“บี ออน คลาวด์” ยกเลิกเวิล์ดทัวร์ KINNPORSCHE ที่เวียดนาม เหตุ! นักแสดงถูกข่มขู่

เมื่อช่วงเวลาค่ำที่ผ่านมาของวันนี้ (6 ก.พ.) ทางแอคเคาท์หลัก “บี ออน คลาวด์” ได้ออกจดหมายยกเลิก “คินน์พอร์ช” ที่กำลังจะเวิล์ดทัวร์ไปจัดที่ประเทศเวียดนาม ในวันที่ 11 กพ. นี้ โดยให้เหตุผลว่าตอนนี้เกิดเหตุการที่ไม่สงบ ซึ่งคาดว่าจะรุนแรง รวมไปถึงศิลปินในสังกัด ถูกคุกคาม ข่มขู่ จึงมีเหตุให้ยกเลิกการจัดเวิล์ดทัวร์นี้ทันที"บี ออน คลาวด์" ขอแจ้งยกเลิกการจัดงานKINNPORSCHE THE SERIES WORLD TOUR 2022 FINAL STOP [FANCON] IN HO CHI MINH CITYเนื่องจากเหตุการณ์ที่มีกลุ่มผู้ประสงค์ร้าย ประกาศว่าจะก่อความไม่สงบด้วยการใช้ความรุนแรงต่างๆและข่มขู่ว่าจะทำร้ายนักแสดง ทีมงาน และแฟนๆ ที่จะเข้าร่วมงาน KINNPORSCHE The Series WorldTour 2022 Final Stop [FANCON] IN HO CHI MINH CITY ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ ซึ่งการข่มขู่ได้เกิดขึ้นหลายครั้งในหลายช่องทาง ผ่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานทุกฝ่ายหลังจากที่ทางบริษัท บี ออน คลาวด์ จำกัด ได้พิจารณาถึงความเสี่ยง และอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อนักแสดง ทีมงาน รวมถึงแฟน ๆ ที่จะมาร่วมงานบริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องยกเลิกการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายลำบากใจเป็นอย่างมากทั้งนี้ นักแสดงทุกคน Be On Cloud แล: CM Live รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง และต้องขออภัยแฟนๆชาวเวียดนาม รวมถึงแฟน ๆ จากประเทศอื่น ๆ เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้สำหรับท่านที่ซื้อบัตรแล้ว สามารถติดตามรายละเอียดการขอรับเงินคืนได้ที่ https://ticketbox.vnขอขอบคุณสำหรับความรักและการสนับสนุนที่มีให้พวกเราเสมอมา หวังว่าเราจะได้พบกันในอนาคต”และแน่นอนเสียงแตกเป็นหลายฝ่าย ด้านแฟนคลับชาวไทยก็เข้าไปเม้นท์ว่ารู้สึกเสียใจแทนแฟนๆ ชาวเวียดนาม แต่ในเมื่อเกิดความไม่ปลอดภัย ก็ต้องยกเลิก เพื่อป้องกันเหตุไม่ให้เกิดขึ้นกับนักแสดง รวมไปถึงยังชวนมาชมเวิล์ดทัวร์ที่จัดขึ้นในประเทศไทยปลายเดือนนี้แต่ด้านแฟนคลับเวียดนาม ต่างไม่เห็นด้วยกับเหตุผลนี้ เพราะการที่ทางต้นสังกัดให้เหตุผลแบบนี้ คือทำให้ทุกคนมองว่าประเทศนี้ไม่มีความปลอดภัยเหรอ หรือบางคนโพสต์ภาพตั๋วเครื่องบิน ที่พัก ที่พร้อมจะบินมาดูที่โฮจิมินห์ แต่บางคนถึงกับพูดว่าที่ยกเลิกเพราะว่าบัตรขายไม่หมดซึ่งทุกเหตุผลก็ต่างๆ นานาแล้วแต่คนจะคิด แต่ท้ายที่สุดก็เคารพการตัดสินใจของต้นสังกัด