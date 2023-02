‘ฮ่องกง’ อ้าแขนกว้าง...ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เปิดตัวแคมเปญ "Hello Hong Kong" แจกตั๋วบินฟรี 500,000 ใบ! พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษเที่ยวทั่วเมือง

ฮ่องกงพร้อมต้อนรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกสู่บ้านอันแสนอบอุ่น เปิดตัว แคมเปญโปรโมชันระดับโลกล่าสุด “Hello Hong Kong” เดินหน้าเชิญชวนสายเที่ยวทุกเชื้อชาติ พร้อมแจกบัตรโดยสารเครื่องบินฟรีจำนวน 500,000 ใบ รวมถึงข้อเสนอสุดเด็ดที่มาพร้อมกับเวาเชอร์ “Hong Kong Goodies” ตะลุยฮ่องกง...กิน เที่ยว ช็อป ให้จุใจดร. วายเค แปง ประธานการท่องเที่ยวฮ่องกง (Hong Kong Tourism Board: HKTB) กล่าวในพิธีเปิดตัวแคมเปญในวันนี้ว่า “ฮ่องกงได้กลับมาเฉิดฉายในฐานะจุดหมายปลายทางสำหรับนักเดินทางทั่วโลกอีกครั้งแล้ว และในครั้งนี้ เรามาพร้อมกับข้อเสนอที่น่าตื่นเต้นกว่าที่เคย และเราพร้อมที่จะต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกแบบอลังการผ่านแคมเปญ 'Hello Hong Kong' เพื่อเชิญชวนให้ทุกคนได้กลับมาเก็บความประทับใจไปกับเมืองชั้นนำระดับโลกแห่งนี้ ตราทัพด้วยตัวเลือกอาหารที่หลากหลาย รวมไปถึงกิจกรรมกลางแจ้ง งานศิลปะและวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ที่มีความโดดเด่น ผมมั่นใจว่าฮ่องกงจะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ ให้กลับมาสร้างความประทับใจในการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ที่ยากจะลืมลง”นายแจ็ค โซ ประธานการท่าอากาศยานฮ่องกง (Airport Authority Hong Kong) กล่าวว่า “ตั๋วสายการบินเหล่านี้ถูกซื้อในช่วงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดของโรคระบาด แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในอนาคตของอุตสาหกรรมการบินฮ่องกง แคมเปญนี้จะช่วยกระตุ้นการสัญจรทางอากาศ และสร้างพื้นที่สื่ออย่างกว้างขวางให้ฮ่องกง จากการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางและข้อกำหนดการกักตัวสำหรับนักท่องเที่ยวขาเข้าเมื่อปลายปีที่แล้ว การเดินทางของผู้โดยสารในสนามบินนานาชาติฮ่องกงก็เริ่มกลับมาเป็นขาขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงไตรมาสสุดท้าย และเราก็ยังเริ่มต้นปี 2566 อย่างสวยงามด้วยการกลับมาเดินทางอย่างปกติกับจีนแผ่นดินใหญ่ สนามบินนานาชาติฮ่องกงยังคงเป็นศูนย์กลางการบินนานาชาติหลักๆ เสมอมา เรามั่นใจว่าการสัญจรของนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ”นายเดน เฉิง ผู้อำนวยการบริหารการท่องเที่ยวฮ่องกงแถลงสามกลยุทธ์ฟื้นฟูการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวฮ่องกงในงานแถลงข่าววันนี้ (2 กุมภาพันธ์) ประกอบด้วย1. เสียงทักทาย (Say Hello) จากฮ่องกงถึงทั่วโลกแคมเปญโปรโมชั่น “Hello Hong Kong” ได้เผยสู่สายตาของทั่วโลกในวันนี้ เพื่อประกาศก้องว่าฮ่องกงพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกคนสู่ประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นสุดประทับใจ แบบไม่มีข้อจำกัดใดๆ ในการเดินทางเข้าฮ่องกงอีกแล้วแคมเปญดังกล่าวประกอบไปด้วยชุดคอนเทนต์โฆษณาที่มีความสดใสและมีชีวิตชีวา ซึ่งจะออกอากาศบน 3,000 แพลตฟอร์มทั่วโลก ชุดวิดีโอที่มาในธีมที่น่าสนใจนี้จะนำแสดงโดยไอคอนคนสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นผู้นำทางธุรกิจ อินฟลูอินเซอร์บนโลกออนไลน์ เหล่าแฟนตัวยงของฮ่องกง (Hong Kong Super