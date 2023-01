กระโดดดึ๋ง…ถึง ‘ฮ่องกง’: แชร์ลิสต์ 5 สถานที่ “เที่ยวได้-เฮงด้วย” รับปีกระต่าย

ในโอกาสเทศกาลตรุษจีน ที่เมืองระดับโลกอย่างฮ่องกงพร้อมกลับมาต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกครั้งแล้ว จึงถือเป็นโอกาสดีที่จะ ร่วมฉลองปีใหม่จีนในสไตล์ฮ่องกงอย่างแท้จริง แน่นอนว่า ไม่มีที่ไหนจะผสมผสานความขลังของประเพณีอันเก่าแก่ เข้ากับความสมัยใหม่ได้ดีเท่ากับมหานครแสนคึกคักแห่งนี้อีกแล้ว และเพื่อเป็นการต้อนรับปีกระต่ายสุดน่ารัก เราขอแนะนำ 5 กิจกรรม “ทำแล้วเฮง” ในฮ่องกง เพื่อเสริมทัพให้ปีนี้ของคุณดีพร้อมทั้งสุขภาพ โชคลาภ และความมั่งคั่ง!1. แชะภาพอวดโฉมลงอินสตาแกรมกับ “กระต่ายนำโชค” Fortune Around Hong Kong 19 ม.ค. – 5 ก.พ. 2566 | ฝั่งตรงข้ามอ่าววิคตอเรียสีแดงเป็นสีประจำวันตรุษจีนที่ใช้กันมาแต่โบราณ ผู้คนจึงเชื่อว่าจะสีนี้จะทวีความโชคดีให้แก่เรา! เพราะฉะนั้น มาสวมเสื้อยืดนำโชค ชุดกี่เพ้า หรือชุดจีนสีแดงแรงฤทธิ์ แล้วมุ่งตรงไปยังจุดถ่ายภาพสุดตระการตาเหล่านี้เพื่อเก็บภาพบรรยากาศและความอลังการแห่งปีกระต่ายไปด้วยกันการท่องเที่ยวฮ่องกงได้พลิกโฉมท่าเทียบเรือชื่อดัง พร้อมเนรมิตจุดเยี่ยมชมสำหรับช่วงตรุษจีนที่น่าตื่นตาตื่นใจไว้มากมาย เริ่มจากกระต่ายนำโชค Lucky Rabbit ขนาดมหึมาที่อวดโฉมอยู่ด้านบนของ Central Pier ผู้เข้าชมยังสามารถแวะเวียนไปยังจุดเก็บภาพอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Admiralty's Tamar Park, Wan Chai Temporary Promenade และ Tsim Sha Tsui's Hong Kong Cultural Centre ซึ่งล้วนมาในธีม แสง สี เสียง ดนตรี และองค์ประกอบแบบอินเทอร์แอคทีฟที่น่าดึงดูดใจ2. ล่องเรือแห่งความมงคลและมั่งคั่งวันแรกของเทศกาลตรุษจีนก็คือวันที่ทุกคนจะได้ใช้เวลานอกบ้านเพื่อเปิดรับความโชคดีและความเจริญรุ่งเรือง ในวันนี้ ทุกคนสามารถเต็มอิ่มและดื่มด่ำกับประเพณี พร้อมล่องเรือสตาร์เฟอร์รี่อันเก่าแก่ชมวิวอ่าววิคตอเรียที่สวยงาม ระหว่างทาง อย่าลืมมองหากระต่ายนำโชคที่ซ่อนตัวอยู่บนเรือเฟอร์รี่นี้ให้ได้! เพิ่มพูนโชคลาภให้มากยิ่งขึ้นด้วยการแวะเวียนไปเก็บความประทับใจในธีมตรุษจีนตามจุดท่องเที่ยวที่กระจายตัวอยู่ตลอดท่าเทียบเรือแห่งนี้และกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ ทัวร์ชมเมืองบนเรือสำเภาดั๊กหลิงแบบโบราณ หรือผจญภัยบนเรือถีบที่ Wan Chai Water Sports and Recreation Precinct3. สัมผัสประเพณีวันตรุษฮ่องกงที่ไม่มีใครเหมือน ตลาดดอกไม้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน16–22 ม.