“รีฮันน่า” ตัวแม่คัมแบ็คในรอบ 7 ปี สร้างโมเมนต์ประวัติศาสตร์ ใน“Super Bowl 2023”

เรียกว่าเป็นธรรมเนียมช่วงต้นปีของทุก ๆ ปี ก็ว่าได้ สำหรับงาน “Super Bowl Halftime Show” ซึ่งปีล่าสุด ประจำปี 2023 ถือเป็นการกลับมาขึ้นแสดงโชว์ครั้งแรกในรอบ 7 ปีของ “รีฮันน่า” (Rihanna) หรือ “โรบิน รีอานนา เฟนตี้” หนึ่งในศิลปินหญิงที่ทรงอิทธิพลสุดของโลก ณ State Farm Stadium เมืองเกลนเดล รัฐแอริโซนาโดย รีฮันน่า ปรากฏตัวในชุด tracksuit สีแดงสด ตั้งแต่สีลิปสติกไปจนถึงรองเท้า เรียกว่าแซ่บดึงดูดสายตาสมกับเป็น “แฟชั่นไอคอน” มาพร้อมกองทัพแดนซ์เซอร์ในคอสตูมสีขาวที่มีรูปทรงคล้ายกับ Marshmellow กับ Stage Design ที่ทำให้ทุกคนรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในห้วงอวกาศ ผสมผสานร่วมกับองค์ประกอบของโชว์ เมื่อมาหลอมรวมกันให้ความรู้สึกน้อยแต่มาก เป็นความเรียบง่ายที่ลงตัว เธอถ่ายทอดจริต Attitude สุดเฟียซผ่านสีหน้า และท่วงท่าลีลาการเต้น เปิดโชว์รัน Medley ขนเพลงฮิตมาขึ้นเวทีแบบจัดเต็มรีฮันน่า ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในงานแถลงข่าวก่อนหน้านี้ว่า “นี่คือการเฉลิมฉลองเพลงของเธอทั้งหมดตลอดการทำงานในฐานะศิลปินมา 17 ปี”สำหรับงาน “Super Bowl Halftime Show” ของรีฮันน่า เริ่มโชว์ 13 นาที อันทรงคุณค่าแบบเฟียซ ๆ กับเพลง B**** Better Have My Money ต่อด้วย Where Have You Been ตามมากับ Only Girl (In The World), We Found Love, Rude Boy, Work, Wild Thoughts, Pour It Up, All of the Lights, Run This Town, Umbrella และจบด้วยเพลงฮิตสุดอลังการอย่าง Diamonds รวมทั้งหมด 12 เพลงนอกจากนี้ รีฮันน่ายังได้สร้างหลายโมเมนต์ที่น่าจดจำในการแสดง “Super Bowl Halftime Show” ประจำปี 2023 ไม่ว่าจะเป็นการที่เธอได้เปิดเผยให้เห็นอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มโชว์ว่าเธอกำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่ 2 และที่เรียกเสียงฮือฮาจนเป็นไวรัลไปทั่วโลกทันทีที่การแสดงจบลงคงหนีไม่พ้น การ Touch Up ด้วย FENTY INVISIMATTE INSTANT SETTING + BLOTTING POWDER ระหว่างการแสดงแม้เป็นเวลาเพียงไม่กี่วินาที แต่ก็กลายเป็นโมเมนต์สุดไอคอนิกที่ทั้งโลกต้องจดจำ