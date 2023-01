แห่ติดแฮชแทค “แบน” #BoycottBOC หลังผู้บริหารโพสต์ให้กำลัง “บิว จักรพันธ์”

ดูเหมือนว่าการที่ “บิว จักรพันธ์” หนึ่งในนักแสดงจากซีรีส์เรื่องดัง “คินน์พอร์ช เดอะซีรีส” ที่กำลังถูกแฉไม่หยุดจากอดีตแฟนสาว นักเขียน อักษรย่อ ป. เพราะนอกจากจะไม่ยอมแถลงคู่กันตามจดหมายฉบับแรกที่แจ้งไปวานก่อน โดยฝ่ายหญิงได้ให้เหตุผลว่าเรื่องทุกอย่างจะพูดในชั้นศาล จนทำให้ฝ่ายชายต้องออกมาแถลงคนเดียว ตามที่ทุกคนได้เห็นคลิป แต่เหมือนว่าสิ่งที่แถลงออกมานั้นเหมือนกับทำให้หลายผิดหวัง เพราะในจดหมายบอกจะชี้แจง แต่เหมือนทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น กระแสเลยตีกลับไปที่ฝ่ายชายแบบเต็มๆแต่ก็รุนแรงขึ้นไปอีก เมื่อผู้บริหารค่าย Be On Cloud อย่าง “ปอนด์ กฤษดา วิทยาขจรเดช” ได้โพสต์คลิปกอด “บิว จักรพันธ์” ลงในไอจีส่วนตัว พร้อมแคปชั่น“บิวไม่เคยเป็นน้องที่ไม่น่ารัก หรือ ไม่ดีกับพี่แม้แต่ครั้งเดียว และมันยังคงเป็นแบบนั้นเสมอ ขอให้ทุกอย่างกับทุกคนดีขึ้น และ เหมาะสมในเร็ววัน @บิวคนใหม่”จากนั้นมีคนเข้ามาเม้นท์ว่า “you never protected him, stop acting likeyou care” แปลประมาณว่า “คุณไม่เคยปกป้องเขาเลย เลิกทำตัวแบบนี้สักที คุณสนใจ” ด้านผู้บริหารก็เม้นท์กลับทันทีว่า “ยุ่งไรวะ รู้ไร ว่าเค้าผ่านไร กันมาบ้าง นี่ ig ส่วนตัวจะโพสท์ไรก็เรื่องของเจ้าของ ig ไม่ชอบก็ block ไปดิ จะมาดูมาเม้นเพื่อไรวะ เสร่อ” เลยยิ่งทำให้ประเด็นนี้ร้อนแรงจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์ #BoycottBOC แคปมาแชร์กันอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็น “#BoycottBOC อันนี้ช็อคจริงๆนะ อย่าไปมองหาถึงความเป็นคนเลย เอาแค่วุฒิภาวะในฐานะซีอีโอค่ายก็ไม่ผ่านแล้วป่ะ การควบคุมอารมณ์แสดงออกต่อที่สาธารณะติดลบอ่ะ รู้ว่าตัวเองมีซอฟพาวเวอร์หลายด้านแต่ก็ยังเลือกที่จะแสดงออกแบบนี้ โคตรแย่” หรือ “ลดความเป็นครอบครัว เพิ่มความเป็นคนบ้างนะประธาน มีความเป็นกลางของประธาน = #BoycottBOC”และวันนี้ (29 มค.) จะเป็นวันกดบัตวันแรกของ KinnPorsche The Series World Tour 2022 ซึ่งจะแสดงกันที่อิมแพค เมืองทองธานี ในวันที่ 26 กพ.นี้ แฟนคลับในเมนท์ (กลุ่มศิลปินคนอื่น ในซีรีส์เรื่องนี้) เกิดความกังวลว่าถ้าทั้ง “บิว” เลือกจะพูด และการแสดงการให้กำลังใจของ “ปอนด์” อาจจะมีผลต่อคอนเสิร์ตนี้ เพราะในไอจีออฟฟิเชี่ยลของบริษัทก็ถูกกดยกเลิกจากติดตามลดลงจากเดิมไปจำนวนนึงซึ่งชาวเน็ตยังโยงอีกว่าการที่เลือกวันแถลง เป็นวันที่ 28 มค. แล้วนั้นเป็น “วันดี” จริงเหรอ? เพราะแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นนั้น พูดได้คำเดียว “ติดลบ” กระจาย ตามปฏิทินนั้นได้ให้คำอธิบายไว้ว่า “อุปสมบท ผ่าคลอด แต่งงาน ออกยวดยานใหม่-มือสองก่อสร้าง-ขึ้นบ้านใหม่ ได้-ดีหมด อาจมีข้อถกเถียง เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของโจรหรือคนคดโกงที่ถูกนำมาเปิดเผยในสื่อโซเชียล ยังไม่มีวิธีแก้ไขที่ถูก”