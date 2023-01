iQIYI (อ้ายฉีอี้) ประเทศไทย จัดแคมเปญ “iQIYI VIP THANK YOU FEST” พร้อมงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน, แบรนด์/ เอเจนซี, ผู้จัดละคร/ ซีรีส์, และสมาชิก VIP

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ณ Lido Connect ใจกลางสยาม iQIYI (อ้ายฉีอี้) ประเทศไทย ผู้นำแพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์ที่ครองใจผู้ชมทั่วทุกมุมโลก ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน, แบรนด์/ เอเจนซี, สถานีโทรทัศน์, ผู้จัดละคร/ ซีรีส์, และสมาชิก VIPบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยสีเขียวซึ่งเป็นสีประจำแอปพลิเคชัน iQIYI (อ้ายฉีอี้) โดยครั้งนี้ไม่ใช่สีเขียวธรรมดา เพราะทุกคนมาในคอนเซ็ปต์ “BEYOND GREEN” ทั้งนี้ ผู้จัด นักแสดง และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานใส่สีเขียวมาร่วมงานสร้างสีสันและความสนุกทำให้บรรยากาศอบอุ่นไปด้วยความน่ารักของเพื่อนผองพันธมิตรของ iQIYI (อ้ายฉีอี้)“iQIYI VIP THANK YOU FEST” ได้เปิดโอกาสให้แฟนๆ ร่วมสนุกอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ VIP DEAL และ CELEB LIVE ตลอดช่วงที่ผ่านมา จนวันนี้มีพื้นที่กิจกรรม MOVIE & MEET และ GREEN CARPET ต้อนรับผู้จัด นักแสดง และแขกผู้มีเกียรติเข้าสู่งาน โดยคุณเคลวิน เหยา ประธานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของอ้ายฉีอี้ ให้เกียรติเป็นผู้เดินเปิดพรมเขียวในครั้งนี้สำหรับสถานีโทรทัศน์ ผู้จัด และนักแสดงที่มาร่วมสร้างสีสันเรียกเสียงกรี้ดสนั่นลิโด้ในวันนี้ อาทิ ช่อง 8 คุณนงลักษณ์ งามโรจน์ และนักแสดง โอห์ม จากละคร โลกทั้งใบให้นายคนเดียว เทียน จากละคร เล่ห์ลุนตยา CHANGE2561 คุณสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา , คุณวรฤทธิ์ ไวยเจียรไน และนักแสดง นัท , พาเวล , สายลับ , กาฟิวส์ , ท็อปเทน , ป็อป , พูห์ , ปิง , เอตั้น , แบงพัน Kantana คุณปิยะรัฐ กัลย์จาฤก , คุณอวยพร พลการ , คุณดิษย์ลดา ดิษยนันทน์ , คุณอินทร โล่ห์แก้ว และนักแสดง บอส , ปิ๊ง, กีต้าร์ , นีโน่ , ปีเตอร์ M Pictures คุณอธิษฐาน สุวรรณโพธิศรี และนักแสดง เบสท์ และ หยิ่มกี้ จากซีรีส์ บางกอก ซีโร่ Studio Wabi Sabi คุณศิวัจน์ สวัสดิ์มณีกุล และนักแสดง แซนต้า และ เอิร์ธ จากซีรีส์ ลุ้นรัก 12% และ โอ , สุดยอด , เต้ , เบนซ์ จากซีรีส์ เชือกป่าน และ ต่อ , มิก จากซีรีส์ องศาสูญ และ บูม , พีค จากซีรีส์ 7 Project Star Hunter Entertainment คุณชนันตร์ ลาภอนันต์รุ่ง และนักแสดง มอส และ แบงค์ จากซีรีส์ มังกรกินใหญ่ และ คิมม่อน , คอปเตอร์ , บาส จากซีรีส์ วัยรุ่นวุ่น Y รัก และสาวๆ Cosmos Me Mind Y คุณอรวรรณ วิชญวรรณกุล และนักแสดง บอส , โนอึล , ฟอร์ด , พีท จากซีรีส์ บรรยากาศรัก M Flow Entertainment คุณคหบดี กัลย์จาฤก , คุณกุญช์ภัสส์ พรปวีณ์วรกุล และนักแสดง ปิง , กันกัน , พอร์ช , อาม , เกมส์ , เพลง จากซีรีส์ อัยย์หลงไน๋ และ รัน , ไทเกอร์ , หล่งลี , โต้ง , ปังปอนด์ , โยชิ จากซีรีส์ ติณณ์เต็มใจ 9NAA Production คุณวรฤทธิ์ นิลกลม และนักแสดง ชาฮับ , เบส , บีม , เอ็ม จากซีรีส์ คืนนั้นกับนายดาวเหนือ และ โต๋นแตร , เจ , การ์ตูน , แม็ก จากซีรีส์ ห้ามฟ้าห่มดาว Be On Cloud คุณคณาธิป ลักษณาพิพัฒน์กุล และนักแสดง นิว , เจ็ท , ฟูไอซ์ และอีกมากมายและเข้าสู่พิธีการบนเวทีเปิดงาน “THANK YOU PARTY” โดย คุณเคลวิน