอบสีสันสดใสและยังสามารถเพิ่มระดับความเข้มได้ตามต้องการ เกลี่ยง่าย สีเนียนสวยละมุน ดูเป็นธรรมชาติสุดๆ พร้อมทั้งเนื้อสัมผัสนุ่มเนียนดุจกำมะหยี่

หรือหากเป็นสายฟาดผิวฉ่ำไม่เกรงใจใคร ลองใช้ Powder Radiance Highlighter (ราคา 999 บาท) ปัดทับลงไปอีกครั้ง ผงมุกละเอียดจะช่วยเล่นแสงให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่ง ตามด้วย Duo Creamy Blush (ราคา 999 บาท) สี Romeo & Juliet หรือ Lovebirds เพื่อเพิ่มสีสันบนพวงแก้มให้สดชัด พร้อมเนื้อสัมผัสที่หลากหลาย ช่วยให้เล่นกับสีสันเมคอัพได้อย่างใจ เพียงแตะเบาๆ ด้วยปลายนิ้วเพื่อลุคดูเป็นธรรมชาติ หรือสวยแบบตะโกนโดยใช้แปรงปัดอย่างบรรจง เพื่อสีสันที่สวยเป๊ะไร้ที่ติ

สร้างลุคดวงตาสวยสะพรึงชวนตะลึงด้วย Duo Eye Primer & Liquid Eyeshadow (ราคา 799 บาท) โดยใช้ไพรเมอร์รองพื้นเปลือกตาก่อน ตามด้วยอายแชโดว์แบบลิควิดที่มอบฟินนิชแบบเมทัลลิคแวววาวทาให้ทั่วเปลือกตา มีสีสันให้เลือกตั้งแต่โทนชมพู Rose Me Tender, โทนคอปเปอร์น้ำตาลทอง Magnetic Eye หรือน้ำตาลเข้มอย่าง Madly In Love และเฉดสีจากกลุ่มสีกึ่งแวววาวจะช่วยเพิ่มความน่าหลงใหลให้กับดวงตาด้วยการเล่นกับประกายวิบวับพร้อมสีสันจากอัญมณีอย่าง selenite, moonstone, bloodstone และ obsidian

ผสมผสานหลากสีสันจาก Eyeshadow Palettes (ราคา 999 บาท) เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเนื้อแมทท์หรือเมทัลลิคชิมเมอร์ก็เริ่ด อย่างสีโทนน้ำตาล In Sync With You, โทนชมพู Spell of Love หรือเขียวเข้ม Opposites Attract ต่อด้วยการเน้นดวงตาให้โดดเด่นน่าค้นหาด้วยอายไลเนอร์สูตรติดทนนาน Eyeliner Duo (ราคา 699 บาท) สี Mystical Smoky Quartz, Emerald Vibes หรือ Charming Obsidian โดยใช้ด้านปากกากรีดขอบตาบน แล้วตามด้วยอีกด้านดินสอวาดขอบตาล่างรวมถึงขอบตาด้านใน และก็ถึงเวลาเพิ่มความฉ่ำให้ดวงตาคู่สวยด้วย Volume & Curling Mascara (ราคา 899 บาท) อภินิหารงานขนตาที่เพิ่มทั้งวอลุ่ม ความคมเข้ม ให้ขนตาเรียงเส้นสวยชัดด้วยการปัดเพียงครั้งเดียว เป็นไอเท็มที่ต้องมี ได้ลองแล้วทุกคนจะตกหลุมรัก เพราะช่วยให้ดวงตาสวยชวนตะลึงได้จริง ปัดสักสองรอบทั้งขนตาบนล่างบอกเลยว่าขนตาจะสวยฟู! จบงานตาด้วยการเพิ่มประกายแวววาวเป็นพิเศษด้วย Little Gem All Over Top Coat (ราคา 599 บาท) แต้มที่ขมับจากช่วงหางตา แต้มง่ายๆ ให้ฟีลสวยไม่ได้ตั้งใจแต่ชวนให้หลงใหลและหลงรัก สามารถใช้ได้หลากหลายวิธี จะแต่งตาให้โดดเด้ง แต้มเรียวปากให้ดูฉ่ำวาว หรือแม้กระทั่งปัดไล้ทั่วใบหน้าเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อเซ็ทผิวให้ดูโกลว์ก็ได้เช่นกัน

เติมความสวยฉ่ำของอัญมณีให้เรียวปากของคุณด้วยผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อแต่งเติมความสวยโดยธรรมชาติ มุ่งเน้นที่การบำรุง ขอแนะนำ Hydrating Lip Balm (ราคา 599 บาท) เพิ่มความชุ่มชื้นยาวนาน ตามด้วยการเติมสีสันจาก Demi Matte Liquid Lipstick (ราคา 699 บาท) โดยเลือกจากสีที่ชอบ มีทั้งเนื้อครีมและกลอส เนื้อสัมผัสเบาสบาย พิกเมนต์อย่างแน่น มี 6 เฉดสีให้เลือกพร้อมกลิ่นหอมละมุนจากดอกไวโอเล็ต

หรือจะจบงานปากด้วย Stunning Creamy Lipstick (ราคา 749 บาท) ที่มี 3 เฉดสีให้เลือก สีแน่นระดับสิบทั้ง Kiss Me Softly, Mauve Embrace และ Red Talisman โดยแต่ละสีล้วนผสมกลิตเตอร์แวววาวในลวดลายมาร์เบิล หากใครมาสายกลอสต้องลอง Duo Lip Colour & Gloss (ราคา 699 บาท) สี Honey Bun, Brown Cuddles หรือ Mauve Jade แต้มฝั่งดินสอก่อนแล้วค่อยทาทับด้วยสีแวววาว สวยละมุน ชวนหลงใหล ใครไม่รักไม่ได้แล้วนะ!

Powerful Love Collection คอลเลคชั่นพิเศษ Limited Edition เพื่อเฉลิมฉลองเดือนแห่งความรักนี้ วางจำหน่ายวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ร้านของ KIKO MILANO สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 2, central @centralwOrld ชั้น 1 และ Siam Center ชั้น M หรือช้อปทางออนไลน์ที่ Lazada Flagship Store, Shopee และ Chat & Shop ที่ LINE @KIKOMilanoTH