“Maximillian” ศิลปินสุดฮอตจากเดนมาร์ก จับมือเพื่อนซี้ “Nicklas Sahl” ปล่อยซิงเกิลใหม่ “Miss Her”

“Maximillian” และ “Nicklas Sahl” ร่วมกันระบายอารมณ์ความผิดหวังของรักครั้งเก่าผ่านบทเพลงบัลลาดซึ้ง ๆ “Miss Her” เชื่อว่าผู้ที่ไม่สมหวังในความรักสามารถจัดการกับความรู้สึกได้หลากหลายวิธีที่แตกต่างและสิ่งเหล่านี้มักจะถูกถ่ายทอดให้เพื่อนรักรับรู้ แล้วทำไมเราถึงไม่เพิ่มทำนองอันสวยงามพร้อมปัดเป่ามันลงสู่ดนตรีเพื่อชดเชยความทุกข์นี้บ้างล่ะ ?ศิลปินป็อปชาวเดนมาร์ก “Maximillian” และ “Nicklas Sahl” เคยพบปะคุยกันหลายครั้ง แต่ทว่าพวกเขาไม่เคยร่วมงานในผลงานเพลงเลย “Miss Her” ถือว่าเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกของสองศิลปินดาวรุ่งจากเดนมาร์ก“Maximillian” ได้พูดถึงการทำงานในเพลงนี้ว่า “บางครั้ง การแต่งเพลงจากสิ่งที่เราเจ็บปวดที่สุด ทั้งผมและNicklas อยู่ระหว่างการเลิกรา เมื่อวันหนึ่งเรามาเจอกันในสตูดิโอ และผูกพันกันความรู้สึกของความชัดเจนทางอารมณ์ และในขณะเดียวกันก็เศร้าใจที่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ ซึ่งการเขียนเพลงเกี่ยวกับสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและเป็นสิ่งที่ช่วยบำบัด มันเปรียบเสมือนอาวุธลับระหว่างที่เราทำงานด้วยกัน”“Maximillian” ถูกพูดถึงในสื่อ Magazine ชื่อดังระดับโลกอย่าง The Line Of Best Fit และ CLASH ตั้งแต่เขาเริ่มเดบิวต์ในฐานะศิลปินตอนอายุเพียง 17 ปี โดดเด่นด้วยแนวเพลงป็อปที่ลื่นไหลฟังสบายและเข้าถึงง่าย มีเพลง “Beautiful Scars” เพลงฮิตที่ทำให้ “Maximillian” เป็นที่รู้จักในวงการดนตรีโลก เป็นผลงานที่ได้ทำลายสถิติทุบชาร์ตเพลงฮิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยที่มียอดสตรีมมากว่า 135ล้าน ครั้งบน Spotify และกลายเป็น 1 ใน 5 ศิลปินจากเดนมาร์กที่มียอดสตรีมสูงที่สุดบน Spotify ก่อนหน้านี้ “Maximillian” ได้ออกอัลบั้มเดบิวต์ “Too Young” เมื่อเดือน ตุลาคม 2021 มีซิงเกิลเด็ดอย่าง Letter, Love Like This และ Mirror รับรองว่า “Miss Her” จะเป็นเพลงป็อปบัลลาดที่โดนใจแฟนเพลงอย่างแน่นอน