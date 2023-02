“Yes Indeed” เซ็นสัญญา “แกรมมี่” เป็นศิลปินเต็มตัว พร้อมซิงเกิ้ลแรก 13 กพ.นี้

สร้างปรากฏการณ์สยามแตก!!! มาแล้ว สำหรับวงดนตรีมัธยมเปิดหมวก “Yes Indeed“ ฮอตเกินต้านโดนใจแฟนคลับแห่เชียร์กันแน่นถนนคนเดิน จนเป็นกระแสโด่งดังในโลกออนไลน์ล่าสุด วง “Yes Indeed” ทั้ง 5 สมาชิก “แพนเค้ก-อิสรีย์, พอร์ส-นรากร, มังกร-รัชชานนท์, ทะเล-ยศธกร, ตฤน” ก้าวไปอีกขั้นกับการเติบโตครั้งใหม่!! จากนักดนตรีเปิดหมวก สู่วงการดนตรีในฐานะศิลปินเต็มตัวกับค่ายเพลงคุณภาพ White Music ในเครือ GMM Grammy เตรียมเฉิดฉาย พร้อมซิงเกิลเปิดตัวที่ถูกใจวัยใสแน่นอน... รอชมมิวสิกวิดีโอพร้อมกัน 13 ก.พ. นี้!!สามารถติดตามอัปเดต วง Yes Indeed ได้ทุกช่องทางของ White Music และ Yes Indeed : facebook: White Music, YouTube : Official WhiteMusic ,IG: whitemusicrecord ,Twitter: WhiteMusicClubLink : https://youtu.be/xJVIb8oIeLE