เหยา เป็นประธานในการเปิดงานอย่างเป็นทางการและกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ “สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมรู้สึกเป็นเกียรติและตื่นเต้นอย่างที่ได้มาเจอทุกท่านในวันนี้ “iQIYI VIP THANK YOU FEST” จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการส่งมอบความบันเทิงระดับพรีเมียมของคอนเทนต์คุณภาพในเอเชีย การเล่าเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์ในประเทศไทย อีกทั้งยังเล่าถึงความสำเร็จในปีที่ผ่านมาของ iQIYI (อ้ายฉีอี้) เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับพาร์ทเนอร์ทุกท่าน ในการร่วมกันสร้างสรรค์และแสดงให้ผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศเห็นถึงศักยภาพของละคร ซีรีส์และคอนเทนต์ของประเทศไทย ขอบคุณสำหรับความทุ่มเทของทั้งนักแสดง ทีมงาน บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน และที่สำคัญที่สุด ขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ iQIYI (อ้ายฉีอี้) ในปีนี้ iQIYI (อ้ายฉีอี้) พร้อมที่จะยกระดับคอนเทนต์คุณภาพของเอเชียเพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อผู้ชมตลอดไป”พร้อมประกาศแต่งตั้ง คุณผ่านศึก ธงรบ (ป๊อปปี้) ขึ้นเป็น ผู้อำนวยการอ้ายฉีอี้ ประจำประเทศไทย (Country Director, iQIYI Thailand) จากเดิมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเนื้อหา ซึ่งคุณป๊อปปี้ถือเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ เล็งเห็นและมุ่งมั่นเสริมสร้างศักยภาพคอนเทนต์ไทยให้เติบโตได้ในธุรกิจสตรีมมิ่ง ท่ามกลางการแข่งขันสูงระดับสากล พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายพันธมิตรในวงการบันเทิงไทยอย่างต่อเนื่อง“ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน iQIYI (อ้ายฉีอี้) ประเทศไทย และร่วมผลักดันคอนเทนต์ไทยให้เติบโตได้อย่างแข็งแรงบนเวทีโลกมาโดยตลอด ผู้ชม เครือข่ายสถานีโทรทัศน์ พันธมิตรผู้จัดละคร/ ซีรีส์ แบรนด์/ เอเจนซี และสื่อมวลชน ถือเป็นทั้ง VIP และเป็นกำลังสำคัญของพวกเราในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบันเทิงไทย ที่จะเติบโตไปพร้อมกับ iQIYI (อ้ายฉีอี้) อย่างมีนัยสำคัญแน่นอนครับ”ปิดท้ายด้วยการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มาร่วมงานปาร์ตี้ในวันนี้ โดยมีโทรศัพท์ realme รุ่น 10 Pro+ 5G และโทรศัพท์ realme รุ่น 10 Pro 5G จำนวนรวม 2 เครื่อง โทรทัศน์ Aconatic Android TV 55 นิ้ว และ 43 นิ้ว จำนวนรวม 2 เครื่อง และหม้อทอดไร้น้ำมัน Aconatic รุ่น AN-AFR6013 จำนวน 5 เครื่อง จบด้วยการถ่ายรูปรวมเข้าสู่ช่วงเวลาปาร์ตี้ที่ทุกคนรอคอย#iQIYIVIPThankYouFest #iQIYI #realme #Aconatic #Lolaneสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก VIP ด้วยภาพคมชัดระดับ Full HD และเสียงระบบ Dolby Atmos เสมือนดูในโรงภาพยนตร์ โปรโมชั่นเดือนแรก จ่ายเพียง 49 บาท สามารถดูได้พร้อมกัน 2จอ,ดาวน์โหลดเพื่อดูแบบออฟไลน์ไม่มีโฆษณาคั่นบนแอปพลิเคชัน iQIYI (อ้ายฉีอี้) และ เว็บไซต์ www.iQ.com เท่านั้นดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ทั้งสมาร์ตโฟน และแท็บเล็ตได้ใน App Store และ Google Play – กดดาวน์โหลดฟรี https://i.qy.net/f34caJ-b7อัปเดต และติดตามความเคลื่อนไหวสาระบันเทิงยอดนิยมแห่งเอเชียได้ทาง Facebook Fanpage:https://www.facebook.com/iQIYIThailand; IG:@iQIYIThailand; Twitter: @iQIYIThailand; YouTube: iQIYI Thailand