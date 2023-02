บริษัท สตาร์ ฮาโล เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เปิดตัวซีรีส์วาย เรื่องแรกกับ HOUSE OF STARS “ซีรีส์วายแห่งการทรยศ” คว้าหนุ่ม “ปีโป้ ณัชพัณณ์” พลิกบทบาทงานแสดงในซีรีส์วายเป็นครั้งแรก

บริษัทสตาร์ฮาโลเอนเตอร์เทนเมนท์จำกัดเปิดตัวซีรีส์วายเรื่องแรกกับ HOUSE OF STARS “ซีรีส์วายแห่งการทรยศ”คว้าหนุ่ม “ปีโป้ณัชพัณณ์”พลิกบทบาทงานแสดงในซีรีส์วายเป็นครั้งแรกบริษัทสตาร์ฮาโลเอนเตอร์เทนเมนท์จำกัดผู้ผลิตและส่งคอนเทนท์สู่ผู้บริโภคผ่านแพลตฟอร์มทั้งออนไลน์และทีวีดิจิทัลตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคที่หลากหลายในยุคที่ดิจิทัลและโซเชียลเน็ตเวิร์กเปิดตัวซีรีส์วายเรื่องแรกของบริษัทโดยถือฤกษ์ดีช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 9กุมภาพันธ์ 2566ที่ผ่านมาจัดพิธีบวงสรวงเอาฤกษ์เอาชัยแก่นักแสดงและทีมงานณศาลพระพิฆเนศเซ็นทรัลเวิลด์บริษัทสตาร์ฮาโลเอนเตอร์เทนเมนท์จำกัดโดยคุณกล้า-ไกรพิชญ์ทัศนาแสงสูรย์พร้อมด้วยคุณอาร์ตอนันต์รัศมี (ผู้กำกับ)เปิดตัวซีรีส์วายเรื่องแรกกับ HOUSE OF STARS “ซีรีส์วายแห่งการทรยศ”เมื่อจุดสูงสุดของการเป็นดาราคือการได้ขึ้นเป็นซุปเปอร์สตาร์มิตรภาพความรักหรือผลประโยชน์พวกเขาเหล่านั้นจะเลือกอะไรติดตามความเข้มข้นในทุกแง่มุมของมนุษย์ที่ถูกเรียกว่าซุปเปอร์สตาร์ได้กับ HOUSE OF STARS “เพราะโลกใบนี้เต็มไปด้วยพื้นที่สีเทา”นำทีมโดย “รัดเกล้าอามระดิษ”นักแสดงมากฝีมือรับบทผู้จัดการนักแสดงที่ปั้นและพร้อมพลักดันกับทุกวิถีทางเพื่อให้เด็กๆในสังกัดประสบความสำเร็จเป็นซุปเปอร์สตาร์ของวงการให้ได้ซึ่งได้นักแสดงหนุ่มตี๋อินเตอร์ “ปีโป้-ณัชพัณณ์ปรมะเจริญโรจน์” พลิกบทบาทงานแสดงมารับบทนำในซีรีส์วายเรื่องแรกพร้อมทีมนักแสดงหน้าใหม่แกะกล่องภายใต้บริษัทสตาร์ฮาโลเอนเตอร์เทนเมนท์จำกัดอาทิ “บอส-พรพิพัฒน์คุณิศร,ดับเบิ้ล-ทัพพ์เทพจิระประเสริฐกร,เฮง-ทัตพงศ์โรจน์แสงเรือง,นำโชค-ธานนอภิธนวงศ์,นิว-อัครวินท์นันทิพัฒน์,มี่-นันท์นภัสซูซูกิ,กะตังค์-นีรนาราอินเสาร์,โอ๋เอ๋-พรชนกธีระวรรณ,กร-ณัฐวัฒน์รัชทาณิชย์ฯลฯ”ร่วมแสดงอย่างคับคั่งเรื่องย่อ HOUSE OF STARSHOUSE OF STARSบ้านที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยซูซี่ผู้จัดการนักแสดงชื่อดัง เพื่อรวบรวมเหล่าดาราระดับแนวหน้าของประเทศและเหล่านักแสดงที่เป็นที่จับตามองของสังคมแสงไฟและแสงแฟลชส่องสว่างกับนักแสดงในบ้านนี้ตลอดเวลาแต่ภายในนั้นกลับมีเรื่องราวลึกลับดำมืดมากมายที่เมื่อเล็ดลอดออกมาพวกเขาเหล่านั้นจะไม่มีที่ให้ยืนอีกต่อไปและทุกคนต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในบ้านหลังนี้ภายใต้กฎหลักสามข้อหนึ่งห้ามมีความสัมพันธ์เกินเพื่อนร่วมงานสองต้องรักษาเวลาอยู่ในเวลาเคอร์ฟิวที่บ้านกำหนดและสามห้ามก่อหรือสร้างปัญหาให้กับคนในบ้านกฎเหล่านี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคุมความประพฤติเพียงอย่างเดียวแต่ถูกสร้างมาจากความผิดพลาดในอดีตที่ซูซี่ก็ไม่อาจเปิดเผยได้ แม้ว่าบ้านหลังนี้จะมีกฎและผู้จัดการที่เข้มงวดสักแค่ไหนแต่ขึ้นชื่อว่า “กฎ”ก็ต้องมีไว้ “แหก”เพราะความเป็นมนุษย์ที่มี “รักโลภโกรธหลง”ทำให้เกิดเรื่องราวมากมายในบ้านหลังนี้ไม่มีใครขาวสะอาดบริสุทธิ์ และ ไม่มีใครเลวร้ายจนมืดสนิท“เพราะโลกใบนี้เต็มไปด้วยพื้นที่สีเทา”No one is pure white and no one is completely dark“Because this world is full of gray areas”มาร่วมติดตามจุดสูงสุดของการเป็นนักแสดงจาก HOUSE OF STARSว่าการเป็นดาราคือการได้ขึ้นเป็นซุปเปอร์สตาร์มิตรภาพความรักหรือผลประโยชน์ติดตามซีรีส์วายแห่งการทรยศเริ่ม 1พฤษภาคม 2566ทุกวันจันทร์เวลา 23.00น ได้ทางช่อง ONE 31“เพราะโลกใบนี้เต็มไปด้วยพื้นที่สีเทา” #houseofstarstheseries #HOStheseries