Fans) และเซเลปชาวฮ่องกง ซึ่งรวมไปถึงสุดยอดตำนานดาวเพลงป๊อปกวางตุ้งอย่าง อารอน กัว (Aaron Kwok), แซมมี่ เชง (Sammi Cheng) และ เคลลี่ เฉิน (Kelly Chen) ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์พิเศษครั้งใหม่อันน่าตื่นเต้นของฮ่องกงให้โลกได้รับชม2. อ้าแขนต้อนรับนักเดินทางจากทั่วโลก ด้วยของขวัญที่ไม่เคยมอบให้ใครมาก่อนเพื่อดึงดูดนักเดินทางทั่วโลกสู่ฮ่องกง การท่าอากาศยานฮ่องกงขอมอบบัตรโดยสารเครื่องบินฟรีจำนวน 500,000 ใบ ให้แก่ประเทศต่างๆ โดยแบ่งเป็นช่วง ผ่านสามสายการบินประจำฮ่องกง ได้แก่ Cathay Pacific Airways, Hong Kong Express และ Hong Kong Airlines โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไปทางการท่องเที่ยวฮ่องกงและภาคส่วนการท่องเที่ยวและการบริการได้รวบรวมข้อเสนอที่น่าดึงดูดมากมายจากร้านค้ากว่า 16,000 แห่งทั่วเมืองเพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับทุกคนอีกครั้ง ก่อนอื่น จะมีการแจกเวาเชอร์ “Hong Kong Goodies” กิน เที่ยว ช็อป สำหรับนักท่องเที่ยว อย่างน้อย 1 ล้าน ชุด โดยผู้ที่ได้รับเวาเชอร์นี้จะสามารถรับเครื่องดื่ม Welcome Drink ฟรีที่บาร์ ร้านอาหาร และโรงแรมที่ร่วมรายการ หรือจะกำบัตรเงินสดไปแลกใช้บริการในส่วนของการเดินทาง ร้านอาหาร ซื้อสินค้าตามร้านค้าปลีก หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆHKTB จะมอบเวาเชอร์ "Hong Kong Goodies" กิน เที่ยว ช็อป สำหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งสามารถนำไปแลกรับเครื่องดื่ม Welcome Drink ฟรีที่บาร์ ร้านอาหาร และโรงแรมที่เข้าร่วมรายการ หรือแลกเป็นข้อเสนอสุดประทับใจตามร้านอาหาร ร้านค้าปลีก และบริการรถโดยสาร3. เปิดประสบการณ์และร่วมเที่ยวงานอีเวนต์ใหม่ๆ ในฮ่องกง​ฮ่องกงพร้อมต้อนรับทุกคนด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่เพิ่งเปิดตัวไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราจะพาทุกท่านไปพบกับประสบการณ์สุดโดดเด่นไม่รู้ลืม สถานที่ใหม่ ๆ ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือ พิพิธภัณฑ์ M+ และพิพิธภัณฑ์พระราชวังฮ่องกง ในเขตวัฒนธรรมเกาลูนตะวันตก รถรางพีคแทรมรุ่น 6 โฉมใหม่ สวนน้ำฮ่องกงโอเชียนปาร์ค การแสดงยามค่ำคืนเรื่องใหม่ “Momentous” ที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ และทางเดินชมวิวริมน้ำรูปแบบใหม่ที่จะพาคุณไปสัมผัสกับอ่าววิคตอเรียในอีกมุมมองที่ต่างออกไปนอกจากนี้ ฮ่องกงยังจะเดินหน้าเป็นเจ้าภาพจัดอีเวนต์และเทศกาลต่าง ๆ ในเมืองมากกว่า 250 งาน ตลอดทั้งปี 2023 นี้ โดยไฮไลต์มีทั้ง ฮ่องกงมาราธอน เทศกาลดนตรี Clockenflap เทศกาลศิลปะ Art Basel และ Museum Summit 2023 งานกีฬา Hong Kong Rugby Sevens เทศกาลชิมไวน์และอาหารอย่าง Hong Kong Wine and Dine Festival และปิดท้ายด้วยเทศกาลปีใหม่ New Year Countdown Celebrations ที่เจิดจรัส มีชีวิตชีวาและสีสันที่หลากหลายของเมืองและด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก พื้นที่จัดกิจกรรม และโอกาสในการสร้างเครือข่ายที่ไม่มีใครเทียบได้ของเมือง ในปี 2023 นี้ ฮ่องกงจึงมีแผนที่จะจัดงานไมซ์ (MICE) ระดับนานาชาติกว่า 100 งาน โดยครอบคลุมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่การจัดการธุรกิจและวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปจนถึงการบิน กีฬา และเทคโนโลยี ซึ่งนับว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับภาคส่วนต่าง ๆ ในการคว้าโอกาสทางธุรกิจครั้งนี้เว็บไซต์: https://discoverhongkong.com/hkgoodies