ค. 2566 | 15 แห่ง ทั่วฮ่องกงปีเถาะนี้ หลากหลายประเพณีตรุษจีนในฮ่องกงกลับมาให้ผู้มาเยือนได้เพลิดเพลินอีกครั้ง! หนึ่งในประสบการณ์ต้องห้ามพลาดคือตลาดดอกไม้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นที่ๆ คุณสามารถจับจ่ายซื้อดอกไม้เพื่อการเฉลิมฉลอง พร้อมรับโชคลาภไปพร้อมกัน เนื่องจากดอกไม้ที่เบ่งบานบ่งบอกถึงความมั่งคั่งในวัฒนธรรมจีนนอกจากนี้ อย่าลืมไปตุนโชคที่งาน CNY Raceday ใน Sha Tin ร่วมสนุกไปกับการแข่งม้าครั้งยิ่งใหญ่ การแสดงเชิดสิงโต และสถานที่ประดับประดาเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขสันต์ในครั้งนี้ พร้อมสัมผัสความโชคดีรับต้นปีได้อย่างเต็มที่อย่างแน่นอน!เทศกาลอวยพรฮ่องกงในลัมซุนเป็นอีกหนึ่งประเพณีวันตรุษจีนที่เก่าแก่ เพียงแค่เขียนคำอธิษฐานลงในการ์ด ผูกเอาไว้กับส้มแมนดาริน แล้วโยนไปที่ต้นไม้แห่งตำนาน หากผลส้มไปเกี่ยวเข้ากับกิ่งไม้ คำขอของคุณก็อาจเป็นจริง4. ดื่มด่ำกับอาหารคลาสสิกที่ผสานกลิ่นอายของความทันสมัยเทศกาลตรุษจีนคือช่วงเวลาแห่งการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ให้ทุกคนได้มาร่วมกันรับประทานอาหารมื้ออร่อยซึ่งสื่อถึงการมีอายุยืนยาว โชคลาภ และความมั่งคั่ง ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ร้านอาหารในฮ่องกงได้รังสรรค์อาหารสำหรับตรุษจีนแบบดั้งเดิมที่ผสานความโดดเด่นของแนวคิดรูปแบบใหม่ๆปีนี้ Green Common พร้อมเสิร์ฟความสร้างสรรค์ผ่าน poon choi (หรือ "สตูว์แห่งความมั่งคั่ง" ที่ทำจากเนื้อสัตว์ อาหารทะเล และผัก) ด้วยการใช้เฉพาะเนื้อสัตว์จากพืชควบคู่ไปกับส่วนผสมที่เป็นมังสวิรัติ ในขณะเดียวกัน Häagen-Dazs ก็ได้เปลี่ยน nin gou หรือเค้กข้าวเหนียว ซึ่งเป็นตัวแทนของความเจริญรุ่งเรืองแบบดั้งเดิม ให้เป็นเค้กไอศกรีมตรุษจีน มาพร้อมกับกล่องขนมสไตล์จีน (เรียกว่า chuen hup เป็นภาษากวางตุ้ง หมายความว่าการอยู่ร่วมกันและความสมบูรณ์แบบ) ให้เลือกซื้อเพื่อความประทับใจ5. มอบของขวัญแห่งความโชคดีสุดสร้างสรรค์ตลอดช่วงเทศกาลตรุษจีน ชาวฮ่องกงจะมอบของขวัญให้กับคนในครอบครัวเพื่อส่งต่อความปรารถนาดีและโชคลาภให้กับผู้ที่เป็นที่รัก Dang Wen Li จากร้าน Dominique Ansel Bakery ได้รังสรรค์ขนมโมจิเป็นรูปส้มแมนดารินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี มาในกล่องของขวัญที่อัดแน่นไปด้วยขนมหวานอันโอชะพร้อมกระต่ายสุดน่ารักที่แสดงการเชิดสิงโตอยู่ตรงกลาง ในขณะเดียวกัน The Cakery ก็เลือกทำคุ้กกี้ฟองดองรูปกระต่ายน้อยน่ารักที่เหมาะกับเทศกาลตรุษจีนเป็นอย่างยิ่ง