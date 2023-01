BLAUPUNKT แบรนด์นวัตกรรมระดับโลก รุกหนัก! เจาะลึกอินไซต์ส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ BLAUPUNKT EV Charger ตอบโจทย์เทรนด์คนยุคใหม่ใช้ชีวิตแบบ Enjoy it!

เปิดปีกระต่ายอย่างก้าวกระโดดไปอีกขั้น ต้องยกนิ้วให้ BLAUPUNKT แบรนด์นวัตกรรมฟิล์มกรองแสงระดับโลก ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีคุณภาพสูงจากเยอรมันที่มีจำหน่ายทั่วโลกยาวนานกว่า 100 ปี เจาะลึกอินไซด์ เอาใจกลุ่มลูกค้ายุคใหม่ไม่ตกเทรนด์ โดยในปีนี้ ทาง BLAUPUNKTจะมุ่งเน้นความสนใจในตลาดรถไฟฟ้า (EV Car Segment) ด้วยการเปิดตัว BLAUPUNKT EV Charger ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสินค้านวัตกรรมคุณภาพสูง ประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งพลังงานและเวลา ทำให้ลูกค้าสามารถใช้ชีวิตแบบ Enjoy it!! ได้อย่างลงตัวโดย นายธัญญวิชญ์ เตชาทัตอัครวินท์ (เฮียสี่) ประธานบริหาร บริษัท เตชินท์ อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแบรนด์ BLAUPUNKT อย่างเป็นทางการผู้เดียวในประเทศไทย กล่าวว่า “ในปีนี้ทางแบรนด์ BLAUPUNKT ให้ความสนใจกับเทรนด์โลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ความนิยมการใช้รถไฟฟ้าในประเทศไทยมีมากยิ่งขึ้นเป็นประวัติการณ์ ทำให้ทางแบรนด์ต้องปรับตัวให้เร็วและเข้าใจความต้องการของกลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน เราไม่เคยหยุดอยู่กับที่และมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าใหม่ๆอยู่เสมอ ในปีนี้จะมีการออกสินค้านวัตกรรมในเซกเมนต์ใหม่ คือ BLAUPUNKT EV Charger สุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีคุณภาพสูงของ BLAUPUNKT ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ลูกค้าจะสนุกกับทุกกิจกรรมในการขับขี่แบบ Enjoy it! ตามคอนเซ็ปต์ของแบรนด์ในทุกที่ทุกเวลา เรามั่นใจว่าแบรนด์นวัตกรรมระดับโลกอย่าง BLAUPUNKT สามารถมัดใจ ตอบโจทย์คนรักรถไฟฟ้าในประเทศไทยได้อย่างแน่นอน”นางสาวภัคคินี สกุลอาริยะ กรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขายแบรนด์ BLAUPUNKT เสริมต่อด้วยอีกหนึ่งข่าวดีว่า “นอกจากการเปิดตัวสินค้าใหม่และความสำเร็จของฟิล์มกรองแสง ฟิล์มกันรอย BLAUPUNKT ในปีนี้เรายังขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและดูแลรถระดับซูเปอร์คาร์ เราดีใจเป็นอย่างมากที่ ฟิล์มกรองแสงและฟิล์มกันรอย BLAUPUNKT ได้เป็นพันธมิตรกับหลากหลายตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย ซึ่งจะทำให้แบรนด์สามารถเข้าถึงกลุ่มคนรักรถระดับพรีเมียมมากยิ่งขึ้น และเชื่อมั่นว่าผู้บริโภคกลุ่มไฮเอ็นด์ จะชื่นชอบและหลงรักแบรนด์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีขั้นสูงคุณภาพระดับโลกอย่าง BLAUPUNKT โอกาสนี้เพื่อเป็นการให้กลุ่มลูกค้าเข้าถึงสินค้าใหม่ได้ก่อนใคร ทางแบรนด์จัดกิจกรรมเปิดจอง Pre-Order BLAUPUNKT EV Charger พร้อมรับข้อเสนอ โปรโมชั่นสุดพิเศษให้ลูกค้าสัมผัสนวัตกรรมใหม่ในงาน Dastraffen 7 นี้ อีกด้วย”อีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญ คือ การจับมืออย่างแน่นหนากับพันธมิตรคู่ใจอย่าง DAS TREFFEN มายาวนานต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยนายคัมภีร์ ธรรมธาราณา (แพน) ประธานบริหาร บริษัท ฟิวชั่น ฮับ จำกัด ตัวแทนจำหน่าย BLAUPUNKT ฟิล์มอย่างเป็นทางการ กล่าวว่า “BLAUPUNKT พร้อมเติบโตไม่หยุด และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงาน DAS TREFFEN อย่างต่อเนื่อง ผลการตอบรับจากลูกค้ากลุ่มคนรักรถ Porsche ดีมากๆ ยอดขายของ BLAUPUNKT Sun Protection Film โดยเฉพาะรุ่น Antractica ฟิล์มกรองแสงรุ่น Super Premium ของเรา และ BLAUPUNKT Paint Protection Film เติบโตขึ้นในทุกปี” และ นายวิสูตร โกเมนรัตนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิวชั่น ฮับ จำกัด กล่าวปิดท้าย ตอกย้ำความสำเร็จ “พวกเราคาดหวังว่า DAS TREFFEN 7 : Dreams in Colours ปีนี้จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าทุกท่านเช่นเคย”