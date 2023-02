"รีฮันนา" ท้องป่องขึ้นเวที "ซูเปอร์โบว์ล 57" คาดตั้งครรภ์ลูกคนที่ 2

รีฮันนา จุดประกายข่าวลือกำลังจะมีทายาทคนที่ 2 ระหว่างขึ้นแสดงช่วงพักครึ่ง ศึกซูเปอร์โบว์ล LVII (57) ที่สนาม สเตท ฟาร์ม สเตเดียม เช้าวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ ตามเวลาไทยเจ้าของซิงเกิลฮิตตลอดกาล "Umbrella" ปรากฏตัวบนเวทีด้วยชุดจัมพ์สูท และเสื้อคลุมยาวสีแดง โดยสังเกตเห็นว่าตรงหน้าท้องภายใต้ชุดรัดรูปมันเงาคล้ายหญิงตั้งครรภ์ผู้ชมบน "ทวิตเตอร์" สื่อสังคมออนไลน์ โพสต์ข้อความ "เอาล่ะทุกๆ คน ลองค้นหาทาง กูเกิล (Google) ดูว่า ริฮันนา ตั้งท้องจริงไหม"ขณะที่ผู้ใช้อีกรายหนึ่ง ทวีตพร้อมคลิปวิดีโอ ริฮันนา วัย 34 ปี ลูบไล้หน้าท้องก่อนเริ่มแสดง "รีฮันนา ตั้งท้องอีกแล้วหรือ"ด้านแฟนเพลงคนที่ 3 แสดงความเห็น "สำหรับฉัน ริฮันนา ตั้งท้องอีกแล้ว เราคงไม่ได้ฟังอัลบัมใหม่ของเธอ" พร้อมคลิปวิดีโอ นิค ซิเรียนนี เฮดโค้ช ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ ร้องไห้ระหว่าง คริส สเตเปิลตัน ร้องเพลงชาติ สหรัฐอเมริกา ก่อนคิกออฟก่อนหน้านี้เกิดการตั้งข้อสังเกตว่า รีฮันนา แย้มเกี่ยวกับแขกรับเชิญซึ่งจะขึ้นเวทีด้วย ปรากฏว่า เธอรันโชว์เพียงคนเดียวเป็นเวลา 13 นาที จึงมีความเป็นไปได้ว่า เธออาจหมายถึงลูกที่ยังไม่เกิดรีฮันนา เปิดตัวด้วยเพลง "Bitch Better Have My Money" บนเวทีที่ลอยอยู่เหนือพื้นสนาม ตามด้วย Where Have You Been,Only Girl (In the World),We Found Love และจบโชว์ด้วยเพลงฮิตที่แฟนๆ รู้จักดี Umbrella กับ Diamonds